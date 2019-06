​Las palabras de Maxi Meza sobre Boca y su experiencia en Monterrey

Los rumores de cara a la siguiente temporada en todas las ligas del mundo están causando muchas expectaciones y una de ellas es el posible arribo del argentino Maximiliano Meza a Boca Juniors, sin embargo, el jugador trata de ser discreto en este tema por respeto a la institución que defiende, Monterrey, que apenas en el pasado mercado de piernas lo trajo de Independiente, siendo el mejor tasado de toda la Liga MX.





En Argentina, los hinchas del club Xeneize ven con buenos ojos la llegada del mediocampista y por tal motivo en el programa 90 Minutos de Fútbol, conducido por Sebastián Vignolo y acompañado también de algunos exfutbolistas como Oscar Ruggeti, Carlos Aimar y Raúl Alfredo Cascini, se encargaron de entrevistarlo para conocer su sentir sobre la posibilidad de regresar a la Superliga.

Se sabe que el principal interesado en llevarlo al Azul y Oro es el técnico Gustavo Alfaro, quien lo dirigió en Gimnasia y Esgrima de La Plata, por lo cual conoce todas sus cualidades y que incluso cuando se dio su salida del Rojo el timonel advirtió que el presidente del club no iba a poder salir a la calle ya que estaba dejando ir a un crack.









El futbolista de 26 años dio su punto de vista sobre el interés del Boca, algo que le hace sentir contento, pero fuera de ello prefiere enfocarse a La Pandilla, pues le han brindado un gran trato, motivo por el cual está completamente feliz en México e indicó cómo es el fútbol azteca.

“La verdad que uno ve diferente desde acá, lo que es realmente el fútbol mexicano, bastante complicado, exigente, me costó el último tiempo, no hice la pretemporada, creo que es muy importante hacer una buena pretemporada, es la base para que pueda servir este semestre. La verdad sé del interés (de Boca), pero por respeto al club Monterrey, mucho no voy a hablar, creo que me pone feliz por ese interés por un club fantástico como Boca, que pongan los ojos en mí y porque el técnico es Alfaro, ya lo tuve”, expresó el nacido en Corrientes.





“Yo en lo personal trato de aprovechar las oportunidades y posibilidades que me dan en mi carrera, sí se da, bienvenido sea, sino estoy muy contento en México, un equipo con grandes instalaciones, que me ha tratado de maravilla. En ese sentido sólo estoy enterado por mi representante, estoy aislado de todo ese tipo de conversaciones, en mi cabeza sólo está estar con mi familia. El club se ha portado de la mejor forma conmigo, pero se piensa de una manera diferente cuando es Boca, a cualquier jugador le llama, pero hoy mi cabeza está Monterrey”, añadió.

Al cuestionarle sobre si el entrenador tendría mucho que ver para su fichaje, el mundialista en Rusia 2018 aceptó que es un factor muy importante, ya que el jugador tiene todo su respaldo y siempre trata de levantar su ánimo.









“La verdad que mi pensamiento como jugador es muy importante cuando tienes un técnico que te quiere, el respaldo, es lo más importante, creo que eso para mí tiene un valor muy importante, va de la mano si sé da la oportunidad, el jugador siempre tiene sus caídas, pero sabes que atrás tienes el respaldo de tus compañeros y técnico”, respondió.

Asimismo, le plantearon que si jugara en el Bostero tendría más posibilidades de llegar a la Selección ya que tiene más renombre que Rayados, pero comentó que eso no es del todo cierto viendo el caso de Guido Rodríguez y Agustín Marchesín, quienes militan en América y jugarán la Copa América, mientras Iván Marcone se fue de Cruz Azul con el argumento de que militando en su país natal podría ser convocado y al final fue recortado de la lista y quedó mal en la Liga MX por dar esas declaraciones.





“Creo que no tener tanta continuidad, no ser parte del once principal de Monterrey, eso me jugó un poco en contra, yo no estaba en el nivel que estaba en Independiente, eso me alejó un poco, pero estoy tranquilo porque en cada entrenamiento que tuve con (Lionel) Scaloni demostré lo que podía dar, por ahí pensé que podía tener una oportunidad, pero estoy consciente de que no estoy en nivel de jugar la Copa América”, admitió.

