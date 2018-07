Roly Zárate no tuvo piedad con su hermano: "Me clavó un puñal"

La gran noticia del mercado de pases del fútbol argentino pasa por la sorpresiva llegada de Mauro Zárate a Boca. Pese a declarar públicamente que en el país solo jugaría con la camiseta de Vélez y a tener todo acordado con el club en el que era ídolo, el delantero confirmó su incorporación al Xeneize. Una decisión que no cayó nada bien en los hinchas del Fortín y mucho menos en la familia Zárate.

Rolando, quien además de hermano de Mauro hasta hace poco tiempo fuera su representante, no anduvo con vueltas: "Siento que me traiciona mi hermano, no el jugador. Hace más de 10 días que no hablamos. Esto no nos genera ningún beneficio, ni siquiera económico, nosotros estamos al margen de todo esto".

"A mí me clavó un puñal, ¿cómo lo voy a representar?", aseguró en diálogo con Fox.

"Mauro es ídolo, es la cara de Vélez, no sé cuántos chicos se tatuaron la cara de Mauro, el nombre. A mí no me entra en la cabeza", se lamentó Roly.

Ariel, otro integrante del clan Zárate, agregó: "Me molesta que mi hijo hoy recibió mensajes de la gente de que no lo quieren ver más en Vélez, eso es lo que duele. La gente cree que nosotros avalamos esta decisión, pero Mauro la tomó por su cuenta y es respetable. Eso me molesta, vamos todos los días, voy a entrenar, no quiero que la gente piense que jugamos por atrás".





