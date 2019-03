Valverde: "Son 90 minutos y puede pasar de todo"

Ernesto Valverde compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro de octavos de Champions League que disputarán el FC Barcelona y el Olympique de Lyon mañana.





Olympique Lyon: “No sé si el resultado de la ida le afecta al Olympique o no o si van a variar algo o no. Es algo que no me preocupa especialmente. Ya me preocupará en el campo. El 0-0 de la ida no beneficia a ninguno. Entiendo que ellos tienen sus armas, sobre todo desde el punto de vista ofensivo. Intentarán explotar eso. Son un equipo acostumbrado a llevar la iniciativa del juego. Será un equipo que sabe el valor de un gol fuera de casa e intentarán explotarlo”.

Eliminación en Roma: “No estamos pendientes de lo que ocurrió hace un año. Estamos pendientes de nuestro partido. El marcador está equilibrado y tenemos que ganar para poder pasar. Cualquier resultado de los que ha hecho el Olympique le beneficiaría porque no han perdido ningún partido y todos sus empates fueron con goles”.





Dembélé: “Vamos a ver cómo está y ya decidiremos. Si no está bien, no jugará. Es un partido definitivo pero no podemos arriesgar a desperdiciar un cambio”. “Si no está tendremos que sustituirle. Ha habido momentos que no ha estado Messi y también hemos tenido que sustiuirle”.

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages





Responder en momentos importantes: “Somos un equipo que, independientemente del resultado, siempre está respondiendo en los momentos difíciles. Ya lo hicimos el año pasado y este año está siendo también así. Estamos hablando de que mañana son 90 minutos y puede pasar de todo. Estamos preparados para hacer un buen partido, empujar hacia la portería rival con el apoyo de nuestra gente”.

Dembélé (Olympique): Es el delantero centro y es normal que marque goles pero yo creo que tiene más jugadores importantes”.

Equipo defensivo: “Somos un equipo defensivo e intentaremos cerrarnos bien. Si tenemos suerte, ya que tenemos a Messi, a ver si marca”. Contestó en tono irónico.

Coutinho: “Siempre tratamos de que los jugadores estén confiados para dar su mejor versión”.

Aitor Alcalde/GettyImages





Grandes equipos eliminados: “Que caigan equipos como el Real Madrid o el PSG es un dato importante y significativo. El hecho de que estos equipos hayan caído nos hace pensar que tenemos que estar atentos”.

Favoritos: “Después de tantos partidos, la presión la llevan bastante bien. Es verdad que sabemos que hay momentos en que van a llegar partidos como este. Nosotros incidimos en los aspectos futbolísticos de cómo traspasar las líneas del Olympique. Lo otro está ahí. ¿Quién no firmaría estar así? Claro que tenemos presión por pasar pero nos centramos en el juego. Si generamos las mismas ocasiones que en la ida, pasaremos seguro”.

Ilusión en Champions: “Todos los entrenadores notamos un ambiente diferente por la importancia de la competición y porque es más definitiva. En la Champions todos los partidos tienen focos encima”.

Afición: “Queremos que esté con nosotros. Sabemos que lo va a estar, nosotros intentaremos conectarles todavía más. El público, de entrada, va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer que nos empuje más”.

JEAN-FRANCOIS MONIER/GettyImages





Fekir: “Es un jugador determinante o que puede ser determinante. Siempre juega en la mediapunta, a veces un poco descolgado en situaciones en las que es difícil de localizar. En el último tercio es decisivo. Es el jugador más importante de ellos. Cuando están atascados se desengancha para poder jugar. Tenemos que tenerle muy en cuenta”.





Zidane: “Ha tomado su decisión. Nos volveremos a enfrentar, espero”.