Se revela el motivo por el cuál Cota salió de las Chivas y no fue por el adeudo

El mundial de Rusia está cada vez más cerca y es que con la UEFA CHAMPIONS LEAGUE finalizada y la mayor parte de las ligas del mundo también han culminado sus labores, los aficionados al futbol esperamos con ansias la justa mundialista, ya que podremos ver a los mejores del mundo peleando por el trofeo que otorga la FIFA y así proclamarse los mejores del mundo.

Que no haya futbol, no quiere decir que tengamos que dejar de informar, al contrario, en estas fechas es cuando hay aún más información deportiva... Decimos esto con respecto a los traspasos que se pueden dar por todo el mundo en estos próximos días; y en México no es la excepción; muchos menos los equipos grandes como el América y las Chivas.

Y ya que estamos hablando de las Chivas, volveremos a tocar el tema de Rodolfo Cota, quién al parecer la directiva le dio una patada para que saliera por la puerta de atrás; se dice esto por las declaraciones que hizo el ahora portero de "León":

"No, simple y sencillamente no me quisieron comprar no sé porqué, por ese lado estoy muy tranquilo, traté de hacer las cosas siempre de una mejor manera para que nos fuera bien, estoy muy tranquilo con toda esa gente, estoy en paz".

Por último, esto dijo con respecto a los aduedos en el interior del equipo de "Verde Valle":





"Te soy sincero, ya al último no supe cómo quedó el tema, hablé con algunos compañeros, pero me habían dicho que todavía no se había resuelto. De hecho había salido un comunicado de Paco (Gabriel De Anda), como de que ya se había llegado a un acuerdo; pero la verdad es que yo no me había enterado del acuerdo, tengo que preguntar con los compañeros, para ver que es a lo que se llegó y también si los compañeros de allá, la mayoría están conformes con eso, pues yo estoy con ellos, siempre nos dimos a ver, porque éramos un gran grupo muy unido y las decisiones que puedan tomar ellos, pues estoy con ellos".





