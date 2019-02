Cómo funciona y cuando debe actuar el VAR

El VAR ha llegado a España para quedarse. El vídeoarbitraje está siendo objetivo de polémica cada fin de semana pero en muchas de estas ocasiones, el VAR ha hecho lo que debía hacer, lo que ordena su protocolo, y por ello no ha entrado a valorar o no ciertas jugadas. El problema llega cuando parece que muchos clubes y la gran mayoría de aficionados no conocen el protocolo y cuando debe o no entrar el árbitro de la sala VOR.

Por qué no entró el VAR en el penalti de Casemiro

Este fin de semana, un penalti sobre Casemiro ha generado mucha polémica. El jugador simula una entrada de un defensa levantinista y el árbitro pita penalti a favor del Real Madrid. Muchos levantinistas y de cualquier equipo que no sea el Real Madrid proclaman que deberían haberle avisado que el contacto no es suficiente para las quejas del brasileño. Ahí procede el quid de la cuestión. El contacto no es suficiente pero rozar es tocar, por tanto hay contacto y el VAR no puede entrar en esta jugada. Cuando existe una mínima posibilidad de interpretación, no se debe revisar.

El VAR no interviene en el penalti a Casemiro porque ROZAR es TOCAR. Protocolo perfecto. En todo caso es un error arbitral pero nunca de VAR. Si es que esto es una maravilla para los que nos hemos preocupado de entenderlo... — Isaac Fouto (@isaacfouto) February 24, 2019

Cómo funciona el VAR

Bien, aclarada la gran polémica del fin de semana, hay que proceder a explicar el VAR. Una explicación que todo hincha, jugador o directivo parece necesitar. El VAR solo entrará en acción en caso de que el error del árbitro sea muy claro. Es decir, en caso de un penalti, el VAR solo entrará en acción si no puede haber absolutamente ninguna discusión sobre si este ha sido o no. Este fue el caso de la mano del jugador levantinista, la mano ocupo un espacio antinatural y el colegiado, previa revisión, decidió pitar penalti. ¿Por qué no lo hizo en las de Varane? Parece que la mano del francés estaba fuera del área.

El VAR interviene en una mano que nadie discute. Veo que ya lo vais entendiendo... — Isaac Fouto (@isaacfouto) February 24, 2019





El VAR no interviene en una ¿mano? que sí se discute. Veo que cada vez lo entendéis mejor... — Isaac Fouto (@isaacfouto) February 24, 2019

En el protocolo VAR, igual para todas las competiciones, se resumen 12 puntos principales y primordiales sobre cuándo debe entrar el VAR y cómo debe hacerlo. Nosotros os traemos un resumen de los que consideramos más importantes.

1. El VAR solo entrará en caso de error claro o incidente serio en relación con un gol, un penalti, una roja directa o un error de identidad, es decir, sacar una tarjeta a un jugador que no es.

2. El árbitro siempre tiene la última decisión. Esta decisión solo se cambiará si el error es muy claro.

3. Solo el árbitro puede decidir revisar en el VAR. Los árbitros de la sala VOR solo pueden recomendarle la revisión.

4. No existe límite de tiempo en la revisión.

5. El árbitro debe permanecer visible durante el proceso de revisión para asegurar la transparencia.

6. Si el juego continúa después de un incidente, cualquier acción disciplinaria que suceda después no se cancela, incluso si la revisión termina con un cambio de decisión.

7. Los entrenadores o jugadores no pueden solicitar una revisión porque todas las jugadas son revisadas.

Una vez analizados estos puntos, queremos frenar los datos para haceros una comparativa con el VAR en la Champions. Como os hemos anticipado, el protocolo es el mismo y los resultados han sido muy parecidos a los de La Liga. Así lo ha explicado Isaac Fouto a través de su Twitter.

El VAR recomendó 3 veces al árbitro ir al 📺 en los 8 partidos:



⭕️Skomina por FJ de interpretación en el Ajax-Madrid



⭕️Zwayer por falta de Morata en el gol en Atleti-Juve



⭕️Del Cerro Grande por penalti de Otamendi en Schalke-City (no fue por fallo del monitor del campo) — Isaac Fouto (@isaacfouto) February 20, 2019





Queremos recalcar varias de las cosas que parecen ser más polémicas. El árbitro no pide la revisión del VAR, pues desde su sala, el colegiado encargado chequea automáticamente cada decisión tomada por el árbitro principal. En caso de error claro, le dirá su error o le recomendará revisión. Solo ahí el árbitro acudirá, si lo considera necesario, a revisar una jugada. También puede rearbitrar sin consultar o hacer caso omiso a la recomendación de su ayudante.