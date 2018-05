La triste confesión de Bojan sobre su carrera en la Selección Española

Parecía que Bojan Krkic se iba a convertir en el delantero referencia de la Selección Española pero en el año 2008 hubo un punto de inflexión. Y es que el ariete decidió no asistir a la Eurocopa pese a la llamada de Luis Aragonés.

El futbolista confesó cuál fue el problema que le impidió ir a la Eurocopa. "Todo fue muy rápido. En términos futbolísticos fue bien pero personalmente no fue bien. Tuve que vivir con eso. La gente dice que mi carrera no según lo esperado. Cuando subí al primer equipo era 'el nuevo Messi'. Si me comparas con Messi... ¿pero qué carrera esperabas? No fui a la Eurocopa del 2008 por problemas de ansiedad. Me llamaron con España para jugar ante Francia, mi debut internacional, y se dijo que tenía gastroenteritis cuando en realidad lo que tuve fue un ataque de ansiedad. Pero nadie quería hablar de eso. El fútbol no estaba interesado", dio a conocer.

Sobre la manera en la que le dio este ataque de ansiedad, Bojan dijo que "lo mío fue un mareo, sensación de malestar constante... Así las 24 horas del día. En el partido contra Francia me empecé a marear, a entrar en pánico. Me tumbaron en la camilla de los fisios. Esa fue la primera vez, pero tuve episodios desagradables. Cuando llegó la Eurocopa decidí que no podía ir, tenía que aislarme".

Es por esto que finalmente decidió que no iba a asistir al torneo internacional. "Todos en la Federación lo sabían. Aragonés, Fernando Hierro... Hierro me dijo que me iban a llamar para la Eurocopa. Estaba en el coche dirección al entrenamiento. Contesté: "duele decir esto, pero no puedo". Puyol me dijo que estaría a mi lado todo el camino. "Puyi, no puedo", dije. Estaba tomando medicamentos. Al día siguiente leí el titular 'España llama a Bojan y Bojan dice que no. Eso me mató. Recuerdo estar en Murcia y la gente insultándome. Lo que me dolió fue que el titular supuestamente venía de la Federación. Me sentí muy solo. Todavía hay gente que me pregunta: ¿por qué no fuiste?"

Por último, Bojan contó por qué decidió callar en ese momento y no desmentir las informaciones falsas que fueron publicadas. "Estaba asustado. Enfermo. No sabía qué estaba haciendo. Sentía que tenía que escapar. 10 años después miro hacia atrás y la reacción no me sorprende. Aún tengo esa cicatriz", finalizó.

