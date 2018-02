El ex arquero argentino que confesó que Florentino Pérez le salvó la vida

Hace tiempo que Hugo Orlando Gatti, uno de los arqueros más importantes en la historia del fútbol argentino, reside en España y forma parte del reconocido programa El Chiringuito de Jugonés como columnista.

Allí, el hombre de 73 años aprovechó para contar la situación de salud complicada que le tocó vivir cuando se le taparon las arterias y confesó que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue la persona clave para poder recuperarse.

La confesión de Hugo Gatti, quien tuvo un problema de salud en el último tiempo: "Florentino Pérez me salvó la vida": https://t.co/5sH0jI2sAh pic.twitter.com/pTa6caVMiy — TyC Sports (@TyCSports) February 13, 2018





"Florentino me salvó la vida. No me acordaba el nombre de mis hijos. No podía hablar. Tenía dos arterias tapadas, el corazón no bombeaba, pero Dios me iluminó con Florentino. Si estoy en mi país o en otro lado me muero. El presidente del Real Madrid se enteró a través de mi hijo Lucas y me internó. Un fenómeno. Llamaba todos los días, un crack. El Jefe es un fenómeno. Le debo todo", contó el Loco.

#Video El Loco Gatti y un emotivo relato sobre el difícil momento que pasó en España por su salud. Estuvo internado y debió someterse a una operación para destapar sus arterias. https://t.co/W8sziOM2K5 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2018





Al mismo tiempo, y aprovechando el halago al máximo dirigente del club Merengue, reveló que no hubiera corrido la misma suerte si le tocaba vivir lo mismo en nuestro país: "Yo en Argentina llamo al presidente de Boca (Daniel Angelici) y no me dan bola. Es increíble", cerró con bronca el oriundo de Carlos Tejedor.