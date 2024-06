Jim Palmer Couldn't Help But Remind Kevin Brown About His 2023 Suspension

Hidden gem during #Orioles pregame tonight๐Ÿซข



๐Ÿ”ŠJim Palmer to Kevin Brown:



"๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜จ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜›๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข ๐˜‰๐˜ข๐˜บ, ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ, ๐™–๐™จ ๐™ฎ๐™ค๐™ช ๐™ ๐™ฃ๐™ค๐™ฌ, ๐˜ธ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ"



Then the giggling that followed ๐Ÿ˜ #FreeKevinBrown pic.twitter.com/ck44aAsndr