¿VOLVERÁ? | Matías Kranevitter le abre las puertas a River e ilusiona a todos los hinchas

El mediocampista no tiene lugar en Zenit y pretende continuidad de cara a la Copa América que se disputará el 2019 en Brasil.





Matías Kranevitter disfruta de sus días de vacaciones en Tucumán y no se olvida de lo que consiguió River hace pocas semanas. En cuanto a lo futbolistico, el mediocampista no tiene los minutos que desea en Zenit y podría buscar otro destino en este mercado de pases. ¿Volverá al Millonario en 2019?

"Gallardo me tuvo mucho tiempo en el club, tengo buena relación. Hablé con él después de la Libertadores. Sé que si me necesitan, lo va a hacer y que tendremos un diálogo de hombres. Todos sabemos lo ligado que estoy al club", mafinestó el Colo en el diario Olé, sin cerrarle las puertas al Millonario. Y continuó: "No sé cuándo me va a tocar regresar. Puede ser mañana o dentro de cinco o seis años... Uno de mis sueños es volver: yo nací ahí... Me encantaría regresar por la gente".





Chris Brunskill Ltd/GettyImages





"Sé que se dijo que había tenido comunicación con el club... Si Marcelo me necesita, o Rodolfo, tienen mi teléfono. Hablaría con ellos y la prensa se enteraría. Pero no fue así. No me comuniqué con nadie: estoy disfrutando de mi familia", confesó el volante de 25 años. El mediocampista está en el país ya que está próximo a ser papa y quiere acompañar a su familia en este momento. Él mismo confirmó que su mujer y su hijo se quedarán en la provincia azucarera, ya que llevarlos a San Petesburgo no "está bueno" para el bebe: quizás esto lo motive a quedarse en Argentina.

Además, el deseo del futbolista es volver a jugar en la Selección Argentina y la Copa es el máximo objetivo. "Es lo principal para 2019. No pensé en qué equipo podría ir a jugar... Sé que, si algún club está interesado en mí, lo voy a pensar porque es mi futuro. Como te dije: lo principal es estar en Brasil. Entiendo que puedo estar, tengo ganas y me encantaría", cerró.