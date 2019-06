Laporta ataca a Bartomeu: "Su política es borrar a Guardiola y a Cruyff"

El ex-presidente del FC Barcelona tuvo la oportunidad de mostrar su opinión sobre la situación actual del club y no dudó ni un segundo en atacar a la Junta directiva que preside Josep María Bartomeu. Laporta habló en el día de puertas abiertas de la Fundación Cruyff y también dejó clara su posición sobre el fichaje de Griezmann, La Masía o su intención de presentarse en unas futuras elecciones.

El abogado que estuvo al frente de la entidad culé durante varios años cree que el equipo "se está distanciando del estilo que Johan inventó", esa forma de jugar que según él les ha hecho ganadores. "No hay proyecto, no hay política deportiva definida por la Junta directiva. Se ha abandonado La Masia un año más. Es preocupante y tiene que haber un cambio de rumbo lo más pronto posible. [...] No fue perder en Liverpool, fue como perdimos. Si llegamos a perder con nuestro estilo, la derrota hubiera sabido mal", añadió Joan Laporta.

LLUIS GENE/GettyImages





"Lo que pienso es que a Messi no se le puede dar más responsabilidad de la que tiene y sería injusto exigirle más de lo que se le exige", comentó el ex-presidente sobre la estrella blaugrana. Y aprovechó para de nuevo reincidir en que "es una lástima que teniendo a Leo y a los jugadores que tenemos, por alejarnos del estilo nos alejemos de ganar en Europa".

Le preguntaron al catalán acerca de si elegiría a Neymar o a Griezmann y dejó de lado al francés para centrarse en halagos al brasileño. "Neymar es un gran jugador. Es un jugador que estando al lado de Messi rinde mucho más. [...] Además, él tuvo la humildad de saber quién lideraba. Y todo jugador que es aceptado por Leo siempre mejora", aseguró Laporta, que de nuevo reincidió: "Antes me plantearía recuperar el estilo. Hay jugadores que han nacido para este sistema y nos lo enseñó Johan. Habría que definir bien cuál es el proyecto deportivo. Hay cinco directores deportivos y ahí no manda nadie. Esos son los errores que hay que corregir".

También esquivó la pregunta sobre la continuidad de Valverde para atacar de nuevo a la Junta: "Es una decisión de la Junta y no sé si la ha tomado de manera forzada porque lo habían decidido antes de final de temporada. Si la ha tomado es porque considera que es el más idóneo para dirigir el proyecto que ellos tienen". Y de nuevo se llevó la respuesta a su tema: "Pero lo que no veo es proyecto. Volveremos a ver que irán al mercado para desviar la atención. Se han hecho fichajes de jugadores que no pertenecen al sistema de juego. Pienso que su única política es borrra lo que hicimos o borrar a Guardiola o a Cruyff de la historia. Parece que es su política".





LLUIS GENE/GettyImages





Laporta fue al día de puertas abiertas a "hablar de su libro" y continuó haciéndolo aunque le preguntasen por la cantera: "Ves cómo ha ido y eso reflejo que no hay una política deportiva clara y para que el Barça sea sostenible La Masia es fundamental y es uno de los pilares básicos del modelo. No somos fieles al estilo ni La Masia. No pueden decir eso".





Y le dieron por el palo del gusto preguntándole por Guardiola y el estilo, y claro, Laporta se explayó: "Nos hemos alejado del estilo y yo que veo todos los partidos pues la verdad que todavía hay una columna vertebral que viene de lejos con Piqué, Busquets y Messi que mantiene las esencias, pero disfrutar..., sólo de Messi y la Champions. Y debería haber algo más. Con todos los respetos para Pep, creo que nos hemos alejado del estilo. Pep siempre ha sido muy valiente y lo digo por experiencia y con mucha personalidad. Pep no hubiera permitido a cualquier Junta directiva hacer los fichajes que ha hecho".

OSCAR DEL POZO/GettyImages





Volvió Griezmann a la escena y esta vez si respondió sobre él, porque no le quedaba otro remedio: "No hubiera querido fichar a Griezmann. De hecho, lo hubiera fichado. Pero yo no lo veo bien ahora. Es como la camiseta. Al final te acaba gustando siempre. Puedes opinar y son fichajes del Barça pero yo no lo hubiera hecho".

Finalmente, ¿está preparado para volver a presentarse?: "Sé que tenían preparado convocar elecciones si había triplete y me sentía preparado. Pero era este verano. Más allá de este verano no hago planes y depende mucho". Y terminó a lo suyo: "Si no hay elecciones este verano habrá que esperar y que esto mejore pero no creo que mejore porque no hay política deportiva clara. Es muy errático. No hay una política deportiva definida".