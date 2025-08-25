SI

College Football Week 1 Odds for Every Top 25 Game (Ohio State Favored against Texas)

Texas and Ohio State are set to face each other in Week 1 of college football action.
The first week of the 2025 college football season is officially in the books, so sportsbooks across the country have posted the odds for the jam-packed Week 1.

There are plenty of great matchups in Week 1, but none are bigger than No. 1 Texas against No. 3 Ohio State, a rematch of last year's Cotton Bowl. Ohio State is set as a slight favorite in the rematch, but the game promises fireworks.

Let's take a look at the odds for all games involving top 25 ranked teams.

College Football Week 1 Odds for Top 25 Teams

All odds listed are via FanDuel Sportsbook

No. 25 Boise State vs. South Florida Odds, Spread, and Total

Spread

  • Boise State -6.5 (-105)
  • South Florida +6.5 (-115)

Moneyline

  • Boise State -210
  • South Florida +172

Total

  • OVER 63.5 (-110)
  • UNDER 63.5 (-110)

Western Illinois vs. No. 12 Illinois Odds, Spread, and Total

Spread

  • Western Illinois +45.5 (-115)
  • Illinois -45.5 (-105)

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • OVER 63.5 (-110)
  • UNDER 63.5 (-110)

No. 1 Texas vs. No. 3 Ohio State Odds, Spread, and Total

Spread

  • Texas +2.5 (-110)
  • Ohio State -2.5 (-110)

Moneyline

  • Texas +106
  • Ohio State -128

Total

  • OVER 47.5 (-114)
  • UNDER 47.5 (-106)

Syracuse vs. No. 24 Tennessee Odds, Spread, and Total

Spread

  • Syracuse +13.5 (-105)
  • Tennessee -13.5 (-115)

Moneyline

  • Syracuse +440
  • Tennessee -610

Total

  • OVER 50.5 (-110)
  • UNDER 50.5 (-110)

Old Dominion vs. No. 20 Indiana Odds, Spread, and Total

Spread

  • Old Dominion +22.5 (-110)
  • Indiana -22.5 (-110)

Moneyline

  • Old Dominion +1100
  • Indiana -2500

Total

  • OVER 54.5 (-110)
  • UNDER54.5 (-110)

Nevada vs. No. 2 Penn State Odds, Spread, and Total

Spread

  • Nevada +44.5 (-105)
  • Penn State -44.5 (-115)

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • OVER 57.5 (-105)
  • UNDER 57.5 (-115)

Marshall vs. No. 5 Georgia Odds, Spread, and Total

Spread

  • Marshall +39.5 (-110)
  • Georgia -39.5 (-110)

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • OVER 55.5 (-102)
  • UNDER 55.5 (-120)

No. 8 Alabama vs. Florida State Odds, Spread, and Total

Spread

  • Alabama -13.5 (-110)
  • Florida State +13.5 (-110)

Moneyline

  • Alabama -550
  • Florida State +400

Total

  • OVER 50.5 (-110)
  • UNDER 50.5 (-110)

South Dakota vs. No. 22 Iowa State Odds, Spread, and Total

Spread

  • N/A
  • N/A

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • N/A
  • N/A

Montana State vs. No. 7 Oregon Odds, Spread, and Total

Spread

  • Montana State +27.5 (-110)
  • Oregon -27.5 (-110)

Moneyline

  • Montana State +1600
  • Oregon -4500

Total

  • OVER 56.5 (-110)
  • UNDER 56.5 (-110)

Illinois State vs. No. 18 Oklahoma Odds, Spread, and Total

Spread

  • Illinois State +35.5 (-110)
  • Oklahoma -35.5 (-110)

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • OVER 60.5 (-110)
  • UNDER 60.5 (-110)

Long Island University vs. No. 15 Florida Odds, Spread, and Total

Spread

  • N/A
  • N/A

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • N/A
  • N/A

North Dakota vs. No. 17 Kansas State Odds, Spread, and Total

Spread

  • N/A
  • N/A

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • N/A
  • N/A

UTSA vs. No. 19 Texas A&M Odds, Spread, and Total

Spread

  • UTSA +22.5 (-110)
  • Texas A&M -22.5 (-110)

Moneyline

  • UTSA +1000
  • Texas A&M -2100

Total

  • OVER 57.5 (-105)
  • UNDER 57.5 (-115)

No. 9 LSU vs. No. 4 Clemson Odds, Spread, and Total

Spread

  • LSU +3.5 (-105)
  • Clemson -3.5 (-115)

Moneyline

  • LSU +150
  • Clemson -182

Total

  • OVER 57.5 (-105)
  • UNDER 57.5 (-115)

New Mexico vs. No. 14 Michigan Odds, Spread, and Total

Spread

  • New Mexico +36.5 (-110)
  • Michigan -36.5 (-110)

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • OVER 50.5 (-105)
  • UNDER 50.5 (-115)

Arkansas-Pine Bluff vs. No. 23 Texas Tech Odds, Spread, and Total

Spread

  • N/A
  • N/A

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • N/A
  • N/A

Georgia State vs. No. 21 Ole Miss Odds, Spread, and Total

Spread

  • Georgia State +38.5 (-115)
  • Ole Miss -38.5 (-105)

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • OVER 61.5 (-105)
  • UNDER 61.5 (-115)

East Texas A&M vs. No. 16 SMU Odds, Spread, and Total

Spread

  • N/A
  • N/A

Moneyline

  • N/A
  • N/A

Total

  • N/A
  • N/A

Northern Arizona vs. No. 11 Arizona State Odds, Spread, and Total

Spread

  • Northern Arizona +28.5 (-105)
  • Arizona State -28.5 (-115)

Moneyline

  • Northern Arizona +3000
  • Arizona State -10000

Total

  • OVER 52.5 (-110)
  • UNDER 52.5 (-110)

Virginia Tech vs. No. 13 South Carolina Odds, Spread, and Total

Spread

  • Virginia Tech +7.5 (-105)
  • South Carolina -7.5 (-115)

Moneyline

  • Virginia Tech +240
  • South Carolina -300

Total

  • OVER 49.5 (-110)
  • UNDER 49.5 (-110)

No. 6 Notre Dame vs. No. 10 Miami Odds, Spread, and Total

Spread

  • Notre Dame -2.5 (-110)
  • Miami +2.5 (-110)

Moneyline

  • Notre Dame -132
  • Miami +110

Total

  • OVER 50.5 (-115)
  • UNDER 50.5 (-105)

Odds refresh periodically and are subject to change.

If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.

