Diego Maradona: "Lo del doping del ’94 no se lo cree ni un pibito de 5 años"

Diego Maradona está generando una verdadera revolución en el fútbol argentino. Hoy fue su presentación como entrenador de Gimnasia y se vivió un clima de mucho furor en La Plata.





#MaradonaEnTNTSports | Le damos una mirada distinta al día histórico de Diego Maradona, presentado como nuevo DT de Gimnasia 💫 ¡Bienvenido, #D10S! pic.twitter.com/ZCiXVvD8dj — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019

Tras estar con los jugadores y hablarle a los hinchas sobre lo que se viene adentro del estadio, hubo tiempo para su primera conferencia de prensa como entrenador del Lobo y tocó varios temas.

La pasión de la gente:

“Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas y mis hijos. El corazón sentía que se me iba a revantar y hoy cuando salí a la cancha me pasó lo mismo. No soy de mármol, soy de carne y hueso. Hoy me sentí en el cielo. Quiero agradecer al Presidente, a Victor (Stinfale), Bocha (Valeri), Cristian (Bragarnik) por esta oportunidad”





#MaradonaEnTNTSports | Diego Maradona, emocionado: "Creía que el corazón se me iba a explotar. Hoy me sentía en el cielo" pic.twitter.com/daAMtEVSqy — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019





#MaradonaEnTNTSports | Diego Maradona, en su presentación en Gimnasia: "Esto puede ser un punto de partida, estoy dispuesto a hablar con Tapia" pic.twitter.com/yDJvnBUseO — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019

El plantel de Gimnasia

“No los conocía a muchos muchachos porque estuve más afuera (del país) que adentro. Vamos a confiar en todo el mundo mientras podamos trabajar con tranquilidad”

#MaradonaEnTNTSports | Diego Maradona, presentado en Gimnasia: "Jugar en el Bosque siempre sería maravilloso" pic.twitter.com/2kBA4jWw4A — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019

Lionel Messi

“Después de la Selección perdí mucho tiempo en recuperarme, vergüenza no sentí jamas. Sentí que la gente quería que yo fuera el técnico del campeón del Mundo. Messi en el mundial mio hizo salir figura los arqueros. El tema era que, cuando íbamos a patear con él, empezó a hacerlo y me preguntaba cómo poner de lleno el pie para pegarle a la pelota. Esto mismo le pienso enseñar a los jugadores del Lobo”

#MaradonaEnTNTSports | Diego Maradona y su recuerdo sobre el Mundial 2010: "Al que decía ser amigo mío me había falsificado. Ahí perdí mucho tiempo en recuperarme y en querer volver a una cancha. Sentí que la gente quería que yo fuera el DT del campeón del mundo" pic.twitter.com/lOzb8T1DSP — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019





#MaradonaEnTNTSports | Diego Maradona: "Lo del doping del '94 no se lo cree ni un pibito de cinco años. Me limpiaron ese año. Fue una de las Selecciones más divertidas en las que jugué" pic.twitter.com/puiodFnLZp — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019

El doping del Mundial 1994

“Lo del doping del ’94 no se le cree ni un pibito de 5 años. Lo que pasa es que no vendían un billete. Cuando vendieron todo dijeron ‘a este ya lo podemos limpiar’ y me limpiaron. Ese fue uno de los equipos con los que más me divertí. Le decía al Cholo (Simeone) que no podía pasar adelante mio, que tenía que estar atrás por si yo la perdía. No vayas hermano, no vayas. Con Chamot atrás, el Negrito Cáceres, que equipo”.