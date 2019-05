Sergio Ramos: "No me quiero ir, jugaría hasta gratis en el Real Madrid"

Sergio Ramos ha dado una rueda de prensa para aclarar todas las polémicas con su futuro y el Real Madrid en los últimos días.





Mensaje: “Yo quiero dejar muy claro mi futuro. Se ha especulado con muchas cosas. Nunca he tenido ningún encontronazo con la afición. Soy madridista y me quiero retirar aquí. Hay que dejar el pasado atrás para construir el futuro. El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande, ganando”.

🔴🎙️SERGIO RAMOS: "Teniendo contrato aquí, estoy muy a gusto y me quiero retirar en el Madrid". ¡En DIRECTO en YOuTube #ChiringuitoInside!https://t.co/S9RwmSRqz4 pic.twitter.com/1bIkdLhIcL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 30, 2019





¿Si fueras presidente te hubieras dejado marchar gratis? “No, yo me hubiera renovado de por vida. El presidente y yo somos como padre e hijo, siempre me ha mostrado un cariño especial”.

Polémica: “Yo no me quiero ir del Real Madrid. Mi sueño es retirarme aquí. El presidente también lo puede decir, siempre le he dicho que nunca me iría. Estaría dispuesto hasta a jugar gratis. Mi relación con el presidente siempre ha sido de padre a hijo, ¿quién no se ha peleado con su padre? Me molesta que me vaya una semana de España y cuando vuelva hay un quilombo montado. Hace mucho tiempo que no hablo ni de dinero ni de mi contrato, es un tema menor”.

Conversación de hoy con Florentino: “El tema económico no lo hemos tomado ni un solo minuto. Es un tema de confianza y cariño emocional. En mi vida hay dos patas importantes: la afición y el presidente. Había cosas que me generaban dudas y que me habían dolido. Lo mejor era hablarlo para seguir aquí”.

KARIM SAHIB/GettyImages





Oferta de China: “La oferta está encima de la mesa, yo no miento. Es una propuesta que haces firme cuando una de las dos patas te falla. Si la afición no me quisiera me lo hubiera planteado. La relación no estaba como creo que debe de estar y lo hemos solucionado. No me voy a ir a China, ni gratis ni pagando. Era una conversación privada con el presidente y se han especulado muchas cosas. En 15 días tengo una boda y quiero darle a Florentino un abrazo de verdad”.

Salario: “Que vengan jugadores es buena señal porque serán cracks. Yo estoy muy contento con mi salario. El presi sabe que hace más de un año que debíamos hablar del tema económico y no he llamado a su puerta. Si uno viene y gana más, yo me alegro. Ni me quería ir gratis ni pagando. Yo jugaría gratis en el Real Madrid”.

¿Qué te ha dolido? “Es un tema de cariño y emocional con el presidente. Yo creo que la relación tiene que estar bien. Se soluciona hablando. En una tarde ya está todo solucionado y olvidado”.

No valorar la oferta de China: “Todavía no ha llegado mi momento. Mientras el alma y el cuerpo me aguante para defender este escudo al nivel que debo hacerlo, ni me lo planteo. No me iría nunca a un equipo que pudiese competir con el Real Madrid. Si algún día me fuese es porque el cuerpo no me da para estar al nivel top”.

💥 @SergioRamos anuncia que se queda en el @realmadrid



⚪️ "Mi ilusión es retirarme aquí. Había una oferta de China, pero no me iré siempre que la afición me quiera"



👥 "Mi relación con el presidente es de padre a hijo, ¿quién no se ha peleado con su padre alguna vez?" pic.twitter.com/evZFF7Lal5 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 30, 2019

Compañeros: “Son otro de los motivos. Soy el capitán y me siento muy querido. Mis compañeros me conocen y no han tenido dudas de que iba a seguir, pero con todo el revuelo alguno ha dudado. Alguno me ha escrito con cariño y reconocimiento”.

Vestuario: “Hemos tenido tiempo de conversar en qué hemos podido fallar. Hemos sacado conclusiones en frío para construir el futuro”.

Declaraciones de Florentino: “Lo que me molesta es lo que se ha generado porque se puede dudar de mí. Llevo muchos años aquí, de capitán, y soy feliz aquí. Ayer fui a ver al presidente y le invité a estar aquí”.

Habla el entorno: “Ese ha sido alguno de los errores. Echo de menos que hablemos todos los días. Ahora ya ha salido, que el tema Ramos se cierre para toda la temporada. Demasiado me rajáis algunos ya. Quiero dejar a mi afición tranquilo”.

Eliminación Ajax: “Después de una temporada difícil, después de una época gloriosa… el tema del Ajax fue un momento de tensión. Todos estábamos con las pulsaciones altas. Es una gota de agua que va llenando el vaso hasta que hay que sentarse y empezar de cero”.

Dean Mouhtaropoulos/GettyImages





Últimos partidos: “Después del Valencia tuve una rotura de grado 1. Forcé porque quise hacer más de lo que podía y me rompí antes de jugar contra el Athletic. Intenté llegar al Betis pero los médicos me frenaron. Ya estoy entrenando bien, sin molestias”.

Dudas de la afición: “Yo quiero aclarar todo esto para que no se influencien por la prensa. Quiero que lo escuchen de mi boca. No creo que duden de mí, siempre hemos sido fieles. A lo largo de 14 años mi relación ha sido extraordinaria, solo me han pitado una vez. Creo que quieren una reacción, nunca me mosquearé porque piten”.

Temporada que viene: “Tiene una pinta ilusionante. Ya os iréis enterando de quién viene y quién no. Yo creo que suena bien. Mi hambre sigue intacta, haya ganado lo que haya ganado”.

Tottenham o Liverpool: “Me mojé en el partido anterior, iba con el Liverpool”.

Hazard: “Es un jugador top. Ojalá venga, puede dar mucho”.

OZAN KOSE/GettyImages





Primera reunión: “Yo puse una propuesta para que la supiera. La hablé con mi entrenador y mi presidente. A raíz de ahí se hablaron ciertas cosas. Fue una reunión privada que salió a la luz”.

¿Por qué no hablaron los dos solos? “La propuesta fue con personas de mi confianza. Lo que tuvimos que hablar después fue a solas”.

Mensaje del presidente: “Él y yo sabemos cuando el feeling es total, con una mirada sobran palabras. Tampoco te voy a contar una conversación porque entonces me va a echar. Los dos sabemos en qué nos hemos podido equivocar”.

Zidane: “Lo hablé con él. Son conversaciones que hay que tener. Zizou estaba al día”.

Futuro en China: "No lo sé. Siempre he sentido cariño allí. ¿Por qué no? No sé qué haré".

Sergio Ramos: "Me quiero retirar por la puerta grande en el Real Madrid" pic.twitter.com/kHFgjiqvrK — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 30, 2019

Salir por la puerta grande: "Me quiero ir por la puerta grande. Creo que lo merezco. Ya se verá, lo mismo retiro a algunos chavales. La grandeza del Real Madrid merece despedir a los iconos así".