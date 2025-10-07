SI

Week 6 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex Rankings

Michael Fabiano

Fantasy Player Rankings Week 6
Fantasy Player Rankings Week 6 / Sports Illustrated

The fifth week of the NFL season has come and gone, and we’ve already entered the bye weeks. The good news is that only two teams, the Houston Texans and Minnesota Vikings, are off the board. There is also another international game, as the Denver Broncos face the New York Jets in London (9:30 a.m. ET).

The Week 6 rankings will be without Lamar Jackson, who continues to deal with an injured hamstring, at the quarterback position. That’s obviously a huge loss for fantasy managers, as Cooper Rush will likely get the start against the Rams. The players who have moved up include Dak Prescott and Jordan Love.

Fantasy managers will once again be without high-end running backs like Bucky Irving and Omarion Hampton. We’re also seeing former studs like Derrick Henry and Alvin Kamara fall on hard times, while rookie Quinshon Judkins and Jacory Croskey-Merritt are on the rise. In fact, Judkins is now on the low-end, RB1 radar at the position.

The biggest movers at wide receiver include Jaxon Smith-Njigba, Deebo Samuel Sr., Emeka Egbuka and George Pickens based on their recent stats, a plus matchup or both. On the flip side, players like Brian Thomas Jr., Tee Higgins and Jerry Jeudy continue to slide to the point that it’s hard to start them in lineups.

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for the sixth week of the NFL season.

Week 6 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

at ATL

2

Jalen Hurts

PHI

at NYG

3

Jayden Daniels

WAS

vs. CHI

4

Patrick Mahomes

KC

vs. DET

5

Dak Prescott

DAL

at CAR

6

Justin Herbert

LAC

at MIA

7

Caleb Williams

CHI

at WAS

8

Drake Maye

NE

at NO

9

Jordan Love

GB

vs. CIN

10

Bo Nix

DEN

at NYJ

11

Matthew Stafford

LAR

at BAL

12

Baker Mayfield

TB

vs. SF

13

Kyler Murray

ARI

at IND

14

Daniel Jones

IND

vs. ARI

15

Jared Goff

DET

at KC

16

Mac Jones

SF

at TB

17

Justin Fields

NYJ

vs. DEN

18

Jaxson Dart

NYG

vs. PHI

19

Trevor Lawrence

JAC

vs. SEA

20

Sam Darnold

SEA

at JAC

21

Bryce Young

CAR

vs. DAL

22

Tua Tagovailoa

MIA

vs. LAC

23

Michael Penix Jr.

ATL

vs. BUF

24

Geno Smith

LV

vs. TEN

25

Aaron Rodgers

PIT

vs. CLE

26

Spencer Rattler

NO

vs. NE

27

Jake Browning

CIN

at GB

28

Cam Ward

TEN

at LV

29

Dillon Gabriel

CLE

at PIT

30

Cooper Rush

BAL

vs. LAR

Week 6 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Bijan Robinson

ATL

at WAS

2

Christian McCaffrey

SF

at TB

3

Jahmyr Gibbs

DET

at KC

4

Jonathan Taylor

IND

vs. ARI

5

Josh Jacobs

GB

vs. CIN

6

De'Von Achane

MIA

vs. LAC

7

James Cook

BUF

at ATL

8

Saquon Barkley

PHI

at NYG

9

Kyren Williams

LAR

at BAL

10

Javonte Williams

DAL

at CAR

11

Ashton Jeanty

LV

vs. TEN

12

Quinshon Judkins

CLE

at PIT

13

Breece Hall

NYJ

vs. DEN

14

Rachaad White

TB

vs. SF

15

Travis Etienne Jr.

JAC

vs. SEA

16

Rico Dowdle

CAR

vs. DAL

17

J.K. Dobbins

DEN

at NYJ

18

Derrick Henry

BAL

vs. LAR

19

Alvin Kamara

NO

vs. NE

20

Tony Pollard

TEN

at LV

21

Kenneth Walker III

SEA

at JAC

22

D'Andre Swift

CHI

at WAS

23

David Montgomery

DET

at KC

24

Jacory Croskey-Merritt

WAS

vs. CHI

25

Jaylen Warren

PIT

vs. CLE

26

Cam Skattebo

NYG

vs. PHI

27

Rhamondre Stevenson

NE

at NO

28

Hassan Haskins

LAC

at MIA

29

Michael Carter

ARI

at IND

30

Chase Brown

CIN

at GB

31

Zach Charbonnet

SEA

at JAC

32

TreVeyon Henderson

NE

at NO

33

Isiah Pacheco

KC

vs. DET

34

Kareem Hunt

KC

vs. DET

35

Kenneth Gainwell

PIT

vs. CLE

36

Tyler Allgeier

ATL

vs. BUF

37

Kimani Vidal

LAC

at MIA

38

RJ Harvey

DEN

at NYJ

39

Ollie Gordon II

MIA

vs. LAC

40

Isaiah Davis

NYJ

vs. DEN

41

Justice Hill

BAL

vs. LAR

42

Emari Demarcado

ARI

at IND

43

Tyjae Spears

TEN

at LV

44

Kendre Miller

NO

vs. NE

45

Sean Tucker

TB

vs. SF

46

Chris Rodriguez

WAS

vs. CHI

47

Bhayshul Tuten

JAC

vs. SEA

48

Blake Corum

LAR

at BAL

49

Devin Singletary

NYG

vs. PHI

50

Ty Johnson

BUF

at ATL

51

Brian Robinson Jr.

SF

at TB

52

Jerome Ford

CLE

at PIT

53

Kyle Monangai

CHI

at WAS

54

Raheem Mostert

LV

vs. TEN

55

Dylan Sampson

CLE

at PIT

56

Ray Davis

BUF

at ATL

57

Jaydon Blue

DAL

at CAR

58

Samaje Perine

CIN

at GB

59

Trevor Etienne

CAR

vs. DAL

60

Jeremy McNichols

WAS

vs. CHI

Week 6 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

at BAL

2

Amon-Ra St. Brown

DET

at KC

3

Jaxon Smith-Njigba

SEA

at JAC

4

Ja'Marr Chase

CIN

at GB

5

Rome Odunze

CHI

at WAS

6

Emeka Egbuka

TB

vs. SF

7

Drake London

ATL

vs. BUF

8

Deebo Samuel Sr.

WAS

vs. CHI

9

Davante Adams

LAR

at BAL

10

Tetairoa McMillan

CAR

vs. DAL

11

George Pickens

DAL

at CAR

12

Xavier Worthy

KC

vs. DET

13

Courtland Sutton

DEN

at NYJ

14

Garrett Wilson

NYJ

vs. DEN

15

Marvin Harrison Jr.

ARI

at IND

16

Quentin Johnston

LAC

at MIA

17

Michael Pittman Jr.

IND

vs. ARI

18

DK Metcalf

PIT

vs. CLE

19

A.J. Brown

PHI

at NYG

20

Jaylen Waddle

MIA

vs. LAC

21

Keenan Allen

LAC

at MIA

22

Chris Olave

NO

vs. NE

23

Stefon Diggs

NE

at NO

24

Zay Flowers

BAL

vs. LAR

25

Devonta Smith

PHI

at NYG

26

Ladd McConkey

LAC

at MIA

27

Jakobi Meyers

LV

vs. TEN

28

Brian Thomas Jr.

JAC

vs. SEA

29

Tee Higgins

CIN

at GB

30

Terry McLaurin

WAS

vs. CHI

31

Calvin Ridley

TEN

at LV

32

Wan'Dale Robinson

NYG

vs. PHI

33

Khalil Shakir

BUF

at ATL

34

Chris Godwin Sr.

TB

vs. SF

35

Cooper Kupp

SEA

at JAC

36

Jameson Williams

DET

at KC

37

D.J. Moore

CHI

at WAS

38

Kendrick Bourne

SF

at TB

39

Jerry Jeudy

CLE

at PIT

40

Rashid Shaheed

NO

vs. NE

41

Hollywood Brown

KC

vs. DET

42

Tre Tucker

LV

vs. TEN

43

Keon Coleman

BUF

at ATL

44

Romeo Doubs

GB

vs. CIN

45

Josh Downs

IND

vs. ARI

46

Troy Franklin

DEN

at NYJ

47

Tory Horton

SEA

at JAC

48

Matthew Golden

GB

vs. CIN

49

Travis Hunter

JAC

vs. SEA

50

Marvin Mims, Jr.

DEN

at NYJ

51

Elic Ayomanor

TEN

at LV

52

Tyquan Thornton

KC

vs. DET

53

Xavier Legette

CAR

vs. DAL

54

Jalen Tolbert

DAL

at CAR

55

Isaac TeSlaa

DET

at KC

56

Demarcus Robinson

SF

at TB

57

Rashod Bateman

BAL

vs. LAR

58

Malik Washington

MIA

vs. LAC

59

Tez Johnson

TB

vs. SF

60

Kayshon Boutte

NE

at NO

Week 6 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

at IND

2

Jake Ferguson

DAL

at CAR

3

Tyler Warren

IND

vs. ARI

4

Tucker Kraft

GB

vs. CIN

5

Sam LaPorta

DET

at KC

6

Travis Kelce

KC

vs. DET

7

Darren Waller

MIA

vs. LAC

8

Hunter Henry

NE

at NO

9

Dallas Goedert

PHI

at NYG

10

Jake Tonges

SF

at TB

11

Zach Ertz

WAS

vs. CHI

12

David Njoku

CLE

at PIT

13

Dalton Kincaid

BUF

at ATL

14

Kyle Pitts Sr.

ATL

vs. BUF

15

Mark Andrews

BAL

vs. LAR

16

Juwan Johnson

NO

vs. NE

17

Harold Fannin Jr.

CLE

at PIT

18

Evan Engram

DEN

at NYJ

19

Jonnu Smith

PIT

vs. CLE

20

Theo Johnson

NYG

vs. PHI

21

Mason Taylor

NYJ

vs. DEN

22

Cade Otton

TB

vs. SF

23

Tommy Tremble

CAR

vs. DAL

24

Chigoziem Okonkwo

TEN

at LV

25

Pat Freiermuth

PIT

vs. CLE

26

Cole Kmet

CHI

at WAS

27

AJ Barner

SEA

at JAC

28

Oronde Gadsden

LAC

at MIA

29

Isaiah Likely

BAL

vs. LAR

30

Noah Fant

CIN

at GB

31

Colston Loveland

CHI

at WAS

32

Ian Thomas

LV

vs. TEN

Week 6 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Puka Nacua

WR

LAR

at BAL

2

Bijan Robinson

RB

ATL

at WAS

3

Christian McCaffrey

RB

SF

at TB

4

Jahmyr Gibbs

RB

DET

at KC

5

Jonathan Taylor

RB

IND

vs. ARI

6

Josh Jacobs

RB

GB

vs. CIN

7

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

at KC

8

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

at JAC

9

De'Von Achane

RB

MIA

vs. LAC

10

James Cook

RB

BUF

at ATL

11

Saquon Barkley

RB

PHI

at NYG

12

Kyren Williams

RB

LAR

at BAL

13

Javonte Williams

RB

DAL

at CAR

14

Ja'Marr Chase

WR

CIN

at GB

15

Rome Odunze

WR

CHI

at WAS

16

Emeka Egbuka

WR

TB

vs. SF

17

Ashton Jeanty

RB

LV

vs. TEN

18

Quinshon Judkins

RB

CLE

at PIT

19

Drake London

WR

ATL

vs. BUF

20

Breece Hall

RB

NYJ

vs. DEN

21

Rachaad White

RB

TB

vs. SF

22

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

vs. CHI

23

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

vs. SEA

24

Trey McBride

TE

ARI

at IND

25

Davante Adams

WR

LAR

at BAL

26

Tetairoa McMillan

WR

CAR

vs. DAL

27

Rico Dowdle

RB

CAR

vs. DAL

28

George Pickens

WR

DAL

at CAR

29

Jake Ferguson

TE

DAL

at CAR

30

Xavier Worthy

WR

KC

vs. DET

31

Courtland Sutton

WR

DEN

at NYJ

32

Garrett Wilson

WR

NYJ

vs. DEN

33

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

at IND

34

J.K. Dobbins

RB

DEN

at NYJ

35

Derrick Henry

RB

BAL

vs. LAR

36

Quentin Johnston

WR

LAC

at MIA

37

Alvin Kamara

RB

NO

vs. NE

38

Michael Pittman Jr.

WR

IND

vs. ARI

39

DK Metcalf

WR

PIT

vs. CLE

40

A.J. Brown

WR

PHI

at NYG

41

Jaylen Waddle

WR

MIA

vs. LAC

42

Keenan Allen

WR

LAC

at MIA

43

Tony Pollard

RB

TEN

at LV

44

Kenneth Walker III

RB

SEA

at JAC

45

Tyler Warren

TE

IND

vs. ARI

46

Chris Olave

WR

NO

vs. NE

47

Stefon Diggs

WR

NE

at NO

48

Zay Flowers

WR

BAL

vs. LAR

49

Devonta Smith

WR

PHI

at NYG

50

D'Andre Swift

RB

CHI

at WAS

51

Ladd McConkey

WR

LAC

at MIA

52

David Montgomery

RB

DET

at KC

53

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

vs. CHI

54

Jaylen Warren

RB

PIT

vs. CLE

55

Cam Skattebo

RB

NYG

vs. PHI

56

Rhamondre Stevenson

RB

NE

at NO

57

Jakobi Meyers

WR

LV

vs. TEN

58

Tucker Kraft

TE

GB

vs. CIN

59

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

vs. SEA

60

Sam LaPorta

TE

DET

at KC

61

Travis Kelce

TE

KC

vs. DET

62

Tee Higgins

WR

CIN

at GB

63

Terry McLaurin

WR

WAS

vs. CHI

64

Hassan Haskins

RB

LAC

at MIA

65

Michael Carter

RB

ARI

at IND

66

Calvin Ridley

WR

TEN

at LV

67

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

vs. PHI

68

Chase Brown

RB

CIN

at GB

69

Zach Charbonnet

RB

SEA

at JAC

70

TreVeyon Henderson

RB

NE

at NO

71

Darren Waller

TE

MIA

vs. LAC

72

Khalil Shakir

WR

BUF

at ATL

73

Chris Godwin Sr.

WR

TB

vs. SF

74

Cooper Kupp

WR

SEA

at JAC

75

Jameson Williams

WR

DET

at KC

76

D.J. Moore

WR

CHI

at WAS

77

Kendrick Bourne

WR

SF

at TB

78

Jerry Jeudy

WR

CLE

at PIT

79

Rashid Shaheed

WR

NO

vs. NE

80

Isiah Pacheco

RB

KC

vs. DET

81

Kareem Hunt

RB

KC

vs. DET

82

Hollywood Brown

WR

KC

vs. DET

83

Tre Tucker

WR

LV

vs. TEN

84

Keon Coleman

WR

BUF

at ATL

85

Romeo Doubs

WR

GB

vs. CIN

86

Josh Downs

WR

IND

vs. ARI

87

Troy Franklin

WR

DEN

at NYJ

88

Hunter Henry

TE

NE

at NO

89

Tory Horton

WR

SEA

at JAC

90

Dallas Goedert

TE

PHI

at NYG

91

Matthew Golden

WR

GB

vs. CIN

92

Kenneth Gainwell

RB

PIT

vs. CLE

93

Tyler Allgeier

RB

ATL

vs. BUF

94

Kimani Vidal

RB

LAC

at MIA

95

Travis Hunter

WR

JAC

vs. SEA

96

Marvin Mims, Jr.

WR

DEN

at NYJ

97

Jake Tonges

TE

SF

at TB

98

RJ Harvey

RB

DEN

at NYJ

99

Zach Ertz

TE

WAS

vs. CHI

100

Elic Ayomanor

WR

TEN

at LV

Week 6 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

at CAR

2

Cameron Dicker

LAC

at MIA

3

Matt Prater

BUF

at ATL

4

Chase McLaughlin

TB

vs. SF

5

Joshua Karty

LAR

at BAL

6

Jake Bates

DET

at KC

7

Daniel Carlson

LV

vs. TEN

8

Jake Elliott

PHI

at NYG

9

Matt Gay

WAS

vs. CHI

10

Chris Boswell

PIT

vs. CLE

11

Joey Slye

TEN

at LV

12

Cairo Santos

CHI

at WAS

13

John Parker Romo

ATL

vs. BUF

14

Cam Little

JAC

vs. SEA

15

Eddy Piniero

SF

at TB

16

Harrison Butker

KC

vs. DET

17

Wil Lutz

DEN

at NYJ

18

Chad Ryland

ARI

at IND

19

Brandon McManus

GB

vs. CIN

20

Tyler Loop

BAL

vs. LAR

21

Jason Myers

SEA

at JAC

22

Riley Patterson

MIA

vs. LAC

23

Blake Grupe

NO

vs. NE

24

Andres Borregales

NE

at NO

25

Ryan Fitzgerald

CAR

vs. DAL

26

Nick Folk

NYJ

vs. DEN

27

Evan McPherson

CIN

at GB

28

Jude McAtamney

NYG

vs. PHI

29

Andre Szmyt

CLE

at PIT

30

TBD

IND

vs. ARI

Week 6 Fantasy Defense Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Steelers

PIT

vs. CLE

2

Eagles

PHI

at NYG

3

Packers

GB

vs. CIN

4

Broncos

DEN

at NYJ

5

Rams

LAR

at BAL

6

Buccaneers

TB

vs. SF

7

Patriots

NE

at NO

8

Raiders

LV

vs. TEN

9

Seahawks

SEA

at JAC

10

Chargers

LAC

at MIA

11

Cowboys

DAL

at CAR

12

Titans

TEN

at LV

13

Colts

IND

vs. ARI

14

Commanders

WAS

vs. CHI

15

Browns

CLE

at PIT

16

49ers

SF

at TB

17

Jaguars

JAC

vs. SEA

18

Bills

BUF

at ATL

19

Saints

NO

vs. NE

20

Jets

NYJ

vs. DEN

21

Ravens

BAL

vs. LAR

22

Cardinals

ARI

at IND

23

Dolphins

MIA

vs. LAC

24

Lions

DET

at KC

25

Chiefs

KC

vs. DET

26

Giants

NYG

vs. PHI

27

Panthers

CAR

vs. DAL

28

Bears

CHI

at WAS

29

Bengals

CIN

vat GB

30

Falcons

ATL

vs. BUF

Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

