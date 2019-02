Deulofeu: "Me creía el rey del fin de semana hasta que vi a Messi en el Pizjuán"

El que fuera canterano del FC Barcelona ha pasado por los micrófonos de El Transistor de Onda Cero donde ha hablado de su etapa como azulgrana y de su situación actual en el Watford.

A Gerard Deulofeu parece que le van bien las cosas desde que salió del FC Barcelona rumbo a la Premier League. Este fin de semana el extremo del Watford se coronó realizando su mejor partido desde que llegó al equipo inglés anotando un hat-trick en la goleada ante el Cardiff (1-5).





Deulofeu estaba más que satisfecho con su actuación y así lo compartió en una entrevista que concedió en El Transistor de Onda Cero. Sin embargo hubo alguien que consiguió arrebatarle su minuto de gloria, Leo Messi: "Me creía el rey del fin de semana hasta que vi a Messi en el Pizjuán. Es un jugador increíble, disfruto mucho viéndolo. Tengo una anécdota con él...'Me acuerdo que le pasé un balón como un melón e inmediatamente iba a pedirle perdón, sin embargo, él la bajó de forma increíble'", manifestó el exjugador del FC Barcelona.

Michael Steele/GettyImages

Durante la entrevista, Deulofeu repasó su paso por LaLiga con el conjunto azulgrana y cómo fue su salida: "Disfruté mucho en mi época en el Barça porque jugué al lado de los mejores pero yo tenía que buscar mi propia carrera. En el Barça estaba en casa, en el mejor equipo del mundo pero sentirte importante, sentirte líder no se paga. Yo no tengo paciencia, necesito jugar y en el Barça no jugaba. Encima era año de Mundial y miré la salida a un equipo que tuviera más minutos".





"No me puedo arrepentir ni pensar en el pasado, en el Barça. Tienes que seguir tu carrera. No puedes vivir del pasado. Si no, no estaría haciendo esta temporada en el Watford. El Barça no me importa", añadió el actual jugador de la Premier League.

