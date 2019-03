Tras la eliminación del PSG, es ahora o nunca por Mbappé para el Real Madrid

Si a alguien ayer le dicen que el PSG no iba a pasar de ronda, seguramente no se lo hubiera creído, pero la realidad en estos momentos es que el PSG se la ha vuelto a pegar por tercer año en octavos de final y la puerta de salida de sus estrellas se puede estar abriendo de par en par.

GEOFFROY VAN DER HASSELT/GettyImages

Mbappé - al igual que Neymar - llegó a París con la idea de la Champions en mente. La Ligue 1 se les queda pequeña, enana, y la razón de ser de este equipo es ganar la 'Orejona'. Pero si continuamente caen prematuramente, lo razonable es que alguno de estos dos se replantee su continuidad.





Al Madrid la eliminación del equipo parisino no le podría haber llegado en mejor momento. Pero si bien le viene al equipo, mejor le vendrá a Florentino y a su directiva, 'no hay mal que por bien no venga', deben de estar pensando. Si ayer todo eran caras largas y momento de reflexión de cara a la temporada que viene, la eliminación del PSG debe servir para poner la máquina de fichar en funcionamiento. Hay que traer una estrella para el año que viene y ninguno mejor que Mbappé.

Kylian Mbappé en la presente UEFA Champions League:



✓ 4 goles.

✓ 5 asistencias.

✓ 8 partidos.

✓ Marcó y asistió en fase de grupos

✓ Marcó y asistió en rondas KO.

✓ Se hizo sentir en Old Trafford, Anfield, Parc des Princes y San Paolo.



THE GOLDEN BOY. pic.twitter.com/nISlB3ocD2 — Invictos (@InvictosSomos) March 6, 2019

El viejo anhelo de Florentino ha sido Neymar, pero parece que la idea del brasileño no pasa por vivir en la capital de España. En cambio, Mbappé si ha dado señales de querer vestir de blanco algún día. Es más, si el joven crack no fichó en verano de 2017 fue porque no quería ser suplente de nadie y con la BBC aún en el equipo, eso no se lo aseguraba nadie. Pero la historia es ahora muy distinta. Ni Cristiano está en el equipo, ni Bale seguirá, o lo que es lo mismo, Mbappé tendría lo que quería y más. Pasaría de ser titular a ser la principal estrella del equipo.

5 - Kylian Mbappé ha logrado cinco asistencias en la @LigadeCampeones esta temporada, más que cualquier otro jugador. Estelar. pic.twitter.com/hDYdnNwRN5 — OptaJose (@OptaJose) March 6, 2019

París se le queda pequeña a sus 20 años. Tanto el Real Madrid como Mbappé se necesitan mutuamente. Más que una remodelación profunda, la plantilla del Real Madrid necesita un faro, un guía, alguien que ilumine el camino de cara al gol. En eso no hay dudas de que Mbappé es el idóneo, este año le está disputando la Bota de Oro a Messi. A Mbappé le falta jugar en un club como el Real Madrid. No hay mejor sitio para crecer para él que el equipo blanco. Solo le falta la Champions en su palmarés y el único equipo con ADN Champions es el Real Madrid.

CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages





En el PSG ya no hay motivos para seguir una vez se ha confirmado que el equipo galo no rinde en Europa, le falta todavía un plus de competitividad, algo que si le aseguraría el Real Madrid. Por eso, es ahora o nunca. Los dos se necesitan, uno para levantar la moral de una afición desilusionada, el otro para seguir creciendo y ser el mejor del mundo.