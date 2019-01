El duro mensaje de Deschamps a Benzema: "Hay declaraciones que no voy a olvidar"

La herida entre Deschamps y Benzema no se ha cerrado. La guerra sigue abierta y las opciones del delantero del Real Madrid de volver a vestir la camiseta de les bleus siguen siendo nulas, al menos mientras Deschamps siga siendo el técnico de los galos. En una entrevista para Europe 1, el seleccionador ha asegurado que no olvida las declaraciones del delantero acusándole de racista por no convocarle y que no volverá a la selección. El buen momento de forma del futbolista no le hará cambiar de opinión.

Didier Deschamps aseguró que “no hay punto de retorno” en su relación con Karim Benzema. Se sintió muy dolido con aquellas famosas declaraciones del punta en las que afirmaba que podría haber un caso de racismo en su no convocatoria y no piensa perdonarle. Recalcó que el futbolista “seguirá fuera. Hay declaraciones que nunca voy a olvidar. En su momento consideré que había una línea roja que no se podía cruzar y en el momento en el que la pasas llegas a un punto de no retorno”.

Además, el seleccionador quiso defenderse de nuevo de esas declaraciones y aseguró que no le importa nada de lo que rodea a un jugador a la hora de incluirlo en la lista. “Yo selecciono a jugadores franceses. Todos son franceses y nunca se me ha ocurrido llamarles dependiendo de su color de piel o su religión. Tampoco se me ha ocurrido hacerlo en el sentido contrario. Eso sería un error muy grave, mucho peor”, declaró.