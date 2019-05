Rivaldo pide que el FC Barcelona traiga de vuelta de Neymar para ganar la Champions

View this post on Instagram

Eu acredito que o #Brasil 🇧🇷 vai ganhar a #CopaAmérica com uma certa facilidade. Não vejo nenhuma Seleção que possa vencer o Brasil principalmente com a volta do @neymarjr, que para mim vai ser o melhor jogador da competição. Ele vai estar com fome de bola e vai mostrar o que é capaz de fazer. Outra coisa que teria que acontecer, é a volta dele para o @fcbarcelona , seria uma grande contratação para o clube principalmente por tudo que passou neste final de temporada. Ele é na minha humilde opinião, o jogador que falta para o Barcelona ser campeão novamente da @championsleague . Ele tem personalidade e muita qualidade para reconquistar toda a torcida do @fcbarcelona , e também conseguir ser o melhor do mundo 🌍.