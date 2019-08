Leonardo deja en evidencia al Barcelona: "Nuestras peticiones no han sido aceptadas"

Concluyó el partido de Ligue 1 entre el Metz y el PSG y todo el mundo estaba pendiente de saber si también había concluido la negociación entre el FC Barcelona y el equipo parisino por el traspaso de Neymar.





Leonardo, director deportivo del conjunto francés, compareció y no descartó ningún escenario de aquí al cierre de mercado pero urgió al Barça a actuar y afirmó que la entidad culé no aceptó sus peticiones.

⚠️ ¡OJO! Leonardo habla de la 'operación Neymar'



🗣️ "Estamos dispuestos a hablar de otros jugadores en la operación, pero no ha habido acuerdo. Nuestra propuesta no ha sido aceptada”

🗣️ “¿Si habrá otra negociación? Eso depende del Barça"https://t.co/8Ol8CjVEvF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 30, 2019

Con el cierre de mercado fijado para el lunes, Leonardo no cerró el tema." La negociación no está rota pero no hay acuerdo porque nuestras peticiones no han sido aceptadas. Estamos abiertos a hablar de jugadores pero no hay acuerdo. La posición del PSG y de Neymar siempre ha estado clara: si llegaba una proposición satisfactoria podría marcharse pero no es el caso", aseguró el brasileño, que reconoció que la primera oferta azulgrana por escrito llegó el 27 de agosto.

FRANCK FIFE/GettyImages

Durante todo el verano, se ha hablado de la posibilidad de que jugadores como Rakitic o Dembélé entraran en la operación con el objetivo de abaratarla. El representante del francés asegura que se quedará en Barcelona, mientras que el PSG no ha hablado aún con él para convencerle del movimiento. "No teníamos un acuerdo con el Barça, por lo que tampoco negociamos con Dembélé. Conoció que debía irse el 27 de agosto y eso es complicado".





El director deportivo insistió en que Neymar es un grandísimo jugador que cuesta mucho dinero en efectivo que ningún club puede hacer frente. "Neymar siempre ha dejado claro que quiere irse, pero nadie tiene suficiente efectivo para comprarlo. Y si no llega una proposición que nos valga, se quedará", afirmó Leonardo que también habló sobre el estado actual de la relación entre el '10' y el club que pagó 220 millones por su fichaje y que le paga un sueldo de 36 millones de euros al año.

Mike Hewitt/GettyImages

"Es un jugador extraordinario, pero la relación que tenemos hoy no es la más tranquila que existe. Hay cosas por solucionar y tenemos que ver cómo viviremos con ellas", reflexionó Leonardo, que dejó la pelota en el tejado del Barça, al que se le termina el tiempo. "La fecha límite es el lunes a las doce de la noche. No hemos puesto ningún límite que no sea el natural. Si habrá otra negociación o no es algo que depende del Barça, debería hacer otra propuesta", subrayó el directivo.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!