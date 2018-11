Dani Alves explotó contra la CONMEBOL tras la decisión de jugar el River-Boca en Madrid

Luego de las innumerables sedes que se barajaron para albergar la final de vuelta de la Copa Libertadores entre River y Boca , partido que debía disputarse en el Monumental pero que resultó imposible por los disturbios generados en la previa, la CONMEBOL presidida por Alejandro Domínguez confirmó que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo 9 de diciembre.





La polémica medida hizo estallar de furia a muchos de los protagonistas del deporte, que utilizaron las redes sociales para descargarse. Uno de ellos fue el brasilero Dani Alves, con un video en Instagram, red social en la que cuenta con 20 millones de seguidores.





"Jugar un Boca-River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto como jugador de fútbol. Las personas que no han tenido nada que ver con lo sucedido tienen que pagar por lo que hicieron los maleducados", expresó el actual lateral del PSG de Francia.

"Me parece que toda esta gente que no tiene nada que ver con lo sucedido no tiene que pagar por unos maleducados. A lo mejor, solamente tenían esta posibilidad de ver un Boca - River en una final y no la van a poder ver porque lo han cambiado a Europa",

reclamó el ex Barcelona.









"Se supone que no tengo nada que ver, pero yo como jugador sudamericano y como un enamorado del fútbol y de la rivalidad sana, me he sentido en el derecho y la obligación de expresar mi opinión: espero que esto no se juegue por el bien del fútbol y por el respeto de aquellos que no tiene nada que ver. No se educan a los maleducados quitándose las cosas, se educan enseñándoles buenos modos y sobre todo que cuando se va a la cancha, se va a vivir el sentimiento, la pasión y el fanatismo", culminó. Aplausos, Dani...