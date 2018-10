Bartomeu recula y cancela la propuesta del nuevo escudo

El presidente del FC Barcelona pasó por los micrófonos de Catalunya Radio para repasar la actualidad del club y habló sobre la polémica generada a raíz de la propuesta para cambiar el escudo.





El pasado sábado tuvo lugar la celebración de la asamblea general del FC Barcelona en la que uno de los puntos más controvertidos fue el nuevo escudo del club que propuso la junta directiva encabezada por Josep Maria Bartomeu. Esta propuesta no gustó a los socios compromisarios y con total probabilidad no hubiera salido adelante por lo que el presidente azulgrana decidió retirar del orden del día la votación de la modificación del escudo, algo que no gustó a los presentes en la asamblea.





El club finalmente ha retirado la votación sobre la modificación del artículo 2 de los estatutos (nuevo diseño del escudo) y afirma que habrá una “reflexión interna” sobre el tema. pic.twitter.com/h8wmWDfaVF — Sp_ | FC Barcelona (@Sp_FCBarcelona) October 20, 2018

El máximo mandatario azulgrana concedió una entrevista para el programa El matí de Catalunya Ràdio en la que volvió a hablar sobre el tema del escudo: "Es algo muy democrático: retiramos el punto, no pasa nada y seguimos con la asamblea, que hay otros puntos por votar. Hicimos cosas muy importantes el otro día en la asamblea pero ha quedado todo en el olvido por el tema este del escudo. En realidad, el escudo es un tema muy menor", dijo Bartomeu que dio por zanjado el tema del escudo.

"De momento, este escudo que presentábamos está acabado. Ya no se presentará nunca más porque yo entendí que no gustaba a los socios del Barça. Lo que tiene que quedar claro es que el tema del escudo queda cerrado. Este escudo no se lleva ni se llevará y, evidentemente, yo tengo que aceptar que no gusta y no ha gustado a los socios compromisarios. Por lo tanto, tendremos que hacer otro", añadió.





No obstante, aunque este escudo no haya salido adelante, Bartomeu no descarta presentar un nuevo diseño, esta vez con el acrónimo FCB: "Haremos una reflexión interna. Seguramente FCB estará dentro del escudo, ha quedado claro. Y otra será qué órgano tiene potestad para elegirlo. Los estatutos dicen que tiene que ser la Asamblea pero ya veremos", concluyó el presidente del club azulgrana.

