Sergio Ramos se convierte en padre por tercera vez

Hoy, #DíaMundialDeLosNiños, mis hijos y yo nos sumamos a @unicef_es porque #losniñosmandan y debemos respetar siempre sus derechos: el derecho a un nombre, a jugar y divertirse, a recibir atención médica adecuada, a la protección y amor de sus familias.Se lo merecen y es responsabilidad de todos, en todo el mundo. Today for #WorldChildrensDay my children and I are supporting @unicef because #KidsTakeOver and children's rights must always be respected: the right to a name, the right to play and to enjoy themselves, the right to receive medical attention, the right to the love and protection of their families. They deserve it and it is everyone's responsibility, all around the world.

