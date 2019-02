Simeone: "Son los futbolistas los que me han empujado a renovar"

Rueda de prensa del 'Cholo' Simeone. El técnico del Atlético de Madrid ha hablado de su renovación, del VAR, de la vuelta de Diego Costa y del encuentro este fin de semana contra el Rayo Vallecano.

Deseo para esta temporada: No estoy en lugar de pedir, estoy en el de dar, de agradecer a los futbolistas, aquellos que durante 7 años han sostenido este trabajo. Aspiro solo a esforzarnos como cuerpo técnico para seguir dando argumentos y herramientas a los jugadores para seguir compitiendo de la mejor manera. Ese es el desafío que tenemos por delante.

El Cruyff del Atlético: Siempre digo lo mismo, a partir del andar, no me paro a analizar nada de lo que hemos hecho. El fútbol depende del hoy y lo que vas a dar. Ayer dije que tenemos un desafío grande y gente joven que puede hacer crecer al equipo. La decisión de seguir es por los futbolistas, el ambiente y la gente, pero sobre por sus jugadores, que son importantes y vamos a crecer con ellos. Buscamos competir y eso es lo que me propuse cuando llegué.

La continuidad del `Mono` Burgos a su lado: Está negociando detalles de su contrato individualmente. Esperemos que lo resuelva lo antes posible o cuando el estime oportuno.

Le gusta la crítica a Simeone: No he escuchado y leído nada. Estoy convencido del paso que estamos dando, confío en el club y creo en los futbolistas. Lo que me empuja a renovar son los jugadores que tenemos en la plantilla. Veo que podemos mejorar y competir y que vamos a seguir luchando. Eso me despierta el mejor gen que tengo, competir.

Hay espacio para la autocrítica: Las situaciones puntuales que se dieron contra Betis y Madrid no nos favorecieron. Nunca nos excusamos en estos detalles, no son determinantes en nuestra autocritica y estamos enfocados en mejorar los detalles que vemos. Hemos hablados con los futbolistas y le hemos dicho que hay que mejorar.

La ausencia de Koke: Es un jugador fundamental, pero no nos agarramos a su ausencia porque hay jugadores importantes que tienen que resolver la situación cuando el equipo lo necesita.

Es Costa compatible con Morata: Absolutamente, son compatibles a partir de un trabajo consolidado y una estructura consolidada de equipo que nos lleve a ese lugar. Costa está bárbaro, esta que se sale. Está con ambición, como es él, un guerrero y el equipo le necesita.

El se debería explicar el VAR como en la Champions: Todo es importante para crecer. El VAR especifica mas lo que había veces que no se podía ver. Antes se levantaba el banderín y no se veía por qué, ahora se ve si es penalti o no, ahora si se ve. Creo que Miguel Ángel (Gil), en la presentación que hizo fue contundente y claro. Se puede seguir creciendo y que la personalidad sea paralela para todos los árbitros. Estamos empezando a convivir con estas situaciones y espero que se mejore. Ahora lo vemos todo. la decisión al final es de un ser humano, pero está claro que ahora se ve y antes no.

Que opina del Rayo Vallecano: El entrenador está haciendo un buen trabajo, ha cambiado el sistema y el equipo ha respondido. Estás trabajando agrupadamente bien y en su campo se crecen y mañana será un partido duro que tendremos que intentar llevar al lugar que queremos.