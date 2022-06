Round 1 Leaderboard: LIV Golf Invitational Portland

The 48-man field began play Thursday at Pumpkin Ridge Golf Club outside Portland, Oregon. The event is 54 holes with no cut.

Here is the midway leaderboard for Round 1 of the LIV Golf Invitational Series event at Pumpkin Ridge Golf Club, a par-72 course playing 7,641 yards.

This will be updated at the conclusion of Round 1.

T1. BROOKS KOEPKA -2

T1. PAT PEREZ -2

T1. CARLOS ORTIZ -2

T1. HIDETO TANIHARA -2

T1. BERND WIESBERGER -2

T6. JINICHIRO KOZUMA -1

T6. HUDSON SWAFFORD -1

T6.SAM HORSFIELD -1

T6. BRANDEN GRACE -1

T6. PETER UIHLEIN -1

T6. SCOTT VINCENT -1

T6. DUSTIN JOHNSON -1

T13. PATRICK REED E

T13. LOUIS OOSTHUIZEN E

T13. RICHARD BLAND E

T13. LAURIE CANTER E

T13. WADE ORMSBY E

T13. IAN SNYMAN E

T13. JUSTIN HARDING E

T13. YUKI INAMORI E

T13. TALOR GOOCH E

T13. BRYSON DECHAMBEAU E

T23. MATTHEW WOLFF +1

T23. ABRAHAM ANCER +1

T23. PHIL MICKELSON +1

T23. IAN POULTER +1

T23. LEE WESTWOOD +1

T23. MATT JONES +1

T23. HENNIE DU PLESSIS +1

T23. JEDIAH MORGAN +1

T23. SHAUN NORRIS +1

T23. TURK PETTIT +1

T23. CHASE KOEPKA +1

T23. SERGIO GARCIA +1

T23. MARTIN KAYMER +1

T36 CHARL SCHWARTZEL +2

T36. SIHWAN KIM +2

T36. JAMES PIOT +2

T36. EUGENIO LOPEZ-CHACARRA +2

T36. KEVIN NA +2

T41. ADRIAN OTAEGUI +3

T41. PHACHARA KHONGWATMAI +3

T41. RYOSUKE KINOSHITA +3

T41. BLAKE WINDRED +3

T41. ITTHIPAT BURANATANYARAT +3

T46. SADOM KAEWKANJANA +4

T46. TRAVIS SMYTH +4

T46. GRAEME MCDOWELL +4