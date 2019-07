Leonardo abre las puertas del PSG a Neymar para que salga

Neymar ha iniciado un pulso con el PSG con el objetivo de abandonar el club. La entidad parisina no ha tardado en responder. Su compatriota Leonardo, director deportivo, ha concedido una entrevista a Le Parisien en la que afirma que la intención del '10' es salir, algo a lo que el club está dispuesto siempre que llegue una oferta interesante, puesto que el jugador cuenta con contrato en vigor.

El director deportivo se refirió al hecho de que el jugador no les ha comunicado nada. "Está claro para todo el mundo. En el fútbol, dices una cosa y mañana otra. Es increíble, pero es así", se resignó Leonardo, que afirmó no tener ninguna oferta firme. "Neymar puede dejar el PSG si hay una oferta que nos convenga a todos. Pero a día de hoy no sabemos si alguien le quiere comprar ni a qué precio. Todo esto no se hace en un día, eso seguro", analizó el brasileño.

Preguntado por los motivos del brasileño para querer salir, Leonardo destacó que es algo habitual y no es culpa del club."No, si el jugador llega tarde, es su culpa. Después hay una código interno y veremos cómo se desarrolla. Y estas cosas pasan también en otros clubes". Por otro lado, recordó que el crack aún tiene contrato con el club. "La posición de todos es clara pero hay sólo una cosa clara hoy: tiene contrato con nosotros tres años y como no hemos recibido ninguna oferta no podemos discutir nada".

Desde su llegada hace dos años al PSG como el traspaso más caro de la historia, Neymar ha tenido un rendimiento notable, pero las lesiones lo han apartado de disputar los momentos cruciales de la temporada. Además, desde el club parisino saben que Neymar ya no es imprescindible, ya que Kylian Mbappé es realmente la apuesta de futuro del club.

Leonardo, que reconoció que no conoce aún cuando Ney se incorporará a los entrenamientos, recalcó que no tenía permiso y que debería de haberse incorporado el 8 de julio."Tiene compromisos con su Fundación y los sponsors, pero son fechas que no están acordadas con el club. Sus vacaciones eran hasta el 8 de julio y no ha venido".





En referencia al interés del FC Barcelona por su fichaje, señala que no han tenido ningún contacto ni propuesta seria. "No hemos recibido ninguna oferta, pero hemos tenido, eso es verdad, contactos superficiales", confesó Leonardo.