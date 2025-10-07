Week 6 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings
The fifth week of the NFL season has come and gone, and we’ve already entered the bye weeks. The good news is that only two teams, the Houston Texans and Minnesota Vikings, are off the board. There is also another international game, as the Denver Broncos face the New York Jets in London (9:30 a.m. ET).
The Week 6 rankings will be without Lamar Jackson, who continues to deal with an injured hamstring, at the quarterback position. That’s obviously a huge loss for fantasy managers, as Cooper Rush will likely get the start against the Rams. The players who have moved up include Dak Prescott and Jordan Love.
Fantasy managers will once again be without high-end running backs like Bucky Irving and Omarion Hampton. We’re also seeing former studs like Derrick Henry and Alvin Kamara fall on hard times, while rookie Quinshon Judkins and Jacory Croskey-Merritt are on the rise. In fact, Judkins is now on the low-end, RB1 radar at the position.
The biggest movers at wide receiver include Jaxon Smith-Njigba, Deebo Samuel Sr., Emeka Egbuka and George Pickens based on their recent stats, a plus matchup or both. On the flip side, players like Brian Thomas Jr., Tee Higgins and Jerry Jeudy continue to slide to the point that it’s hard to start them in lineups.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for the sixth week of the NFL season.
Week 6 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
at ATL
2
Jalen Hurts
PHI
at NYG
3
Jayden Daniels
WAS
vs. CHI
4
Patrick Mahomes
KC
vs. DET
5
Dak Prescott
DAL
at CAR
6
Justin Herbert
LAC
at MIA
7
Caleb Williams
CHI
at WAS
8
Drake Maye
NE
at NO
9
Jordan Love
GB
vs. CIN
10
Bo Nix
DEN
at NYJ
11
Matthew Stafford
LAR
at BAL
12
Baker Mayfield
TB
vs. SF
13
Kyler Murray
ARI
at IND
14
Daniel Jones
IND
vs. ARI
15
Jared Goff
DET
at KC
16
Mac Jones
SF
at TB
17
Justin Fields
NYJ
vs. DEN
18
Jaxson Dart
NYG
vs. PHI
19
Trevor Lawrence
JAC
vs. SEA
20
Sam Darnold
SEA
at JAC
21
Bryce Young
CAR
vs. DAL
22
Tua Tagovailoa
MIA
vs. LAC
23
Michael Penix Jr.
ATL
vs. BUF
24
Geno Smith
LV
vs. TEN
25
Aaron Rodgers
PIT
vs. CLE
26
Spencer Rattler
NO
vs. NE
27
Jake Browning
CIN
at GB
28
Cam Ward
TEN
at LV
29
Dillon Gabriel
CLE
at PIT
30
Cooper Rush
BAL
vs. LAR
Week 6 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Bijan Robinson
ATL
at WAS
2
Christian McCaffrey
SF
at TB
3
Jahmyr Gibbs
DET
at KC
4
Jonathan Taylor
IND
vs. ARI
5
Josh Jacobs
GB
vs. CIN
6
De'Von Achane
MIA
vs. LAC
7
James Cook
BUF
at ATL
8
Saquon Barkley
PHI
at NYG
9
Kyren Williams
LAR
at BAL
10
Javonte Williams
DAL
at CAR
11
Ashton Jeanty
LV
vs. TEN
12
Quinshon Judkins
CLE
at PIT
13
Breece Hall
NYJ
vs. DEN
14
Rachaad White
TB
vs. SF
15
Travis Etienne Jr.
JAC
vs. SEA
16
Rico Dowdle
CAR
vs. DAL
17
J.K. Dobbins
DEN
at NYJ
18
Derrick Henry
BAL
vs. LAR
19
Alvin Kamara
NO
vs. NE
20
Tony Pollard
TEN
at LV
21
Kenneth Walker III
SEA
at JAC
22
D'Andre Swift
CHI
at WAS
23
David Montgomery
DET
at KC
24
Jacory Croskey-Merritt
WAS
vs. CHI
25
Jaylen Warren
PIT
vs. CLE
26
Cam Skattebo
NYG
vs. PHI
27
Rhamondre Stevenson
NE
at NO
28
Hassan Haskins
LAC
at MIA
29
Michael Carter
ARI
at IND
30
Chase Brown
CIN
at GB
31
Zach Charbonnet
SEA
at JAC
32
TreVeyon Henderson
NE
at NO
33
Isiah Pacheco
KC
vs. DET
34
Kareem Hunt
KC
vs. DET
35
Kenneth Gainwell
PIT
vs. CLE
36
Tyler Allgeier
ATL
vs. BUF
37
Kimani Vidal
LAC
at MIA
38
RJ Harvey
DEN
at NYJ
39
Ollie Gordon II
MIA
vs. LAC
40
Isaiah Davis
NYJ
vs. DEN
41
Justice Hill
BAL
vs. LAR
42
Emari Demarcado
ARI
at IND
43
Tyjae Spears
TEN
at LV
44
Kendre Miller
NO
vs. NE
45
Sean Tucker
TB
vs. SF
46
Chris Rodriguez
WAS
vs. CHI
47
Bhayshul Tuten
JAC
vs. SEA
48
Blake Corum
LAR
at BAL
49
Devin Singletary
NYG
vs. PHI
50
Ty Johnson
BUF
at ATL
51
Brian Robinson Jr.
SF
at TB
52
Jerome Ford
CLE
at PIT
53
Kyle Monangai
CHI
at WAS
54
Raheem Mostert
LV
vs. TEN
55
Dylan Sampson
CLE
at PIT
56
Ray Davis
BUF
at ATL
57
Jaydon Blue
DAL
at CAR
58
Samaje Perine
CIN
at GB
59
Trevor Etienne
CAR
vs. DAL
60
Jeremy McNichols
WAS
vs. CHI
Week 6 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
at BAL
2
Amon-Ra St. Brown
DET
at KC
3
Jaxon Smith-Njigba
SEA
at JAC
4
Ja'Marr Chase
CIN
at GB
5
Rome Odunze
CHI
at WAS
6
Emeka Egbuka
TB
vs. SF
7
Drake London
ATL
vs. BUF
8
Deebo Samuel Sr.
WAS
vs. CHI
9
Davante Adams
LAR
at BAL
10
Tetairoa McMillan
CAR
vs. DAL
11
George Pickens
DAL
at CAR
12
Xavier Worthy
KC
vs. DET
13
Courtland Sutton
DEN
at NYJ
14
Garrett Wilson
NYJ
vs. DEN
15
Marvin Harrison Jr.
ARI
at IND
16
Quentin Johnston
LAC
at MIA
17
Michael Pittman Jr.
IND
vs. ARI
18
DK Metcalf
PIT
vs. CLE
19
A.J. Brown
PHI
at NYG
20
Jaylen Waddle
MIA
vs. LAC
21
Keenan Allen
LAC
at MIA
22
Chris Olave
NO
vs. NE
23
Stefon Diggs
NE
at NO
24
Zay Flowers
BAL
vs. LAR
25
Devonta Smith
PHI
at NYG
26
Ladd McConkey
LAC
at MIA
27
Jakobi Meyers
LV
vs. TEN
28
Brian Thomas Jr.
JAC
vs. SEA
29
Tee Higgins
CIN
at GB
30
Terry McLaurin
WAS
vs. CHI
31
Calvin Ridley
TEN
at LV
32
Wan'Dale Robinson
NYG
vs. PHI
33
Khalil Shakir
BUF
at ATL
34
Chris Godwin Sr.
TB
vs. SF
35
Cooper Kupp
SEA
at JAC
36
Jameson Williams
DET
at KC
37
D.J. Moore
CHI
at WAS
38
Kendrick Bourne
SF
at TB
39
Jerry Jeudy
CLE
at PIT
40
Rashid Shaheed
NO
vs. NE
41
Hollywood Brown
KC
vs. DET
42
Tre Tucker
LV
vs. TEN
43
Keon Coleman
BUF
at ATL
44
Romeo Doubs
GB
vs. CIN
45
Josh Downs
IND
vs. ARI
46
Troy Franklin
DEN
at NYJ
47
Tory Horton
SEA
at JAC
48
Matthew Golden
GB
vs. CIN
49
Travis Hunter
JAC
vs. SEA
50
Marvin Mims, Jr.
DEN
at NYJ
51
Elic Ayomanor
TEN
at LV
52
Tyquan Thornton
KC
vs. DET
53
Xavier Legette
CAR
vs. DAL
54
Jalen Tolbert
DAL
at CAR
55
Isaac TeSlaa
DET
at KC
56
Demarcus Robinson
SF
at TB
57
Rashod Bateman
BAL
vs. LAR
58
Malik Washington
MIA
vs. LAC
59
Tez Johnson
TB
vs. SF
60
Kayshon Boutte
NE
at NO
Week 6 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
at IND
2
Jake Ferguson
DAL
at CAR
3
Tyler Warren
IND
vs. ARI
4
Tucker Kraft
GB
vs. CIN
5
Sam LaPorta
DET
at KC
6
Travis Kelce
KC
vs. DET
7
Darren Waller
MIA
vs. LAC
8
Hunter Henry
NE
at NO
9
Dallas Goedert
PHI
at NYG
10
Jake Tonges
SF
at TB
11
Zach Ertz
WAS
vs. CHI
12
David Njoku
CLE
at PIT
13
Dalton Kincaid
BUF
at ATL
14
Kyle Pitts Sr.
ATL
vs. BUF
15
Mark Andrews
BAL
vs. LAR
16
Juwan Johnson
NO
vs. NE
17
Harold Fannin Jr.
CLE
at PIT
18
Evan Engram
DEN
at NYJ
19
Jonnu Smith
PIT
vs. CLE
20
Theo Johnson
NYG
vs. PHI
21
Mason Taylor
NYJ
vs. DEN
22
Cade Otton
TB
vs. SF
23
Tommy Tremble
CAR
vs. DAL
24
Chigoziem Okonkwo
TEN
at LV
25
Pat Freiermuth
PIT
vs. CLE
26
Cole Kmet
CHI
at WAS
27
AJ Barner
SEA
at JAC
28
Oronde Gadsden
LAC
at MIA
29
Isaiah Likely
BAL
vs. LAR
30
Noah Fant
CIN
at GB
31
Colston Loveland
CHI
at WAS
32
Ian Thomas
LV
vs. TEN
Week 6 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Puka Nacua
WR
LAR
at BAL
2
Bijan Robinson
RB
ATL
at WAS
3
Christian McCaffrey
RB
SF
at TB
4
Jahmyr Gibbs
RB
DET
at KC
5
Jonathan Taylor
RB
IND
vs. ARI
6
Josh Jacobs
RB
GB
vs. CIN
7
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
at KC
8
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
at JAC
9
De'Von Achane
RB
MIA
vs. LAC
10
James Cook
RB
BUF
at ATL
11
Saquon Barkley
RB
PHI
at NYG
12
Kyren Williams
RB
LAR
at BAL
13
Javonte Williams
RB
DAL
at CAR
14
Ja'Marr Chase
WR
CIN
at GB
15
Rome Odunze
WR
CHI
at WAS
16
Emeka Egbuka
WR
TB
vs. SF
17
Ashton Jeanty
RB
LV
vs. TEN
18
Quinshon Judkins
RB
CLE
at PIT
19
Drake London
WR
ATL
vs. BUF
20
Breece Hall
RB
NYJ
vs. DEN
21
Rachaad White
RB
TB
vs. SF
22
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
vs. CHI
23
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
vs. SEA
24
Trey McBride
TE
ARI
at IND
25
Davante Adams
WR
LAR
at BAL
26
Tetairoa McMillan
WR
CAR
vs. DAL
27
Rico Dowdle
RB
CAR
vs. DAL
28
George Pickens
WR
DAL
at CAR
29
Jake Ferguson
TE
DAL
at CAR
30
Xavier Worthy
WR
KC
vs. DET
31
Courtland Sutton
WR
DEN
at NYJ
32
Garrett Wilson
WR
NYJ
vs. DEN
33
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
at IND
34
J.K. Dobbins
RB
DEN
at NYJ
35
Derrick Henry
RB
BAL
vs. LAR
36
Quentin Johnston
WR
LAC
at MIA
37
Alvin Kamara
RB
NO
vs. NE
38
Michael Pittman Jr.
WR
IND
vs. ARI
39
DK Metcalf
WR
PIT
vs. CLE
40
A.J. Brown
WR
PHI
at NYG
41
Jaylen Waddle
WR
MIA
vs. LAC
42
Keenan Allen
WR
LAC
at MIA
43
Tony Pollard
RB
TEN
at LV
44
Kenneth Walker III
RB
SEA
at JAC
45
Tyler Warren
TE
IND
vs. ARI
46
Chris Olave
WR
NO
vs. NE
47
Stefon Diggs
WR
NE
at NO
48
Zay Flowers
WR
BAL
vs. LAR
49
Devonta Smith
WR
PHI
at NYG
50
D'Andre Swift
RB
CHI
at WAS
51
Ladd McConkey
WR
LAC
at MIA
52
David Montgomery
RB
DET
at KC
53
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
vs. CHI
54
Jaylen Warren
RB
PIT
vs. CLE
55
Cam Skattebo
RB
NYG
vs. PHI
56
Rhamondre Stevenson
RB
NE
at NO
57
Jakobi Meyers
WR
LV
vs. TEN
58
Tucker Kraft
TE
GB
vs. CIN
59
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
vs. SEA
60
Sam LaPorta
TE
DET
at KC
61
Travis Kelce
TE
KC
vs. DET
62
Tee Higgins
WR
CIN
at GB
63
Terry McLaurin
WR
WAS
vs. CHI
64
Hassan Haskins
RB
LAC
at MIA
65
Michael Carter
RB
ARI
at IND
66
Calvin Ridley
WR
TEN
at LV
67
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
vs. PHI
68
Chase Brown
RB
CIN
at GB
69
Zach Charbonnet
RB
SEA
at JAC
70
TreVeyon Henderson
RB
NE
at NO
71
Darren Waller
TE
MIA
vs. LAC
72
Khalil Shakir
WR
BUF
at ATL
73
Chris Godwin Sr.
WR
TB
vs. SF
74
Cooper Kupp
WR
SEA
at JAC
75
Jameson Williams
WR
DET
at KC
76
D.J. Moore
WR
CHI
at WAS
77
Kendrick Bourne
WR
SF
at TB
78
Jerry Jeudy
WR
CLE
at PIT
79
Rashid Shaheed
WR
NO
vs. NE
80
Isiah Pacheco
RB
KC
vs. DET
81
Kareem Hunt
RB
KC
vs. DET
82
Hollywood Brown
WR
KC
vs. DET
83
Tre Tucker
WR
LV
vs. TEN
84
Keon Coleman
WR
BUF
at ATL
85
Romeo Doubs
WR
GB
vs. CIN
86
Josh Downs
WR
IND
vs. ARI
87
Troy Franklin
WR
DEN
at NYJ
88
Hunter Henry
TE
NE
at NO
89
Tory Horton
WR
SEA
at JAC
90
Dallas Goedert
TE
PHI
at NYG
91
Matthew Golden
WR
GB
vs. CIN
92
Kenneth Gainwell
RB
PIT
vs. CLE
93
Tyler Allgeier
RB
ATL
vs. BUF
94
Kimani Vidal
RB
LAC
at MIA
95
Travis Hunter
WR
JAC
vs. SEA
96
Marvin Mims, Jr.
WR
DEN
at NYJ
97
Jake Tonges
TE
SF
at TB
98
RJ Harvey
RB
DEN
at NYJ
99
Zach Ertz
TE
WAS
vs. CHI
100
Elic Ayomanor
WR
TEN
at LV
Week 6 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
at CAR
2
Cameron Dicker
LAC
at MIA
3
Matt Prater
BUF
at ATL
4
Chase McLaughlin
TB
vs. SF
5
Joshua Karty
LAR
at BAL
6
Jake Bates
DET
at KC
7
Daniel Carlson
LV
vs. TEN
8
Jake Elliott
PHI
at NYG
9
Matt Gay
WAS
vs. CHI
10
Chris Boswell
PIT
vs. CLE
11
Joey Slye
TEN
at LV
12
Cairo Santos
CHI
at WAS
13
John Parker Romo
ATL
vs. BUF
14
Cam Little
JAC
vs. SEA
15
Eddy Piniero
SF
at TB
16
Harrison Butker
KC
vs. DET
17
Wil Lutz
DEN
at NYJ
18
Chad Ryland
ARI
at IND
19
Brandon McManus
GB
vs. CIN
20
Tyler Loop
BAL
vs. LAR
21
Jason Myers
SEA
at JAC
22
Riley Patterson
MIA
vs. LAC
23
Blake Grupe
NO
vs. NE
24
Andres Borregales
NE
at NO
25
Ryan Fitzgerald
CAR
vs. DAL
26
Nick Folk
NYJ
vs. DEN
27
Evan McPherson
CIN
at GB
28
Jude McAtamney
NYG
vs. PHI
29
Andre Szmyt
CLE
at PIT
30
TBD
IND
vs. ARI
Week 6 Fantasy Defense Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Steelers
PIT
vs. CLE
2
Eagles
PHI
at NYG
3
Packers
GB
vs. CIN
4
Broncos
DEN
at NYJ
5
Rams
LAR
at BAL
6
Buccaneers
TB
vs. SF
7
Patriots
NE
at NO
8
Raiders
LV
vs. TEN
9
Seahawks
SEA
at JAC
10
Chargers
LAC
at MIA
11
Cowboys
DAL
at CAR
12
Titans
TEN
at LV
13
Colts
IND
vs. ARI
14
Commanders
WAS
vs. CHI
15
Browns
CLE
at PIT
16
49ers
SF
at TB
17
Jaguars
JAC
vs. SEA
18
Bills
BUF
at ATL
19
Saints
NO
vs. NE
20
Jets
NYJ
vs. DEN
21
Ravens
BAL
vs. LAR
22
Cardinals
ARI
at IND
23
Dolphins
MIA
vs. LAC
24
Lions
DET
at KC
25
Chiefs
KC
vs. DET
26
Giants
NYG
vs. PHI
27
Panthers
CAR
vs. DAL
28
Bears
CHI
at WAS
29
Bengals
CIN
vat GB
30
Falcons
ATL
vs. BUF