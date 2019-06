Neymar pierde patrocinadores a causa de las acusaciones en su contra

View this post on Instagram

📰Nota de Imprensa - NR Sports A NR Sports, detentora exclusiva dos direitos de exploração comercial da imagem, nome e marcas do Atleta Neymar Jr. desde 2006, esclarece: Em relação às notícias veiculadas hoje (7 de junho) na imprensa acerca da “perda de patrocínios do atleta Neymar Jr”, esclarecemos que não houve rompimento de nenhum contrato atualmente em vigor após a divulgação da grave acusação contra o atleta. Em conjunto com alguns parceiros e patrocinadores a NR Sports está suspendendo algumas campanhas diante da gravidade das injustas acusações e, sobretudo, da categoria de marcas endossadas. Todos, por questões obvias, estão alertas e atentos ao desenrolar dos acontecimentos. Outros parceiros decidiram não alterar o rumo das campanhas, declararam apoio público ao Atleta Neymar Jr. e seguem firmes em seus projetos de fortalecimento das marcas. As equipes jurídicas da NR Sports e do atleta estão com uma força tarefa para abreviar a conclusão dos procedimentos policiais e comprovar a sua inocência. Passados alguns dias da divulgação das acusações, todas as evidências divulgadas convergem para a inarredável conclusão de que o atleta Neymar Jr. foi vítima de “Denunciação Caluniosa”, crime que está sendo apurado pelas autoridades policiais. Até o presente momento esclarece a defesa do atleta Neymar Jr. que não há nenhuma “denúncia” da pratica de qualquer crime, como indevidamente veiculado. Foram apenas noticiados (Boletim de Ocorrência já divulgado) à autoridade policial os fatos com “acusações”, que estão em fase de investigação. Na data de ontem (6 de junho), o atleta Neymar Jr. prestou depoimento no procedimento investigatório que apura eventuais consequências pela publicação do seu vídeo, elaborado e divulgado, como já exposto exaustivamente, em razão da repercussão mundial das notícias, das consequências devastadoras pela ausência de uma resposta pública e direta e, sobretudo, como a única forma de se defender das injustas acusações. Estamos seguros que em breve tudo será esclarecido. . 👉 English version on nrsports.com.br #NRSports #Neymar #NeymarJr