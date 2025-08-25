College Football Week 1 Odds for Every Top 25 Game (Ohio State Favored against Texas)
The first week of the 2025 college football season is officially in the books, so sportsbooks across the country have posted the odds for the jam-packed Week 1.
There are plenty of great matchups in Week 1, but none are bigger than No. 1 Texas against No. 3 Ohio State, a rematch of last year's Cotton Bowl. Ohio State is set as a slight favorite in the rematch, but the game promises fireworks.
Let's take a look at the odds for all games involving top 25 ranked teams.
College Football Week 1 Odds for Top 25 Teams
All odds listed are via FanDuel Sportsbook
No. 25 Boise State vs. South Florida Odds, Spread, and Total
Spread
- Boise State -6.5 (-105)
- South Florida +6.5 (-115)
Moneyline
- Boise State -210
- South Florida +172
Total
- OVER 63.5 (-110)
- UNDER 63.5 (-110)
Western Illinois vs. No. 12 Illinois Odds, Spread, and Total
Spread
- Western Illinois +45.5 (-115)
- Illinois -45.5 (-105)
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- OVER 63.5 (-110)
- UNDER 63.5 (-110)
No. 1 Texas vs. No. 3 Ohio State Odds, Spread, and Total
Spread
- Texas +2.5 (-110)
- Ohio State -2.5 (-110)
Moneyline
- Texas +106
- Ohio State -128
Total
- OVER 47.5 (-114)
- UNDER 47.5 (-106)
Syracuse vs. No. 24 Tennessee Odds, Spread, and Total
Spread
- Syracuse +13.5 (-105)
- Tennessee -13.5 (-115)
Moneyline
- Syracuse +440
- Tennessee -610
Total
- OVER 50.5 (-110)
- UNDER 50.5 (-110)
Old Dominion vs. No. 20 Indiana Odds, Spread, and Total
Spread
- Old Dominion +22.5 (-110)
- Indiana -22.5 (-110)
Moneyline
- Old Dominion +1100
- Indiana -2500
Total
- OVER 54.5 (-110)
- UNDER54.5 (-110)
Nevada vs. No. 2 Penn State Odds, Spread, and Total
Spread
- Nevada +44.5 (-105)
- Penn State -44.5 (-115)
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- OVER 57.5 (-105)
- UNDER 57.5 (-115)
Marshall vs. No. 5 Georgia Odds, Spread, and Total
Spread
- Marshall +39.5 (-110)
- Georgia -39.5 (-110)
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- OVER 55.5 (-102)
- UNDER 55.5 (-120)
No. 8 Alabama vs. Florida State Odds, Spread, and Total
Spread
- Alabama -13.5 (-110)
- Florida State +13.5 (-110)
Moneyline
- Alabama -550
- Florida State +400
Total
- OVER 50.5 (-110)
- UNDER 50.5 (-110)
South Dakota vs. No. 22 Iowa State Odds, Spread, and Total
Spread
- N/A
- N/A
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- N/A
- N/A
Montana State vs. No. 7 Oregon Odds, Spread, and Total
Spread
- Montana State +27.5 (-110)
- Oregon -27.5 (-110)
Moneyline
- Montana State +1600
- Oregon -4500
Total
- OVER 56.5 (-110)
- UNDER 56.5 (-110)
Illinois State vs. No. 18 Oklahoma Odds, Spread, and Total
Spread
- Illinois State +35.5 (-110)
- Oklahoma -35.5 (-110)
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- OVER 60.5 (-110)
- UNDER 60.5 (-110)
Long Island University vs. No. 15 Florida Odds, Spread, and Total
Spread
- N/A
- N/A
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- N/A
- N/A
North Dakota vs. No. 17 Kansas State Odds, Spread, and Total
Spread
- N/A
- N/A
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- N/A
- N/A
UTSA vs. No. 19 Texas A&M Odds, Spread, and Total
Spread
- UTSA +22.5 (-110)
- Texas A&M -22.5 (-110)
Moneyline
- UTSA +1000
- Texas A&M -2100
Total
- OVER 57.5 (-105)
- UNDER 57.5 (-115)
No. 9 LSU vs. No. 4 Clemson Odds, Spread, and Total
Spread
- LSU +3.5 (-105)
- Clemson -3.5 (-115)
Moneyline
- LSU +150
- Clemson -182
Total
- OVER 57.5 (-105)
- UNDER 57.5 (-115)
New Mexico vs. No. 14 Michigan Odds, Spread, and Total
Spread
- New Mexico +36.5 (-110)
- Michigan -36.5 (-110)
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- OVER 50.5 (-105)
- UNDER 50.5 (-115)
Arkansas-Pine Bluff vs. No. 23 Texas Tech Odds, Spread, and Total
Spread
- N/A
- N/A
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- N/A
- N/A
Georgia State vs. No. 21 Ole Miss Odds, Spread, and Total
Spread
- Georgia State +38.5 (-115)
- Ole Miss -38.5 (-105)
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- OVER 61.5 (-105)
- UNDER 61.5 (-115)
East Texas A&M vs. No. 16 SMU Odds, Spread, and Total
Spread
- N/A
- N/A
Moneyline
- N/A
- N/A
Total
- N/A
- N/A
Northern Arizona vs. No. 11 Arizona State Odds, Spread, and Total
Spread
- Northern Arizona +28.5 (-105)
- Arizona State -28.5 (-115)
Moneyline
- Northern Arizona +3000
- Arizona State -10000
Total
- OVER 52.5 (-110)
- UNDER 52.5 (-110)
Virginia Tech vs. No. 13 South Carolina Odds, Spread, and Total
Spread
- Virginia Tech +7.5 (-105)
- South Carolina -7.5 (-115)
Moneyline
- Virginia Tech +240
- South Carolina -300
Total
- OVER 49.5 (-110)
- UNDER 49.5 (-110)
No. 6 Notre Dame vs. No. 10 Miami Odds, Spread, and Total
Spread
- Notre Dame -2.5 (-110)
- Miami +2.5 (-110)
Moneyline
- Notre Dame -132
- Miami +110
Total
- OVER 50.5 (-115)
- UNDER 50.5 (-105)
Odds refresh periodically and are subject to change.
If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.
