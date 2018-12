Alegó problemas estomacales para no jugar y fue pillado de vacaciones en las Maldivas

Provocar la tarjeta amarilla que acarrea suspensión en el penúltimo partido del año es ya un clásico. Los futbolistas también quieren disfrutar de las Navidades, pero no siempre tienen permiso de sus clubes para saltarse partidos. Algunos, con más o menor morro, exageraron una dolencia para cumplir baja y adelantar sus vacaciones. Esto no es la primera ni la última vez que una persona lo hace. El problema llega cuando alegas problemas estomacales para no jugar un partido y tu esposa sube una foto a Instagram en la que apareces disfrutando del buen tiempo en una playa de las Maldivas.

El nombre de este futbolista es Serdar Aziz, juega de defensa central y pertenece al Galatasaray. Su equipo jugaba el 23 de diciembre contra el Sivaspor y él decidió que quería adelantar sus vacaciones navideñas. Pese a que los turcos paran hasta el 15 de enero, no le pareció suficiente y decidió comunicar que no estaba listo para jugar. El Galatasaray ganó por 4 goles a 2 pero el resultado no ha aliviado el enfado de los dirigentes. Por el momento, está apartado de la plantilla pero los medios turcos no descartan que se le busque una salida en el próximo mercado invernal.





El futbolista ha hablado ante los medios para pedir perdón, afirmar que creía que no estaba cometiendo un error y que si tiene que volver a disculparse no tendrá problema en hacerlo. El defensa era un fijo en el once titular e incluso estaba jugando con la selección turca. Su mujer, la autora de la pillada, tiene fotos de las Maldivas en sus historias destacadas… pero en ninguna aparece el futbolista.