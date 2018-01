GRACIÈSMASCHE | Así fue el emocionante acto de despedida de Mascherano

Javier Mascherano recibió esta mañana un homenaje del FC Barcelona para despedirle tras confirmarse su traspaso al Hebei China Fortune. Desde las 11:00 en el Auditori 1899 anexo al Camp Nou comenzó el evento al que acudió el presidente del club, el staff técnico, la plantilla del equipo y los medios.

Presiden el Auditori 1899 todos los títulos ganados por Mascherano:



🏆4 Ligas

🏆2 Champions

🏆4 Copas

🏆4 Supercopas de España

🏆2 Supercopas de Europa

El primero en tomar la palabra tras la presentación de la cita fue Josep Maria Bartomeu, presidente del equipo, que tuvo unas palabras para el futbolista argentino, que terminó emocionado tras su discurso: "Quiere seguir soñando y por eso sale de una zona de confort para aceptar nuevos retos. Te agradezco todo lo que hiciste por el club. A tu mujer y tus hijos lo que habéis hecho por el Barça y por Cataluña porque has sido un ejemplo. Sé que has estado muy bien aquí y quiero recuperar unas palabras, que este es tu club con independencia de otros retos profesionales. Y tienes el compromiso que cuando acabes tus retos deportivos tienes que volver porque este es tu club. Visca el Barça y Visca Catalunya".

Tras el discurso del presidente, se mostró un vídeo de sus compañeros con dedicatorias para Mascherano en su despedida. Todos y cada uno de los participantes en el clip tienen unas palabras especiales para el argentino, que respondió con la voz algo quebrada: "Me siento un privilegiado. Que te valoren los que trabajan cada día contigo es lo mejor. El afortunado soy yo. Llegué para cumplir un sueño y es hora de despertar. Duró más de lo que habría pensado y marchar con este cariño es más de lo que podías esperar".





RUEDA DE PRENSA:





¿Con qué título te quedas?: "Sinceramente no me quedo con un momento o un título. Me quedo con el día a día y haber tenido la oportunidad de jugar con los mejores jugadores del mundo. Todos me han simplificado las cosas y me han hecho elevarme".

¿Te ves como técnico?: "Es más un deseo del resto que de mi. En algún momento quizás lo piense pero todavía no es el momento. Estoy totalmente agradecido con la directiva de que me lo recuerde, me encantaría volver en un futuro".

¿Que hace diferente al Barça?: Es un club muy especial, su grandeza se puede ver en todo el mundo. Creo que tiene mucho que ver con los valores que transmite.

Se acabó el sueño: "Hace un tiempo que venía pensándolo. Llegó el momento de tomar la decisión. Lo más difícil de jugar en el Barça es que un día te tienes que ir. Todo va con los sentimientos que uno tiene, el paso del tiempo ha sido un indicador de que iba perdiendo protagonismo y se me hacía cada vez más difícil".

Ejemplo: "Nunca he tenido la prioridad de querer ser un ejemplo. Siempre he tratado de actuar natural, de que las palabras vayan de la mano de los hechos. Después de 7 años y medio el afortunado soy yo".

Compañeros: "Les deseo todo lo mejor en el futuro. Lo celebraré si ganan títulos".

Mundial: "Está claro que he analizado todo. Primero lo que busqué es intentar reencontrar la ilusión que poco a poco se iba perdiendo. Además si tengo la posibilidad de tener una continuidad a mi edad es muy importante".



Llegaste para jugar poco: "Cuando llegué ya sabía que iba a ser difícil jugar porque tenemos al mejor mediocentro del mundo (Busquets) pero el Barça no necesita jugadores sino una gran plantilla, que los más frecuentes se sientan amenazados por los de atrás y eso es lo que ha sucedido en los últimos años. Uno ve a los chicos que tienen menos ocasiones y seguro que ponen en un apuro al míster. Esa era mi intención y me voy con la sensación de haber cumplido".

Mañana te despides de la afición: "Agradezco los gestos que se han tenido conmigo esta semana. Mañana trataré de despedirme de la ellos".

Valverde: "Con Ernesto he tenido muy buena comunicación en estos meses. Cuando te haces mayor te pones más del lado del entrenador que del jugador. El entrenador siempre busca lo mejor para el equipo y se está viendo por cómo van las cosas. Agradezco a Ernesto que entendió mis sentimientos y a veces debes aceptar la realidad. Ya no era el jugador que había sido antes. No tenía la importancia futbolística de años anteriores y necesitaba este cambio, no hay que darle más vueltas, es normal. Tampoco tenía la sensación de poder revertir la situación porque la calidad de centrales que hay ahora en el equipo es altísima".

FC Barcelona: "Fue un sueño jugar en el mejor equipo de la historia durante estos siete años y medio. Es el mejor capítulo en mi carrera y estoy feliz por irme de esta manera del club".