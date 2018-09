DURÍSIMO | Osvaldo aseguró que Guillermo "fue un cagón" y contó que casi se van a las trompadas

El paso de Daniel Osvaldo por Boca Juniors no fue el esperado . El ahora ex delantero llegó con esperanzas de romperla tras su extenso paso por Europa y se terminó yendo por la puerta de atrás luego de discutir con el entrenador, Guillermo Barros Schelotto.

Justamente sobre su relación con el "Mellizo" se animó a hablar el actual músico, quien reveló todo lo ocurrido dentro del vestuario mientras él fumaba:





“Siempre tengo una reacción, no me puedo quedar callado. Llegó Guillermo Barros Schelotto a entrenar a Boca, en Europa ni estuvo, salvo de vacaciones... Me echó por fumar en el vestuario. En la selección italiana fumaba, hasta el seleccionador podía acercarse a pedirme fuego. Si te molesta, vení y plantéamelo cara a cara. Si quieres echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y que me diga "busquemos la mejor forma para que salgas". No hacés público que me fumé un cigarrillo. No tuvo respeto y fue un cagón”, disparó "Dani Stone".





“Éramos 12 los que fumábamos y al que echaron fue a mí. Y él los veía, eh. Les decía que no se podía, nada más. A mí ni me dijo. Pero mejor que me estuviera fumando un cigarro en ese momento, porque si no le arranco la cabeza: me había sacado minuto y medio en el partido, como si tuviera 14 años. Ahora a Tevez le está haciendo lo mismo, no se anima a echarlo y lo está provocando de forma sucia”, aseguró. Picante...