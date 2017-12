Zidane: "Cristiano es el mejor de la historia"

Rueda de prensa del Zinadine Zidane antes del vital partido del Real Madrid contra el Sevilla. El equipo blanco se juega uno de sus últimos cartuchos para ganar la Liga contra un equipo duro. Precisamente el entrenador ha hablado de la dureza del Sevilla como rival, de Cristiano Ronado, de las lesiones de Vallejo, Varane y Bale entre otras cosas.

Duelo contra el Sevilla: “Es un equipo de Champions, que ha hecho una gran temporada. Va a ser un partido complicado porque es un buen equipo, que están bien en la tabla y que juega muy bien últimamente”.

Mensaje a Berizzo: “Le mandamos un fuerte abrazo a Berizzo, porque mañana no va a poder estar. La próxima vez nos veremos, le mandamos de parte de todo el club un abrazo”.

Sanción de Carvajal: “Es indemostrable la sanción, no la hizo con intención. Vamos a recurrir y a lo mejor le quitan el partido, porque no sería justo para nosotros, como decías. No es la intención de Dani hacer eso y veremos qué pasa. Para mí no forzó la amarilla, pero luego hay otros que pueden pensar que si lo hizo. Si miras el partido, solo hay que ver mi reacción cuando él hace eso. No lo hace para perder tiempo, para mí, pienso que es injusto”.

Hasta cuándo estará Ronaldo en el Madrid: “Lo veo siempre aquí, a lo mejor, siempre sale el mismo debate sobre la felicidad de Ronaldo, pero es lo que dice la gente para molestar a cristiano y al Real Madrid. Él está feliz y está en el mejor club del mundo. No hay debate”.

Cristiano ¿El mejor de la historia?: Es fácil, se ha dicho mucho de Cristiano y no hay más palabras para definirle. Lo que hace cada día en el campo es fenomenal. Ya lo dije el otro día, puede venir un jugador y quedarse 20 años y nunca hará lo que ha hecho Ronaldo. Cristiano ha hecho historia en el club y espero que la siga haciendo hasta que se retire. Si, pienso que es el mejor. Es como siempre, hay muchos que han hecho historia, pero lo que ha hecho el nadie lo ha hecho. Los datos hablan por él, lo que está haciendo, lo que hace y lo que hará.

Zidane vs Cristiano Ronaldo: Claramente yo era mejor. Sabéis lo que pienso, ha sido mucho mejor Cristiano con diferencia, pero he hecho buena carrera.

El apoyo del Bernabéu: Buena pregunta. La afición es muy importante, quiero mandarle un mensaje a nuestra afición, a los que siempre han estado detrás del equipo. Mañana es un día importante y queremos que estén con nosotros. La gente lo sabe, y parece que se olvidan, pero los que quieren al club no se olvidan de nosotros y queremos que vengan y animen al equipo del minuto 1 al minuto 90. No queremos mandar mensajes a la afición para decir que tienen que venir, pero hoy es un día para decirles que les queremos y queremos que estén con su equipo.

Vallejo y Varane: Jesús está bien y estará con nosotros. No es importante la lesión de Varane, no estará con nosotros, pero la resonancia ha mostrado que es poca cosa y viajara al mundialito con nosotros.

Relajación del equipo: “No es relajación. Sabemos la dificultad de la liga, del día a día, de nuestro trabajo. Lo vimos el año pasado que ganamos en la última jornada, pero a veces, no es fácil para los jugadores estar siempre bien, su interés es estar bien, la vida hace que de vez en cuando no lo estés, pero no por mentalidad Sabemos que la dificultad es cada día y queremos entrenar bien, a veces no nos sale bien pero no es cuestión de querer o no, nosotros queremos ganar siempre los partidos".

Recuperación de Bale: “Solo ha hecho una parte con nosotros, no estará mañana. Viajará al mundialito y a ver si el primer partido podrá jugar”.

Varane y las lesiones: “Creo que es el primero que quiere jugar y no tener molestias, pero está claro y es positivo, que no es algo grave. Es joven y que las molestias no le dejan jugar más de 4 partidos, lo único que podemos hacer es ayudarle a trabajar y prevenir, porque, aunque sea joven, jugando cada 3 días algo le pasa y él es consciente, por eso hay que cambiar su forma de entrenar. El hecho de jugar un día sí y otro también es complicado y a él le cuesta un poco más, por eso vamos a trabajar para que este bien definitivamente. Trabajamos con el staff médico con él, antes y después de los entrenamientos, hay que recuperar bien cuando se juega cada 3 días. Hay que cambiar algo, pero no puedo dar más detalles”.

Balance de 2017 y mejora para 2018: “La vida nos da lo que tenemos, estoy de acuerdo de que podríamos haberlo hecho mejor en el inicio, pero estamos a mitad de camino y creo que nuestros primeros 6 meses están bien. Es cierto que podíamos haberlo hecho mejor en liga, pero podemos acabar bien este año en liga y seguro que los siguientes 6 meses serán mucho mejor”.