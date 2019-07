Griezmann: "Con asistencias podemos arreglar el enfado de Messi y Suárez por lo del año pasado"

Después de que el Barcelona hiciera oficial el fichaje de Griezmann el pasado viernes, el futbolista firmó el contrato que le unirá con el club blaugrana hasta 2024 y se presentó ante un Camp Nou vacío para evitar la posible llegada de aficionados furiosos con el francés por lo ocurrido el pasado verano.





Tras vestirse de corto para los periodistas que se dieron cita en el estadio culé y dar sus primeros toques a la pelota, Griezmann apareció en la sala de prensa para responder a las primeras preguntas como futbolista del Barcelona junto al presidente Josep Bartomeu y Eric Abidal.

Agradecido al pasado: "Primero agradecer a la Real Sociedad y a Jokin Aperribay por el primer contrato profesional. Gracias al Atlético y a Cerezo por los años que he estado allí con el Cholo y grandes compañeros. A mis compañeros de Francia. Y al presidente del Barça y a Eric Abidal, Acepto el reto".





El nuevo reto: "Es un nuevo reto, intentar superarme, no estar en confort, sino ir a buscar mi sitio, entrar en el once, ser importante en un gran club y ganar Liga, Copa y Champions que me falta en mi palmarés".





JACK GUEZ/GettyImages

Su salida, con retraso, del Atlético: "El año pasado me faltaba algo por hacer en el Atlético y a la familia todavía no le venía bien. Siempre es difícil dejar un club con tantos amigos, siempre tendré admiración por el Atlético, lo he dejado todo hasta el final y no tengo vergüenza por ello".





El documental 'La Decisión': "¿El documental La Decisión? He hecho pocas cosas malas pero importantes en mi pasado, pero nunca me he arrepentido porque es lo que quería hacer en ese momento. Lo importante es que estamos juntos, con ganas de vestir la camiseta. Si tengo que pedir perdón será en el campo donde mejor hablo" .





Primer contacto con Luis Suárez y el resto de la plantilla: " Lo que me hace más feliz es poder compartir con mate con él, con Messi Va a ser una leyenda para mi hijo y los hijos de mi hijo. En el basket está LeBron James y en el fútbol está Messi. Es una alegría jugar con él. Con Valverde he hablado, pero no de cómo jugar. Como ha dicho Abidal, me adapto a varias posiciones" .





Asistencias como remedio para el enfado: "¿Messi y Suárez dolidos por lo del año pasado? Puede ser, y lo veré cuando esté con ellos, pero creo que con asistencias podemos arreglarlo todo".





La competencia en el centro del campo: "Me encanta Coutinho, Arthur ve bien el juego y Malcom puede hacer daño por la banda" .

David Ramos/GettyImages





El dorsal: "El '7' ya tenía dueño y por votación familiar salió el '17'".





Sus amigos uruguayos: "He aprendido mucho de los uruguayos que he coincidido en el Atlético y en la Real. Godín es padrino de mi hija. Con Luis Suárez veremos si me habla... por dar bola a los comentarios... ya tomaremos algún mate".





Por su parte, Bartomeu también recibió algunas preguntas de los periodistas sobre todo sobre el tema del pago de la cláusula: "No era fácil porque había que pagar una cláusula. Óscar Grau se reunió con Miguel Ángel Gil Marín para intentar pagar a plazos. Nosotros teníamos que afrontar unos pagos, por eso lo pedimos. El Barça ha pedido un préstamos de 35 millones de euros a devolver en seis meses y 85 millones cobrados de facturas del club de pagos que nos debían", y sobre la posible llegada de Neymar: "¿Neymar? Estamos presentando a uno de los mejores delanteros del mundo y todo lo demás no toca".