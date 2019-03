Griezmann perdió su silla en la mesa de Messi y Cristiano

❌ 2014 - Knocked out by Real Madrid & Cristiano Ronaldo

❌ 2015 - Knocked out by Real Madrid & Cristiano Ronaldo

❌ 2016 - Knocked out by Real Madrid & Cristiano Ronaldo

❌ 2017 - Knocked out by Real Madrid & Cristiano Ronaldo

❌ 2019 -Knocked out by Juventus & Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/4dm4UuSSL1