Gallardo le respondió a Heinze y habló sobre la lesión de Salvio: "No entro en ese juego"

Tras el triunfo por 2 a 0 frente a Gimnasia de La Plata con goles de Carrascal y Scocco, Marcelo Gallardo atendió a la prensa y se refirió a dos temas que generaron controversia en las últimas horas: las palabras de Gabriel Heinze y la postura de Boca sobre la supuesta lesión de Eduardo Salvio.

Repasemos lo sucedido con el DT de Vélez. Tras el triunfo del Fortín en el Monumental, Gallardo había dicho que al equipo del Gringo "la intensidad le dura un tiempo, no más que eso". Al ex-Newell's no le cayeron bien estos dichos y cruzó al Muñeco: "Me llevo más y agradezco a los jugadores de River todas las palabras que me dieron a mi personalmente. Me llevo más por esas opiniones y no por las del entrenador de River, que no las comparto".





Jam Media/GettyImages

Al ser consultado, Gallardo quiso terminar con la discusión: “No tengo nada contra él. Creo que se dejó llevar. A veces está muy enojado. Y se dejó llevar un poquito con lo que le preguntaron. Hice un análisis del partido y de todos los partidos de Vélez que había observado. Es un equipo que te demanda demasiada exigencia física, pero que cualquier futbolero se da cuenta que Vélez es un equipo de muchísima exigencia; pero por ahí es difícil sostenerla. Lo que dije fue eso. No hay por qué enojarse con algo que observé. No dije que Vélez era un mal equipo. Todo lo contrario: dije que Vélez era un equipo muy bien trabajado previamente al partido. Si tuviese que decirle algo, averiguo el teléfono, lo llamo y lo consulto. No hablo a través de la prensa, ni mando mensajes a través de la prensa”.

Sobre la supuesta lesión de Salvio, Gallardo acusó a Boca de especular con su situación para, supuestamente, confundir al rival: "No entro en ese juego que me parece más mediático que otra cosa. Después hablaban que nosotros también hacíamos eso. Nosotros si tenemos los jugadores para jugar juegan, y si no los tenemos no juegan. No hacemos esa pavada de ocultar para que el rival piense.. ¡No! Si están lesionados no van a jugar. Si no hay gravedad en la lesión y creemos que pueden llegar, esperamos hasta último momento. Yo tengo que preocuparme por mi equipo, ver cómo llegan. No hay misterio".