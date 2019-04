Zidane, sobre LaLiga: "Puede pasar de todo, por eso tenemos que hacerlo bien sí o sí"

El entrenador del Real Madrid ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al partido intersemanal de LaLiga, correspondiente a la jornada 30, que lleva a los merengues a visitar mañana el feudo del Valencia.

En lo que al partido respeta, se ha hablado poco sobre el mismo, pero mencionando si este podía ser el último tren para aspirar al título, a lo que Zinédine Zidane ha contestado: "Vamos a pelear para quedar lo más arriba posible. Puede pasar de todo, por eso nosotros tenemos que hacerlo bien sí o sí. Queremos acabar bien la temporada, hasta el final".





Sobre las rotaciones, ha dicho lo siguiente: "Vamos a tener cambios para el partido de mañana. El partido sabemos que es muy bonito, de los que a los jugadores les gusta jugar. Intentaremos hacer un buen partido. El horario es un poco tarde (risas), aunque no pasada nada".









En cuanto a la decisión de darle la titularidad a Luca Zidane en la contienda ante el Huesca ha seguido en su línea: "No me cambia nada. Quien me conoce sabe que está aquí por sus méritos propios, nada más. Es un jugador de esta plantilla, de este club. Quien quiera ir por el lado personal, me da igual".





La situación de Raphaël Varane, sobre quien ha trascendido el rumor de que quiere marcharse y ya se lo habría comunicado al vestuario, ha mencionado: "Me estás diciendo son cosas que salen hacia fuera, pero son cosas de la vida. Yo lo veo bien, a mí no me dijo nada. Qué te voy a decir de lo de fuera, lo importante es lo que me dice el jugador a mí. Está en el mejor club del mundo, él lo sabe".





El concepto de "limpieza" de cara al próximo curso no ha gustado al técnico galo: "Hay muchas cosas que se hablan ahora para cambiar lo que será el próximo año. Hay que respetar a todos los jugadores que están aquí, hablar de limpieza me parece una falta de respeto. Te voy a confirmar que cambios vamos a tener que hacer, pero no es el momento de hablar de eso. Vamos a tener tiempo para hablar de eso después".





Otro de los temas abarcados ha sido el dolor de tener que decirle a un futbolista importante en etapas exitosas que ya no cuenta con él: "Esto es la vida. Hay jugadores que juegan menos, pero en una plantilla siempre va a ser así. Si hay cambios voy a tener que decirle a un jugador que no cuento con él. Esto lo veremos a final de temporada, voy a ser sincero con el jugador. No cambiaré mi forma de ser".

Para cerrar el debate en la portería ha sido claro: "Depende de los porteros que tenga el próximo año, nada más. Hay tres buenos porteros, acabaremos la temporada con ellos y veremos que hacemos el próximo año. No va a haber debate de los porteros el próximo año, va a ser bien claro".

No ha querido dar ninguna pista sobre altas ni bajas, pero ha reconocido que ya está hablando con la dirección deportiva del club para abordar la renovación de la plantilla, además de mencionar que él toma las decisiones del día a día y que no se hará nada público hasta que termine la actual campaña. También ha tenido buenas palabras para Marcelo Vieira y Sergio Reguilón, además de reconocer la dificultad mental que supone no pelear por títulos.

