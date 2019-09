El patético que el Atlético de Madrid siga reclamando que sancionen a Ramos

Lo que pasa en el campo se queda en el campo o no. Las palabras de Sergio Ramos durante el derbi insultando al linier aún escuecen mucho en el Atlético de Madrid. Y aunque Simeone no quiso entrar en polémicas al ser preguntado en rueda de prensa la posibilidad de denunciar al capitán del Real Madrid aún planea en el club rojiblanco.





A finales de la pasada temporada fue el Atlético de Madrid el que tuvo que ver cómo Diego Costa era sancionado por el Comité de Competición con ocho partidos por su expulsión y sus insultos al árbitro en el duelo ante el Barcelona. Puede que en el Atleti se sientan perseguidos porque su jugador fue sancionado y Ramos no, y es injusto que si el linier escuchó el insulto del madridista no hiciera nada. Pero efectivamente el asistente no le dijo nada al árbitro González González y el derbi ya terminó. Entonces ¿por qué en el Atlético de Madrid siguen dándole vueltas al asunto?

Angel Martinez/GettyImages

El entrenador argentino hizo lo que tenía que hacer, protestar durante el partido pero el club no debería pasar de ahí. El resultado del partido no va a cambiar porque se sancione a Ramos dos días después de su conclusión y con la denuncia el Atlético de Madrid no va a ganar nada. Si lo hacen sería una maniobra absurda y desde luego Simeone no quedaría en el mejor lugar. Puede que a Ramos le caigan dos, tres o cuatro partidos de sanción pero eso al conjunto rojiblanco ni le va le viene, ¿o es que acaso los resultados y el buen funcionamiento del equipo dependen de las sanciones a los rivales?





Un club grande como es el Atleti tiene que ganar sus batallas sobre el terreno de juego y no en los despachos, y en el derbi tuvo que salir a por la victoria. Quizá si hubieran conseguido los tres puntos el asunto Ramos sería una anécdota más de un partido en el que los dos equipos tienen acciones que reclamar y otras por las que callarse la boca.

Angel Martinez/GettyImages

Con esta insistencia post partido para que sancionen a Ramos trasmiten una imagen de un equipo caprichoso al que su bestia negra ha sacado de sus casillas una vez más. Y es que desde hace unos años el capitán del Real Madrid se ha convertido en una auténtica pesadilla para los rojiblancos. El Atlético de Madrid busca venganza contra Ramos, o tal vez para ellos sea justicia, pero el fútbol no siempre es justo, a veces la suerte juega a favor y otras en contra y en el Atleti saben bastante de las dos cosas.





Si todos los equipos denunciasen ante el Comité lo que consideran que es injusto o les perjudica el fútbol dejaría de ser algo que pasa en el campo para convertirse en una batalla legal. Eso no quiere decir que la acción de Ramos en este caso sea correcta pero tuvo la suerte, una vez más, de que el árbitro no tomó cartas en el asunto y no por ello el Atleti debe rebajarse a una batalla en los despachos que no le va a traer nada bueno y no es lo mejor para su imagen. Ya lo dijo Simeone, lo que pasa en el campo se queda en el campo y eso debería hacer el Atleti.

