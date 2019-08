Simeone, en The Coaches Voice: "El Atlético es mi vida"

El entrenador argentino atendió al canal de YouTube de The Coaches Voice, donde se da voz a los técnicos de distintos equipos con el objetivo de que sean más cercanos. Repasó varios aspectos de su carrera como técnico, mencionando la de jugador.

Diego Pablo Simeone explicó que, a los 27-28 años, cuando todavía era futbolista de la Lazio y le quedaban varios años para retirarse, ya practicaba su labor actual: "Hacía entrenamientos en mi casa solo. (...) Como cuando los chicos juegan, yo jugaba de grande a ser entrenador. Iba entrenando esa parte de preparar e imaginarme lo que necesitaba el partido que venía. (...) Todo eso empezó a generar mucho entusiasmo en mí".





Quiso valorar también la mayor satisfacción de un técnico, más allá que la de ganar campeonatos: "El mejor campeonato que podemos tener los entrenadores es ver a los Koke, a los Thomas, a los Lucas, a los Correa... A los chicos que han salido de muy abajo, peleando en las inferiores, y ahora son profesionales de alto nivel".





Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages





Su primera oportunidad llegó al colgar las botas en Racing de Avellaneda, donde terminó su carrera como futbolista en 2006 y la empezó en el banquillo. Lo relató del siguiente modo: "Me habían ofrecido tres veces ser entrenador. Todavía creía que no era (el momento) las dos primeras, y en la tercera dije que sí. El equipo estaba muy mal. Me pasó lo más difícil, perdimos los tres primeros partidos, no hicimos ni siquiera un gol".





El momento tierno de la entrevista llega cuando explica cómo habló con su hijo Giuliano, el pequeño de la familia que por entonces tenía ocho años, de la oportunidad de dirigir al Atlético de Madrid: "Nos fuimos a un bar, en una esquina, a tomar un café y un cruasán y le dije 'me apareció la posibilidad de ir al Atlético de Madrid y no sé qué hacer'. (...) Él me dijo 'si te va bien no vuelves más'. Por suerte, por un lado, y por mala suerte, por otro, ya que no estoy viendo el crecimiento de mis hijos, nos está yendo bien".

JOSE JORDAN/GettyImages





Cerró mencionando su vínculo con el club rojiblanco, algo presente en su primera marcha, puesto que tuvo dos etapas (1994-1996 y 2003-2005): "Siempre quise volver al Atlético de Madrid, desde que me fui como jugador. Me fui para prepararme para volver. Sabía que iba a terminar mi carrera en Argentina, sabía que iba a empezar a dirigir ahí y sabía que me iba a aparecer la posibilidad de dirigir al Atlético de Madrid en un momento difícil. El Atlético es mi vida".

Estas son algunas de las palabras que dejó Diego Pablo Simeone en su entrevista para el canal de YouTube de The Coaches Voice. Pronto se le podrá ver en una nueva edición de LaLiga, donde el Atlético de Madrid inicia su camino frente a un correoso Getafe, que fue la sensación del pasado ejercicio, el domingo 18 a las 22:00h. Será el choque que cierre la jornada inaugural.

