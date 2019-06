Serna disparó contra Guillermo Barros Schelotto: “Nos mentía mucho”

Mauricio Serna fue uno de los futbolistas más representativos de Boca Juniors en los últimos veinte años, convirtiéndose en uno de los ídolos de la época para todos los fanáticos Xeneizes.

“Chicho” es palabra más que autorizada a la hora de hablar de la institución azul y oro, y en esta oportunidad decidió romper el silencio para criticar al ex jugador y entrenador boquense Guillermo Barros Schelotto.

Chicho habló en exclusiva con No Todo Pasa y contó el cruce que tuvo con el ex técnico xeneize. "Es mucho más fácil que si el equipo juega mal el entrenador diga eso", afirmó



¡Descargá nuestra App! https://t.co/68Fhsa55MFhttps://t.co/6hmbqEKlVu — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2019





“En un programa dije que su equipo no jugaba nada bien y no me volvió ni a saludar. No sé si se enojó conmigo, porque nunca me lo manifestó. Yo estaba muy molesto porque nos mentía mucho”, disparó el colombiano en el inicio de la entrevista con No Todo Pasa, sumándose a las críticas de su coterráneo "Patrón" Bermúdez que le dio duro al actual plantel.

Los ídolos no mienten. La verdadera mancha que no se borra nunca más.





“Es mucho más fácil que si el equipo juega mal el entrenador diga eso, cuando encima todo el mundo del fútbol lo veía. Me mandó a decir que yo no tenía códigos. Lo primero que hice fue llamarlo. Le dejé un mensaje para decirle que quería hablar con él y nunca me lo respondió. Era para que juntos veamos un partido que se había jugado y explicarle por qué no me gustaba”, finalizó. Picante, ¿no?