Simeone, sobre la expulsión: "Tengo que mejorar en ese aspecto"

Diego Simeone compareció en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga frente al Alavés que se celebrará este domingo en Mendizorroza. El técnico rojiblanco, que hoy cumplía 48 años, se lamentó por la expulsión y la posible sanción que le podría caer en la Europa League y dio pistas del once que podría empezar de inicio en Vitoria. Esto fue todo lo que dijo el 'Cholo':

Posible sanción de la UEFA: "No me siento bien en cuanto a esta expulsión. Entiendo que son situaciones que pueden suceder y con la tranquilidad de saber que tengo mejorar en ese aspecto y que todo lo que se diga ahora no se justifica porque todo el que acaba expulsado no se puede justificar".

Molestias de Oblak: "Me conocen hace bastante y está claro que lo que vamos a buscar mañana es ir a ganar el partido porque ese es nuestro adn. No va a ir Giménez porque está suspendido, no va a ir Griezmann porque hizo mucho esfuerzo el otro día, no va a ir Saúl y Oblak tampoco por molestias en un gemelo. A partir de ahí van todos los chicos para sacar el máximo resultado posible".

Recibimiento del Wanda en la vuelta de la Europa League: "Estamos pensando en el partido del Alavés, sabemos de la importancia e ilusión del partido del jueves pero tenemos un partido importante ante el Alavés. Han mejorado con el cambio de entrenador y queremos terminar lo más arriba posible en la Liga".

Mentalidad para la Liga: "Parte de nuestra parte transmitirle lo que queremos. Venimos haciendo un esfuerzo grande toda la temporada. No será por falta de entusiasmo y de ganas".

Alavés: "Viene jugando bien sobre todo de centro del campo para adelante. Guidetti le ha dado mucho a este equipo y tiene un buen trabajo a pelota parada, muy competitivo. La verdad que Abelardo lo ha hecho muy bien y se han salvado tranquilamente".

Vuelta de Diego Costa: "Ustedes están ahí observando todo. Hablamos con Costa para ver cómo estaba. El jueves no veía la entrada de él, veía la de Fernando. Mañana seguramente empezará el partido y veremos como se va sintiendo durante el encuentro".

Trece años en el Atlético: "No tendría el espacio para poder expresar el sentimiento. Hay veces que las palabras no terminan de expresar lo suficiente. Lo que más me gustaba como jugador es que me decían 'ahí va Simeone el del Atleti'. Está claro que estoy dando todo lo que tengo para seguir creciendo".