2025 College Football Preseason Bowl Predictions
Outside of the College Football Playoff, here is how Sports Illustrated sees the 35 bowl game matchups and which 70 FBS teams will receive postseason invites.
Bowl
Date
Matchup
L.A. Bowl
Dec. 13
California vs. San Jose State
Salute to Veterans Bowl
Dec. 16
Buffalo vs. Appalachian State
Cure Bowl
Dec. 17
Toledo vs. James Madison
68 Ventures Bowl
Dec. 17
Bowling Green vs. Southern Miss
Myrtle Beach Bowl
Dec. 19
Georgia Southern vs. UTEP
Gasparilla Bowl
Dec. 19
Florida State vs. Missouri
Potato Bowl
Dec. 22
Colorado State vs. Western Michigan
Boca Raton Bowl
Dec. 23
East Carolina vs. Old Dominion
New Orleans Bowl
Dec. 23
Texas State vs. Louisiana Tech
Frisco Bowl
Dec. 23
North Texas vs. Air Force
Hawai‘i Bowl
Dec. 24
Hawai‘i vs. Navy
Sports Bowl
Dec. 26
Cincinnati vs. Northern Illinois
Rate Bowl
Dec. 26
Iowa State vs. Minnesota
First Responder Bowl
Dec. 26
NC State vs. Kansas
Military Bowl
Dec. 27
Virginia Tech vs. Tulane
Pinstripe Bowl
Dec. 27
Michigan State vs. Pitt
Fenway Bowl
Dec. 27
Louisville vs. UTSA
Pop-Tarts Bowl
Dec. 27
BYU vs. North Carolina
Arizona Bowl
Dec. 27
San Diego State vs. Eastern Michigan
New Mexico Bowl
Dec. 27
Army vs. UNLV
Gator Bowl
Dec. 27
Miami vs. Texas A&M
Texas Bowl
Dec. 27
Baylor vs. Oklahoma
Birmingham Bowl
Dec. 29
Vanderbilt vs. South Florida
Independence Bowl
Dec. 30
Houston vs. Memphis
Music City Bowl
Dec. 30
Michigan vs. Ole Miss
Alamo Bowl
Dec. 30
Texas Tech vs. USC
ReliaQuest Bowl
Dec. 31
Illinois vs. Auburn
Sun Bowl
Dec. 31
Oregon State vs. SMU
Citrus Bowl
Dec. 31
Florida vs. Nebraska
Vegas Bowl
Dec. 31
Washington vs. Iowa
Armed Forces Bowl
Jan. 2
TCU vs. Liberty
Liberty Bowl
Jan. 2
Kansas State vs. Tennessee
Mayo Bowl
Jan. 2
Duke vs. South Carolina
Holiday Bowl
TBD
Utah vs. Georgia Tech
TBD/Bahamas Bowl
TBD
Western Kentucky vs. Miami (Ohio)