2025 College Football Preseason Bowl Predictions

Here's who we think will participate in the 35 postseason games between Dec. 13 and Jan. 2.

Bryan Fischer

The Pop-Tarts Bowl has become one of the most talked about games of the postseason for its fun mascot antics.
Outside of the College Football Playoff, here is how Sports Illustrated sees the 35 bowl game matchups and which 70 FBS teams will receive postseason invites.

Bowl

Date

Matchup

L.A. Bowl

Dec. 13

California vs. San Jose State

Salute to Veterans Bowl

Dec. 16

Buffalo vs. Appalachian State

Cure Bowl

Dec. 17

Toledo vs. James Madison

68 Ventures Bowl

Dec. 17

Bowling Green vs. Southern Miss

Myrtle Beach Bowl

Dec. 19

Georgia Southern vs. UTEP

Gasparilla Bowl

Dec. 19

Florida State vs. Missouri

Potato Bowl

Dec. 22

Colorado State vs. Western Michigan

Boca Raton Bowl

Dec. 23

East Carolina vs. Old Dominion

New Orleans Bowl

Dec. 23

Texas State vs. Louisiana Tech

Frisco Bowl

Dec. 23

North Texas vs. Air Force

Hawai‘i Bowl

Dec. 24

Hawai‘i vs. Navy

Sports Bowl

Dec. 26

Cincinnati vs. Northern Illinois

Rate Bowl

Dec. 26

Iowa State vs. Minnesota

First Responder Bowl

Dec. 26

NC State vs. Kansas

Military Bowl

Dec. 27

Virginia Tech vs. Tulane

Pinstripe Bowl

Dec. 27

Michigan State vs. Pitt

Fenway Bowl

Dec. 27

Louisville vs. UTSA

Pop-Tarts Bowl

Dec. 27

BYU vs. North Carolina

Arizona Bowl

Dec. 27

San Diego State vs. Eastern Michigan

New Mexico Bowl

Dec. 27

Army vs. UNLV

Gator Bowl

Dec. 27

Miami vs. Texas A&M

Texas Bowl

Dec. 27

Baylor vs. Oklahoma

Birmingham Bowl

Dec. 29

Vanderbilt vs. South Florida

Independence Bowl

Dec. 30

Houston vs. Memphis

Music City Bowl

Dec. 30

Michigan vs. Ole Miss

Alamo Bowl

Dec. 30

Texas Tech vs. USC

ReliaQuest Bowl

Dec. 31

Illinois vs. Auburn

Sun Bowl

Dec. 31

Oregon State vs. SMU

Citrus Bowl

Dec. 31

Florida vs. Nebraska

Vegas Bowl

Dec. 31

Washington vs. Iowa

Armed Forces Bowl

Jan. 2

TCU vs. Liberty

Liberty Bowl

Jan. 2

Kansas State vs. Tennessee

Mayo Bowl

Jan. 2

Duke vs. South Carolina

Holiday Bowl

TBD

Utah vs. Georgia Tech

TBD/Bahamas Bowl

TBD

Western Kentucky vs. Miami (Ohio)

Bryan Fischer is a staff writer at Sports Illustrated covering college sports. He joined the SI staff in October 2024 after spending nearly two decades at outlets such as FOX Sports, NBC Sports and CBS Sports. A member of the Football Writers Association of America's All-America Selection Committee and a Heisman Trophy voter, Fischer has received awards for investigative journalism from the Associated Press Sports Editors and FWAA. He has a bachelor's in communication from USC.

