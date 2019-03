Vinicius afirmó que es "el mejor del mundo" y Mascherano reaccionó de forma contundente en las redes

El futbolista brasilero del Real Madrid Vinicius Junior sorprendió al mundo futbolero con sus declaraciones a "El Larguero" de la Cadena SER, donde afirmó que él es el mejor jugador que hay hoy en todo el mundo.





"El mejor del mundo soy yo. Ahora mismo es Neymar el que más me gusta, me gustaría jugar con él. En el Madrid no lo sé, pero en la selección jugaremos juntos dentro de poco tiempo. ¿Su futuro aquí? Yo no hablo de jugadores que no están en el Real Madrid", comenzó el joven en su diálogo con el medio español.

Como si fuera poco, el ex Flamengo aseguró que ganará el premio al mejor futbolista del planeta: "Me veo ganando el 'Balón de Oro', no sé con cuantos años, pero con 25 o 26 estaría bien ganarlo. No es fácil pero con esa edad estaré haciendo las cosas muy bien", proyectó.

Vinicius: "The best in the world is me, and the second best is Neymar."



Mascherano's comment: "What?" pic.twitter.com/zVHNmnhaWx — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 20, 2019





Al leer las declaraciones replicadas por TyC Sports, el futbolista argentino Javier Mascherano tuvo la misma reacción que cualquiera de nosotros: la sorpresa.

Estamos todos alucinando igual que @Mascherano 😂😂😁😆 pic.twitter.com/gynA5zQtPV — Totaleros De Ley (@TotalerosDTV) March 20, 2019









"What?", atinó a decir el experimentado centrocampista de 34 años, junto a cinco emojis con cara de no poder creer lo que estaba leyendo. Y sí: no poner a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo como los dos mejores jugadores del planeta y sí ubicarse a uno mismo siendo Vinicius, un futbolista que lejos está de ser un consagrado, es un total despropósito.