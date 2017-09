Christian Pulisic: How good can the young star be?

Cristiano Ronaldo is the top-ranked player in FIFA 18, which is set to be released on Sept. 29.

EA Sports released a list of the top 100 players in the game over the last week. Ronaldo is a 94, followed by Lionel Messi at 93 and Neymar at 92.

Here's the full top 100 for FIFA 18. For a complete breakdown of player ratings, click here.

100. Bernardo Silva, Manchester City (84)

99. Sami Khedira, Juventus (84)

98. Sadio Mané, Liverpool (84)

97. Dani Alves, PSG (84)

96. Marco Asensio, Real Madrid (84)

95. Falcao, AS Monaco (84)

94. Mauro Icardi, Inter Milan (84)

93. Dele Alli, Tottenham (84)

92. Bernd Leno, Bayer 04 Leverkusen (85)

91. Claudio Marchisio, Juventus (85)

90. Stéphane Ruffier, AS Saint Etienne (85)

89. İlkay Gündoğan, Manchester City (85)

88. Danijel Subašić, AS Monaco (85)

87. Raphaël Varane, Real Madrid (85)

86. Kamil Glik, AS Monaco (85)

85. Andrea Barzagli, Juventus (85)

84. Vincent Kompany, Manchester City (85)

83. Henrikh Mkhitaryan, Manchester United (85)

82. Yannick Carrasco, Atletico Madrid (85)

81. Marc-André ter Stegen, Barcelona (85)

80. Jan Vertonghen, Tottenham (85)

79. Angel Di María, PSG (85)

78. Filipe Luís, Atletico Madrid (85)

77. Lorenzo Insigne, Napoli (85)

76. César Azpilicueta, Chelsea (85)

75. Miralem Pjanić, Juventus (85)

74. Jordi Alba, Barcelona (85)

73. Keylor Navas, Real Madrid (85)

72. Blaise Matuidi, PSG (85)

71. Casemiro, Real Madrid (85)

70. Alexandre Lacazette, Arsenal (85)

69. Miranda, Inter Milan (86)

68. Pepe, Besitkas (86)

67. David Alaba, Bayern Munich (86)

66. Petr Čech, Arsenal (86)

65. Javier Martinez, Bayern Munich (86)

64. Marco Reus, Borussia Dortmund (86)

63. Diego Costa, Chelsea (86)

62. Sokratis Papastathopoulos, Borussia Dortmund (86)

61. Franck Ribéry, Bayern Munich, (86)

60. David Luiz, Chelsea (86)

59. Sergio Busquets, Barcelona (86)

58. James Rodriguez, Bayern Munich (86)

57. Toby Alderweireld, Tottenham (86)

56. Karim Benzema, Real Madrid (86)

55. Cesc Fabregas, Chelsea (86)

54. Isco, Real Madrid (86)

53. Harry Kane, Tottenham (86)

52. Alex Sandro, Juventus (86)

51. Philippe Coutinho, Liverpool (86)

50. Radja Nainggolan, Roma (86)

49. Dries Mertens, Roma (86)

48. Romelu Lukaku, Manchester United (86)

47. Thomas Muller, Bayern Munich (86)

46. Samir Handanovic, Inter Milan (87)

45. Andres Iniesta, Barcelona (87)

44. Ivan Rakitic, Barcelona (87)

43. David Silva, Mancester City (87)

42. Gerard Pique, Barcelona (87)

41. Marek Hamsik, Napoli (87)

40. Christian Eriksen, Tottenham (87)

39. Arturo Vidal, Bayern Munich (87)

38. Marcelo, Real Madrid (87)

37. Edinson Cavani, PSG (87)

36. Paul Pogba, Manchester United (87)

35. N'Golo Kante, Chelsea (87)

34. Marco Verratti, PSG (87)

33. Jerome Boateng, Bayern Munich (88)

32. Mesut Ozil, Arsenal (88)

31. Jan Oblak, Atletico Madrid (88)

30. Zlatan Ibrahimovic, Manchester United (88)

29. Pierre-Emerick Aubameyang, Borrusia Dortmund (88)

28. Hugo Lloris, Tottenham (88)

27. Diego Godin, Atletico Madrid (88)

26. Mats Hummels, Bayern Munich (88)

25. Thiago Silva, PSG (88)

24. Arjen Robben, Bayern Munich (88)

23. Leonardo Bonucci, AC Milan (88)

22. Thiago, Bayern Munich (88)

21. Paulo Dybala, Juventus (88)

20. Antoine Griezmann, Atletico Madrid (88)

19. Thibaut Courtois, Chelsea (89)

18. Sergio Aguero, Manchester City (89)

17. Gareth Bale, Real Madrid (89)

16. Giorgio Chiellini, Juventus (89)

15. Kevin De Bruyne, Manchester City (89)

14. Alexis Sanchez, Arsenal (89)

13. Gianluigi Buffon, Juventus (89)

12. Luka Modric, Real Madrid (89)

11. David de Gea, Manchester United (90)

10. Gonzalo Higuain, Juventus (90)

9. Toni Kroos, Real Madrid (90)

8. Eden Hazard, Chelsea (90)

7. Sergio Ramos, Real Madrid (90)

6. Robert Lewandowski, Bayern Munich (91)

5. Manuel Neuer, Bayern Munich (92)

4. Luis Suarez, Barcelona (92)

3. Neymar, PSG (92)

2. Lionel Messi, Barcelona (93)

1. Cristiano Ronaldo, Real Madrid (94)