ROUND 2 | El papá de Nahuel Guzmán le hizo una caricatura a Pedro Caixinnha tras el pleito en la J3

El roce que tuvieron Nahuel Guzmán y Pedro Caixinha al termino del Cruz Azul vs Tigres ha hecho que el padre del portero, Jorge Guzmán, salga a la defensa de su hijo y, además, le haga una curiosa caricatura al DT portugués.

En una entrevista que el caricaturista concedió a El Horizonte, afirmó que Nahuel no estuvo en lo incorrecto al recriminar a Caixinha en plena conferencia de prensa por sus dichos sobre Tigres y su grandeza. Incluso, dijo que los felinos son un 'gigante' porque va en crecimiento y Cruz Azul es un grande porque se 'pone un techo', que según él, tiene que ver con su racha de dos décadas sin título:

"Me tomé el trabajo de escuchar las declaraciones de Cruz Azul (de Caixinha) y creo que no le falta razón a Nahuel el hecho de responder, porque creo que el técnico se equivoca en casi todos los aspectos, evalúa a un equipo grande, creo que Tigres no es un equipo grande, es gigante, está en crecimiento, es lo hace mayor, porque cuando uno es grande parece que pone un techo, Cruz Azul lo tiene porque hace 21 años que no sale campeón, todo esto que se puede publicar, es mi dicho, traté de indagar porque no quiero opinar sin fundamento", dijo.





"Ya te lo dije, Irrespetuoso": Nahuel le manda mensaje a Caixinha mientras daba su rueda de prensa, el portugués le contesta: "un abrazo". pic.twitter.com/6lKL5PwaLB — TVC Deportes (@TVCDeportes) August 5, 2018

Ya entrado en el tema, tocó otros matices sobre la grandeza de Cruz Azul y el nuevo hype que ha tenido en las gradas con su llegada al Azteca:





"A veces no alcanza con ser un equipo grande, hay que demostrarlo con uno de los que marca Caixinha, con campeonatos, con resultados, después habla de la afición, estuve en el estadio Azteca y en el partido anterior, no solamente a Cruz Azul el estadio sino que le prestan la afición, nunca vi tanta gente de Cruz Azul y está muy bien que eso ocurra, que la gente acompañe a su equipo cuando le va bien, aunque recién son tres fechas en el campeonato, me decía un amigo con el que compartimos el palco que existe el término cruzazulear, no tengo que explicarlo", declaró.

Después, fue directo contra el estratega de La Máquina:





"El tema de que Caixinha no considera a Tigres un equipo grande porque dice que no tiene historia y es el error mayor que comete porque en todo caso él viene sin demasiada historia, al menos que mientan las redes, no ha tenido como deportista ningún logro, no tiene nada de malo, pero nos tiene que hacer reflexionar y hacer pensar, ser más modestos a la hora de opinar, como entrenador ha tenido algunos logros en este país, entonces que hable de la historia de los clubes de este país, es algo delicado", apuntó.

Y, finalmente, explicó su caricatura: "Trabajo en las caricaturas, que son una exageración de rasgos y lo que veo de parte del técnico de Cruz Azul es una exageración de sus rasgos, por eso lo he dibujado con una máscara un tanto azulada [...] una máscara es algo que utilizamos todos para pasarlo lo mejor posible, ,una máscara que tiene que ver con lo cultural, lo social, la educación familiar, las raíces que uno tiene y a veces uno exagera en su uso, pero es fundamental cuando uno llega a trabajar", finalizó.