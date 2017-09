​¡RELÁJENSE! | Así analizó el Tuca Ferretti la eliminación de Tigres en Copa MX

Este miércoles Tigres quedó eliminado de la Copa MX, luego de caer contra el Atlético Zacatepec, quien recibió los aplausos de varios fanáticos del fútbol ya que derrotaron al plantel más caro del continente americano.









Los dirigidos por Ricardo Ferretti tienen un precio de 70.3 millones de euros mientras los cañeros tienen el precio más bajo del Ascenso MX al sumar 4 mde.

Este hecho causó poca gracia en los aficionados felinos, aparte fueron criticados ampliamente por los medios de comunicación, así como por el resto de los seguidores del balompié mexicano, quienes aseguraron que no haber pasado a Cuartos de Final en el torneo copero es un fracaso.





Ricardo Ferretti: "Nos falta un poco más de humildad" https://t.co/DjVoqq254b — VAVEL México (@VAVEL_Mexico) September 13, 2017





No obstante, El Tuca simplemente sonrió en la conferencia de prensa tras el partido ya que desde su punto de vista el cuadro universitario no fracasó, pues considera que los que fracasan son los que no lo intentan y sus pupilos se entregaron al máximo en el Volcán contra los zacatecanos.

“Fracasamos en el intento, ¿no? No puedo taparlo, ¿no? Entonces, teníamos, en nuestras manos, la posibilidad de calificar y no lo hicimos. Yo podría decir muchas cosas, pero sé que ustedes no van a poner lo que yo digo, ¿o sí?”, expresó el estratega sudamericano.





Tuca acepta el fracaso de @TigresOficial en #CopaMX pero la risa, creo que es inoportuna estimado Ricardo Ferretti pic.twitter.com/eCHeVekrTS — Axel Solís Ramírez (@axelsolisrmz) September 13, 2017





“Yo tengo una idea de la palabra fracaso, para mí sólo existe cuando tienes para hacer algo, para intentar algo y no lo haces. Entonces, hoy, intentamos algo, lograr un objetivo y no lo logramos. Entonces, la gente es más sencillo decir ‘fracasé’. Es válido, pero para mí es no lograr el objetivo que buscábamos desde que iniciamos el torneo pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo porque en nuestro ámbito se utiliza. No lograste algo, fracasaste. Es como llegar a la final y no ser campeón, fracasaste. Entonces se tienen que analizar ciertas cosas”, agregó el exjugador de Pumas.

El exentrenador de la Selección Mexicana continuó externando su pensamiento sobre el duelo ante Zacatepec y añadió: “Hoy me atrevo a poner a jugadores que tienen poco entendimiento. Pongo una alineación para darle actividad a ciertos jugadores, que generalmente no lo tienen. Ciertas cosas sacó de positivo. Aunque, naturalmente, esto poco que sacó de positivo si lo comparo con lo negativo no es un gran porcentaje. Si yo intento algo, a lo mejor obtengo un resultado, por eso yo digo que no fracasé. La próxima vez puedo empezar de aquí y lograr el objetivo”.





Ricardo Ferretti calificó como fracaso la participación de Tigres https://t.co/1T6PjrhUb4 — Adrenalina (@adrenalina) September 13, 2017

“Creo que nos falta un poco más de humildad, de saber jugar en equipo y no querer resolver las cosas por sí solo, cada quien. Esto nos debe servir, aunque no estoy de acuerdo en tener que perder para sacar ventaja de algo, es una buena sacudida para que nosotros veamos que con la pura camisetita va a estar complicado”, manifestó el tres veces campeón con los Tigres.





"El fracaso del semestre en el continente. El Tigres de México es la vergüenza”



Escucha quién lo dijohttps://t.co/IN2hgrPV5x pic.twitter.com/zHBKRqjRkH — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 15, 2017









La etiqueta de fracaso para los de San Nicolás de la Garza fue porque al ser uno de los planteles que mejor se reforzó para el campeonato mexicano no pudo superar la Fase de Grupos de la Copa MX mientras América, Chivas, Cruz Azul, Monterrey, Pachuca, Toluca, Atlas, León y otros más si consiguieron instalarse en la siguiente fase del certamen junto a Leones Negros, Atlante y Zacatepec, únicos representantes que quedaron del Ascenso MX.