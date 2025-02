Nebraska Softball Climbs in Multiple National Rankings

๐ƒ๐Ÿ๐’๐จ๐Ÿ๐ญ๐›๐š๐ฅ๐ฅ ๐“๐จ๐ฉ ๐Ÿ๐Ÿ“: ๐–๐ž๐ž๐ค ๐Ÿ



Florida holds the top spot in the first D1Softball Top 25 poll of the regular season.



Presented by @NettingPros pic.twitter.com/dOaiqkUkrZ