2026-27 Girls Preseason National High School Wrestling Rankings: Version 1
Consider this the first draft of the High School On SI 2026-27 Girls National High School Wrestling Rankings.
The primary purpose of this update is to remove graduating seniors and add incoming freshmen and other wrestlers who have earned their way into the rankings. We're also expanding every weight class to a Top 30 ahead of the Super 32 early-entry process.
Super 32 is using our Top 30 as part of its early-entry criteria, but that did not influence where wrestlers are ranked. We did not manipulate the rankings for that purpose. The only changes from our final 2025-26 rankings were removing graduating seniors and adding new wrestlers.
Why Wrestlers Remain at Their Fargo Weights
For this update, wrestlers remain at the weights where they competed at Fargo, including those who may ultimately compete at different weights during the high school season. This allowed us to produce an initial update without projecting where every wrestler will compete in 2026-27.
Our next update, scheduled for later in August, will begin moving wrestlers into their expected high school weight classes.
Next Woman Up
Removing the graduating seniors also provides an early look at how each weight class is shaping up for 2026-27. It opened spots for wrestlers who had been on the edge of the rankings, as well as those who emerged during the spring and summer.
Some weight classes already had enough ranked and honorable mention wrestlers to fill the Top 30 once the seniors were removed, particularly at the lighter weights. As with the boys rankings, the heavier weight classes required additional research to fill out.
Current No. 1 Ranked Wrestlers
- 95: Brooklyn Murray (MA) FR
- 100: Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) JR
- 105: Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) SR
- 110: Sarissa Tucker (Midland, VA) SR
- 115: Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) JR
- 120: Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) SR
- 125: Marie Sharp (Blair Academy, NJ) JR
- 130: Kailin Sebert (Allen, TX) SR
- 135: Emma Bacon (PA) SR
- 140: Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) SR
- 145: Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) SR
- 155: Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) SR
- 170: Kaili Manuel (Romeo, MI) SR
- 190: Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) SR
- 207: Lyla Hensen (MI) FR
- 235: Racheal Adolphe (North Central, IN) JR
What's Next for the Rankings
This is the first stage of building the 2026-27 rankings. The next update will move wrestlers into their projected weight classes and begin factoring in results since Fargo. These rankings currently reflect results through Fargo.
We also intentionally left room on the honorable mention lists rather than filling every available spot. That allows those lists to evolve as additional results and information become available. Current honorable mentions are primarily wrestlers who remained from the previous rankings or emerged during our latest research.
We update our national rankings frequently throughout the year, so continue checking my author page for the latest version.
We're always looking for additional results and information on wrestlers from around the country. To submit information for consideration in our late-August update, email Billy Buckheit at billybwrestling@yahoo.com.
2026-27 High School On SI Girls Preseason National High School Rankings: Version 1
95-Pounds
1-Brooklyn Murray (MA) FR
2-Sophia Valdez (CO) FR
3-Brooklyn Henry (Wyoming Seminary, PA) JR
4-Lanaia Selig (Bonney Lake, WA) SO
5-Olivia Maya Felix (Liberty, CA) SO
6-Leivelle Alejado (Leilehua, HI) SR
7-Lilly Lundy (Lewis-Palmer) SR
8-Mia Pardo (Jack Britt, NC) SO
9-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) SO
10-Piper Phillips (Mason City, IA) JR
11-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) SO
12-Emma Martinez (Madera South, CA) SO
13-Kaila Robles-Rials (Presentation, CA) JR
14-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) SR
15-Tatiana Alexander (Eastchester, NY) SR
16-Jahnavi Marion (Kalamazoo Central, MI) SO
17-Lorilye Beardsley (Avon-Geneseo, NY) FR
18-Kalaya Baxter (ID) FR
19-Audrey Eller (UT) FR
20-Malaina Comfort (Williamsport, PA) JR
21-Faylinn Smith (PA) FR
22-Sophia Lopez (Woodburn, OR) SO
23-Kassidy Davis (Adna, WA) FR
24-Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) SO
25-Mckenzie Mantei (Dundee, MI) JR
26-Alliya Walker (Grayson County, VA) JR
27-Mya Van Beek (Raccoon River-Northwest, IA) SR
28-Lindsey Lau (Mid-Pacific, HI) JR
29-Alexandera Thomas (Cooper City, FL) SR
30-Pearl Jewett (General Brown, NY) FR
HM:
Melayna Johnson (Riverton, UT) JR
Angelina Ramirez (Riverdale/Kingsbridge Academy, NY)
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Abigail Peterson (Denver, IA) SO
3-Justice Gutierrez (Pomona, CO) JR
4-Olivia Hernandez (OR) FR
5-Paola Perez (Mater Lakes Academy, FL) SO
6-Sky Ramos (Moanalua, HI) SR
7-Maisie Elliott (Sumner, WA) SO
8-Rhilynn Tolzman (New Prague, MN) FR
9-Noah Kovach (Azle, TX) SR
10-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) SR
11-Aini Anderson (Holmen, WI) SR
12-Gabriella Lemus (Clovis, CA) FR
13-Timi Coles (PA) FR
14-Kylee Ooton (OK) FR
15-Mya Beckett (Notre Dame, WI) SO
16-Sophia Lazaro (Northview, CA) SO
17-Angelina Qualtieri (Lenape Valley/Hopatcong, NJ) SR
18-Katie Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
19-Olivia Davalos (CA) FR
20-Natalie Andrade (Hunderton Central, NJ) SO
21-Jasmine Brucato (Alexander, NY) SR
22-Jenna Greer (PA) FR
23-Carson Robertson (Catawa Ridge, SC) SO
24-Katelynn Dockery (Bryan, TX) JR
25-Alexandria Marin (Buchanan, CA) SO
26-Daniella Vazquez (Garces, CA) SO
27-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) JR
28-Aniya Polk (Shaw, OH) SR
29-Audrey Moore (Keller, TX) SR
30-Aileen Paniagua (North Salem, OR) SR
HM:
Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) JR
Natalie Roberson (Katy, TX) SR
Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) JR
Libertie Nigh (Urbana, OH) SR
Kylee Tran-Harris (Tulsa Union, OK) SO
Nora Ohnemus (Indianola, IA) JR
Ella Coomes (Madison, SD) FR
Rebecca Marin (Doral Academy, FL) SR
Nicole Abrego (Garden City, KS) SR
Olivia Polansky (Choate Rosemary, CT) JR
Tiffany Francisco (Western, FL) SR
Isabella Cullen (Troy Buchanan, MO) JR
Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) SO
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) SR
2-Emma Faczak (Bennett, CO) JR
3-Ryleigh Sturgill (TN) SR
4-Bella Manno (Valiant Prep, AZ) FR
5-Ella Neibert (Indian Creek, IN) JR
6-Marcia Nunez (Buchanan, CA) JR
7-Grace Jawulski (Brandon, FL) SR
8-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR
9-Olivia Munson (Chaminade, CA) SR
10-Kennedy Hogan (IL) FR
11-Kayne-Lin Chun (HI) FR
12-Maya Wong (Hawaii Baptist Academy, HI) JR
13-Kiana Lien (Mountain View, CA) JR
14-Vivienne Popaduic (Academy, NM) SO
15-Dilynn Albrecht (Milton, WI) JR
16-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) JR
17-Cordelia Martinez (San Antonio Madsion, TX) SR
18-Lola Gonzales (Chatfield, CO) SR
19-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) SR
20-Taylor Drake (Kuna, ID) SR
21-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) SR
22-Samantha Massey (Mount Markham, NY) FR
23-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) SR
24-Serra Akyali (Phillips Academy, MA) JR
25-Remy Whitney (McCloud, OK) JR
26-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) SO
27-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) JR
28-Blythe Letters (Shaler, PA) JR
29-Cameron Hodge (Cibolo Steele, TX) SO
30-Tatianna Castillo (Lowell, MI) JR
HM:
Farynn Rhees (MO) FR
Penelope Ayala (Manawa, HI) SO
Julie Gatto (Stafford, VA) JR
Finley Fourspring (Corry, PA) JR
Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) SR
110-Pounds
1-Sarissa Tucker (Midland, VA) SR
2-Christina Estrada (Buchanan, CA) SR
3-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) SO
4-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) SR
5-Amaya Hoku Kapihe (Kapolei, HI) JR
6-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) SR
7-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) JR
8-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) JR
9-Audrey Cunningham (TX) FR
10-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) SR
11-Khiry Reese (Rosewood, NC) SR
12-Daphney Gomez (Valiant Prep, AZ) FR
13-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) SR
14-Allison McDaniel (Falcon, CO) SO
15-Zolah Williams (Kearney, MO) SO
16-Josie Wilson (Abilene, KS) JR
17-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) SO
18-Chloe Medlock (Putnam City West, OK) JR
19-Charlotte Nold (St. Viator, IL) SO
20-Aya Yoshitake (San Marino, CA) JR
21-Guilianna Latshaw (PA) FR
22-Addison St. George (Rockwood Summit, MO) JR
23-Alexa Thomas (Badger, WI) JR
24-Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) SO
25-Mia Forberg (Massillon Perry, OH) SR
26-Sophia Toscano (CA) FR
27-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) SR
28-Serineh Crane (Hoover, CA) SR
29-Denni Bippes (University, WA) SO
30-Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) SR
HM:
Nevaeh Colon (Wilson Aea, PA) JR
Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) SO
Kayleigh Fernandez (Golden West, CA) SR
Lauren Echeverria (Crook County, OR) SO
Nixie Schooler (Juneau-Douglas, AK) JR
115-Pounds
1-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) JR
2-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) SR
3-Trinity Garza (Buchanan, CA) SO
4-Maila Ottow (Snohomish, WA) SR
5-Hepua Salter (Kapalama, HI) SR
6-Lyric Hetzer (OH) SO
7-Kinzie Williams (American Falls, ID) SR
8-Daynah Gomez (Valiant Prep, AZ) JR
9-Morgan Hyland (Easton, PA) JR
10-Ali Svancara (Buhl, ID) SR
11-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) SR
12-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) SR
13-Ladyn Hines (Barnesville, OH) SO
14-Kaylee Vera (Little Miami, OH) SO
15-Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) JR
16-Paris Soria (Los Altos, CA) SO
17-Alexandria Barskiy (NJ) FR
18-Mabel Rogers (Republic, MO) SO
19-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) JR
20-Lillian Fonceca (Fremont, CA) JR
21-Isabella Fodera (Poway, CA) JR
22-Emma Baker (Lakeshore, MI) JR
23-Ember Zupanc (WI) FR
24-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) JR
25-Lennah Monts (Bennington, KS) JR
26-Addison McGinness (Raccoon River-Northwest, IA) JR
27-Camryn Gresham (Lakota East, OH) SR
28-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) SO
29-Erica Irvine (Don Bosco, IA) SR
30-Cora Stewart (Port Washington, WI) SO
HM:
Apphia Gutierrez (Perry, AZ) JR
Stella Piazza (Hampshire, IL) SO
Kendal Haynie (Wakulla, FL) JR
Siera Becker (Indianola, IA) SR
Justice Anthony (Parkersburg South, WV) SR
120-Pounds
1-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) SR
2-Epenesa Elison (Los Altos, CA) JR
3-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) JR
4-Aubree Gutierrez (Marina, CA) JR
5-Taina McGowan (NJ) JR
6-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) SR
7-Reagan Mathers (Valiant Prep, AZ) SR
8-Angelina Gochis (Kaneland, IL) SR
9-McKenna Wilson (Tulsa Union, OK) JR
10-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) JR
11-Violet Diaz (Denver, IA) SR
12-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) JR
13-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) JR
14-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) JR
15-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) JR
16-Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) SO
17-Harper Schwettman (CO) FR
18-Rio Rening (CA) FR
19-Khole Perez (Glenbard West, IL) JR
20-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA) SR
21-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) SR
22-Charli Raymond (Simley, MN) SR
23-Lilly Quintanilla (Thermopolis, WY) SR
24-Tegan Robertson (Ridge View, IA) SR
25-Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) SR
26-Mila Juarez (San Marcos, TX) SR
27-Julia Lugabihl (OH) FR
28-Alexia Hernandez (Rio Mesa, CA) SO
29-Timmery Condit (Pomona, CO) SO
30-Nova Estrada (North Bay Haven, SC) FR
HM:
Katharine Virgilio (Brunswick, MD) JR
Kailee Miller (Cleveland, TN) SO
Gianna Montegari (Governor Mifflin, PA) SO
Vivienne Yarbrough (TX) FR
Jade Hardee (Anderson, IL) JR
Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA) SO
Demetria Griffin (Hope Academy, IL) SO
Lilly McCleary (Lone Jack, MO) SR
125-Pounds
1-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) JR
2-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) SR
3-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) SR
4-Raenah Smith (Easton, PA) SR
5-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) JR
6-Winter West (Bonney Lake, WA) JR
7-Presley Beard (Derby, KS) SO
8-Aleia Apostol (Poway, CA) SO
9-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) JR
10-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) SR
11-Cami Leng (Marysville, OH) SR
12-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) JR
13-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) SR
14-Hailey Worden (NV) FR
15-Mary Minogue (Libertyville, IL) SR
16-Malia Griffin (Melissa, TX) SR
17-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) SR
18-Phoebe Richers (TX) JR
19-Aariona Strader (Pine Richland, PA) JR
20-Madalyn Deiter (Great Falls CMR, MT) SR
21-Charlee Noah (Tri-Valley, ID) JR
22-McKinzee Mills (Huntington, OH) SO
23-Lila Krull (Miamisburg, OH) SR
24-Nevada Wildheart (Rossview, TN) SR
25-Lucy Clarno (Dripping Spring, TX) JR
26-Braelyn Troxell (Colony, AK) SR
27-Morgan Johnson (Deforest, WI) SO
28-Kaydence Golding (Lisbon, ND) SO
29-Ranelle Smith (Westmoore, OK) SR
30-Addison Bernstein (Orland, CA) SR
HM:
Maya Fiodorova (Reed, NV) SR
Melanie Medrano (Bentonville, AR) JR
Arianna Ruiz (Mater Lakes Academy, FL) JR
Caly Rodriguez (Brandon, FL) JR
Ellie Westerman (Eagan, MN) SR
Amelia Nidela-Polanin (Hampshire, IL) SR
Temperance Lowe (North Kansas City, MO) SR
Dakota Athey (Bay Port, WI) SR
Tiana Crawford (Rockwall Heath, TX) JR
130-Pounds
1-Kailin Sebert (Allen, TX) SR
2-Sobina Clendaniel (Seward, AK) SR
3-Lauren Samuel (NC) FR
4-Rachel Garcia (OK) FR
5-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) SR
6-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) SR
7-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) JR
8-Haley Smarsh (Moon Area, PA) SR
9-Emma Chacon (Valiant Prep, AZ) SR
10-Riley Drennan (McKinney, TX) SR
11-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) JR
12-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) SR
13-Chloe Pearce (Rancho Bernardo, CA) SR
14-Gail Sullivan (New York Military Academy, NY) JR
15-Zaylyn Woods (Azle, TX) SO
16-Daelin Cody (Princeton, WI) JR
17-Finley Evjen (Canton, SD) SO
18-Corabella Wesley (Hobart, IN) SO
19-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) JR
20-Sophia Fodera (Poway, CA) SR
21-Camille Torres (Brawley, CA) SR
22-Mackinzie Brewer (Fulton, MO) JR
23-Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) JR
24-Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) SO
25-Claire Lancaster (Norman, OK) JR
26-Jocelynn Mendoza (Gilroy, CA) SR
27-Lilli Cooper (Denver, IA) JR
28-Amy Kate Erikson (Niskayuna-Schenectady, NY) SR
29-Lily Massenzio (St. Mary, NJ) JR
30-Cecilia Verrilli (Wyoming Seminary, PA) SO
HM:
Gabriella Frankian (Glen Falls, NY) JR
Marley Nelson (Santa Ana, CA) SR
Janali Gonzalez (Highland, CA) SO
135-Pounds
1-Emma Bacon (PA) SR
2-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) SR
3-Camila Torres (AZ) JR
4-Kaison Miller (Norton Community, KS) JR
5-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) SR
6-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) SR
7-Caroline Hilton (Cleveland, TN) JR
8-Brooklyn Perez (Valiant Prep, AZ) SR
9-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) SO
10-Eva Garcia (Marina, CA) SR
11-Rain Scott (Oak Forest, IL) SO
12-Sussette Bell (Etiwanda, CA) SR
13-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) SR
14-Noli Paddock (Chatauqua Lake, NY) JR
15-Sofia Hoegemeyer (Millard West, NE) SR
16-Talea Guntrum (Steubenville, OH) SR
17-Giavonna Good (Cedar Valley, UT) JR
18-Madelyn Medrano (Bentonville, AR) FR
19-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) JR
20-Eila Schultz (Severance, CO) JR
21-Sheyna Cruz (Paulsboro, NJ) JR
22-Lamiah Berry (Absegami, NJ) SR
23-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) SO
24-Annabella Nelson (WI) FR
25-Aryanna Geiger (Jacobs, IL) SO
26-Emma Grimes (Blair Academy, NJ) JR
27-Erin Delling (Parkway Central, MO) JR
28-Faye Schachtner (New Richmond, WI) SO
29-Tiffany Breshears (Broken Arrow, OK) SR
30-Brylee Colwell (Eastmark, AZ) SR
HM:
Marisa Iturrino (Carrollton Creekview, TX) JR
Addison Brown (Waynesville, MO) JR
Kit Alsaker (Waunakee, WI) JR
Stella Pettit (Freedom, WI) JR
Kimber Alford (Daphne, AL) SR
Loyalty Lockett (Stillwater, OK) JR
140-Pounds
1-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) SR
2-Ema Durst (Sycamore, IL) SR
3-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) SR
4-Clover Williams (Edmond North, OK) SR
5-Sarah Pearson (Downingtown West, PA) SR
6-Saige McCleery (Sumner, WA) SR
7-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) SR
8-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) JR
9-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
10-Ava Johnson (Clarksville, TN) SR
11-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) SR
12-Brynlee Lutz (Wasilla, AK) SR
13-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) JR
14-Katie Davidson (WI) FR
15-Ava Turner (Preston, WV) JR
16-Jenny Gautreau (Owen J. Roberts) JR
17-Sasha Williams (Edmond North, OK) JR
18-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) SO
19-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) JR
20-Jammie Krah (Ankeny, IA) JR
21-Karis Butler (Almira Coulee Hartline, WA) SO
22-Kiera Depinet (Seneca East, OH) SR
23-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) JR
24-Dalilah Coyle (Henrietta, TX) SR
25-Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) SR
26-Franky Groom (North Crawford, WI) SR
27-Lily Weinreich (Clarinda, IA) JR
28-Sophia Hoeme (Manhattan, KS) SR
29-Lyla Kasztner (Olympic Heights, FL) JR
30-Erika Sleznikow (Marshfield, WI) SR
HM:
Taniah Borney (Eagan, MN) SR
Kylee Wicklund (Lake Stevens, WA) SR
Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
Gage Vaughn (Caddo, OK) SR
Madison Watts (Sumner, WA) SR
Sarai Cortez (Gilroy, CA) JR
Jordyn Campbell (Yutan, NE) SR
Leann Cory (Collinsville, IL) SR
Corey Harris (Union, OK) SO
Kalia Luafalemana-Haney (Farrington, HI) JR
Carleigh Clark (OK) FR
Payton Helmin (Milaca-Faith Christian, MN) SO
145-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) SR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) SR
3-Gray Joyce (KS) SO
4-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) SR
5-Eve Skrocki (Valiant Prep, AZ) SR
6-Audrey Robinson (Crater, OR) JR
7-Hayden Bratland (Ankeny, IA) SR
8-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) SR
9-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) SO
10-Yamilett Cortez (Valiant Prep, AZ) FR
11-Zoe Delgado (Florida Christian School, FL) SO
12-Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) SO
13-Layla Risler (Mondovi, WI) JR
14-Lillian Hendricks (Greeneview, OH) SR
15-Delaney Dixon (Windsor, NY) JR
16-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) SR
17-Kaylee James (Carthage, MO) JR
18-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) SR
19-Jameson Strickland (Sun Valley, PA) SR
20-Naomi Gearheart (Crestview, OH) SR
21-Julie Cimarusti (West Covina, CA) SR
22-Jade Chloe Johnson (Western, IN) JR
23-Giancarla Garduno (St. Ignatius, IL) SR
24-Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) SO
25-Amelia Toomey (Tioga, NY) SR
26-Haru Duus (Fremont, CA) JR
27-Makenzie Harbour (Shenendehowa, NY) SR
28-Reese Thomas (Jonathan Adler, OH) SO
29-Sarah Rickenbach (Hot Springs, SD) SR
30-Winry Yaggie (Yankton, SD) SO
HM:
Andie Gibson (Beatrice, NE) SR
Michelle Gavilanes (Nutley, NJ) JR
Taylor Thiele (Immaculata, NJ) JR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) SR
2-Symone Jewell (Northgate, CA) SR
3-Matilda Hruby (Brighton, CO) SR
4-Julia Araujo (Bismarck, ND) SR
5-Mia O’Farrill (State College, PA) FR
6-Janiya Johnson (Wyoming Seminary, PA) SR
7-Natalie Blanco (Chino, CA) SR
8-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) SR
9-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) SO
10-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) JR
11-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) SO
12-Cece Rock (Luverne, MN) SR
13-Scarlett Yeager (Maize, KS) SO
14-Maddison Miller (Honesdale, PA) JR
15-Olivia Faust (Buchanan, CA) JR
16-Jestinah Solomua (Corona, CA) SR
17-Joanna Henry (Austin Vandegrift, TX) JR
18-Maria Imhauser (Hillsborough, NJ) SR
19-Christal Desir (Forest Hill, FL) SR
20-Jayci Shelton (Centralia, MO) SR
21-Heather Butler (Shades Valley, AZ) JR
22-Bella Carlson (Forest Lake, MN) SR
23-Courtney Kotish (Buffalo, MN) SR
24-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
25-Allison Garbacz (South Elgin, IL) JR
26-Claire Guydon (The Woodlands, TX) SR
27-Vivienne Legato (Archbold, OH) JR
28-Ivana Cuellar (Downey, CA) SR
29-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) SR
30-Roxy Sheen (Buhl, ID) SR
HM:
Sarah Eddy (Rock Springs, WY) SR
Emma Shephard (Massillon Perry, OH) SR
Elizabeth Yelle (Azle, TX) SR
Kaitlyn Young (Shenendehowa, NY) SR
Victoria Barragan (Imperial, CA) SO
Ennis Coakley (Sunlake, FL) JR
Eleanor Robertson (Franklin Community, IN) JR
Adelynn McKenzie (OH)
Jayda Miller (Crown Point, IN) JR
Gianna Munifo (CA) SO
Josylyn Glass (Sheldon, CA) SO
Beatrice Land (Appoquinimink, DE) SO
Eila Barbour (Lane, IL) SO
Kamryn Bourbon (Nixa, MO) JR
170-Pounds
1-Kaili Manuel (Romeo, MI) SR
2-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) JR
3-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) SO
4-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) SR
5-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) JR
6-Sarah Pulk (Badger, MN) SR
7-Rylynn Keziah (Parkwood, NC) JR
8-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) JR
9-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) JR
10-Jadyn Pense (St. Helens, OR) SR
11-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SR
12-Areli Rodriguez (Alisal, CA) SR
13-Laila Hustoles (El Reno, OK) JR
14-Regan Jensen (Algona, IA) JR
15-Mya Dobrinski (Stillwater, OK) JR
16-Hayden Manning (Abington Heights, PA) SO
17-Makayla Vasser (Union County, SC) SR
18-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) SR
19-Tiffany Bell (Orange Vista, CA) JR
20-Adeline Reece (Central Catholic, CA) JR
21-Isabelle Rodela (Jefferson, OR) SR
22-Amelia Soltis (Mt. Horeb/Barneveld, WI) SR
23-Ari Jacobson (Hazen, WA) SR
24-Molly Olague (Skyline, ID) SR
25-Payton Temple (Central, IL) SR
26-Hannah Crowe (Franklin County, GA) JR
27-Emily Brixey (Willard, MO) SR
28-Sara Martinez Lopera (Kelly, IL) SR
29-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) SR
30-Emily Carvalho (Redwood, CA) SR
HM:
Isabella McFarlane (King, FL) SR
Wema Laktari (Lewisville Flower Mound, TX) SR
Chloe Gatrost (Centennial, AZ) SR
Keishara Tulloch (Uniondale, NY) SR
Samya Bazile (Pacifica/Oxnard, CA) SR
Iliana Salazar (Jay, OK) SO
Ashlee Motes (Morrison, OK) JR
Ava Pfab (Western Dubuque, IA) SR
Payton Traynor (Johnston, IA) JR
Reghan Koch (Austintown Fitch, OH) JR
Emmyjane Bragg (Poway, CA) JR
Sophia Lopez (Upland, CA) JR
Alyvia Edwards (Wagoner, OK) JR
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) SR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) JR
3-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) SR
4-Ava Asing (Moanalua, HI) SR
5-Kaylee Thompson (KS) FR
6-Zeinab Mourad (Douglas, FL) SO
7-Princess Saili (WA) FR
8-Autumn Jones (Edmond North, OK) FR
9-Tynsley Leonard (Maize, KS) SO
10-Parker Wynn (Sulphur, OK) SO
11-Carli Vargas (Kearney, MO) SR
12-Jaida Kuntz (Richmond Foster, TX) JR
13-JayaShree Bray (Omaha North, NE) SR
14-Cambree Anderson (Bismarck, ND) SR
15-Ashley Hoffman (Central Dauphin, PA) JR
16-Brianna Sandoval (Bound Brook, NJ) JR
17-Bentley Betts (Robertsdale, AL) JR
18-Tasi Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) JR
19-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) SO
20-Gyssell Andrade (Morristown, NJ) JR
21-Kimyra Patrick (Plainfield South, IL) SO
22-Charli Rea (Northwestern, PA) SO
23-Alexis Storsved (Mandan, ND) SR
24-Addison Arvdal (Sutherland, NE) SR
25-Kloe Knutson (Louisville, NE) JR
26-Jazmyn Garcia (Scottsbluff, NE) SR
27-Braya Andrews (Deer Valley, AZ) SR
28-Vida Cienega (Everett, WA) JR
29-Hi’ilei Tuikolongahau (Kamehameha, HI) JR
30-Anna Gann (Thompson, AL) JR
HM:
Estefany Caballero (Orange, CA) SR
Nevaeh Williamson (Southern Lee, SC) SR
Riley Samarripa (McLoud, OK) JR
Megan Weil (Burns, OR) JR
Lane Harrington (Strath Haven, PA) SR
Blake Baker (All Saints, TX) SR
Madeline Sorensen (Eau Claire North, WI) SR
Bryn Schmidt (New London, WI) SO
207-Pounds
1-Lyla Hensen (MI) FR
2-Abigail Lacy (Oologah, OK) JR
3-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) JR
4-Vivianna Scott (St. Helens, OR) JR
5-Kenzie Barrett (South Dade, FL) JR
6-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) SR
7-Sandra Takara (Buena Vita, NE) SR
8-Courtney Walls (Rock Island, IL) SR
9-Riley Alborn (Carrollton, OH) SR
10-Ella Taylor (Cary, NC) SR
11-Makayla Ocean (Archbishop McCarthy, FL) SR
12-Ava Gregg (Shaker, NY) SO
13-Faith Jones (Lumpkin County, GA) JR
14-Mercedes Kruse (West De Pere, WI) JR
15-Shaylee Calloway (Beatrice, NE) SR
16-Charley Timms (Reed, NV) SR
17-Henessis Villagrana (Romeoville, IL) SR
18-Marley Dickinson (Natrona County, WY) SR
19-Autumn King (Bay Port, WI) SR
20-Emelia Reyes (Prairie, Cedar Rapids, IA) SR
21-Nancy Hernandez (Hiram Johnson, CA) SR
22-Teagan Moise (Camarillo, CA) SR
23-Noelani Knott (Dallastown, PA) SR
24-Savada Kitchen (Brevard, NC) JR
25-Sadie Kinsella (Kaneland, IL) SR
26-Jaylene Dealba (Aurora East, IL) SO
27-Keleigh Russell-Smith (Eagle, ID) JR
28-Brianna White (Ponderosa, CO) SO
29-Kaydence Sander (Rock Springs, WY) JR
30-Caroline Cerro (Auburn, AL) SR
235-Pounds
1-Racheal Adolphe (North Central, IN) JR
2-Gia Coons (Orange Vista, CA) JR
3-Taya Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) JR
4-Alyciana Rogers (Liberty Hill, TX) SR
5-Peyton Mullin (Dundee, NY) SR
6-Caylee Rivera (Bloomfield, NM) JR
7-Maycee Hales (Box Elder, UT) JR
8-Eden Hach (Watertown, SD) SR
9-Angela Bereuter (Holt, MO) JR
10-Moriah Parker (Gallatin, MO) JR
11-Jeralyn Spear (Troy Buchanan, MO) SR
12-Brielle Williams (Lawton, OK) SR
13-Jasmine Enriquez (Sycamore, IL) SR
14-Karrine Jacobs (Shepard, IL) SR
15-Lillian Drews (Blaine, MN) SR
16-Rebekah Ramirez (Lockport Township, IL) SR
17-Evelyn Sheer (Hazelton Area, PA) SO
18-Shelby Wells (Comal Pieper, TX) SR
19-Paige Wainscott (Edmond North, OK) JR
20-Marley Smith (Lassen, CA) JR
21-Jenna Chapman (Albert Gallatin, PA) JR
22-Dharma Aguilar Tencle (Seymour, IN) JR
23-Brooke Steinbacher (Columbia City, IN) SO
24-Jayleigh Holler (Franklin Central, IN) SR
25-Keely Allen (Greenfield-Central, IN) SR
26-Asreilla Wallace (Glenbard North, IL) SR
27-Molly Marty (Olathe North, KS) SR
28-Jenisty Ongosia (Lincoln, WA) SR
29-Aniya Smith (Mason City, IA) SR
30-Octavia Hill (Omaha North, NE) JR
HM:
Mekialla Mauvais (Freedom, FL) SR
Katelynn Holt (Harmony, FL) JR
Sage Dzeladini (North Scott, IA) SR
Ava Potter (Fort Dodge, IA) SO
Makayla Brianvil (Lincoln Park Academy, FL) SR
Brooklyn Snyder (Bancroft-Rosalie, NE) JR
Camila Halaby-Bravo (Florida Christian School, FL) SR
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Billy Buckheit is a long-time high school wrestling expert and journalist who has been doing the individual national high school wrestling rankings for SBLive Sports since 2022. He also provides coverage a major high school wrestling tournaments throughout the year. Billy previously served as the senior wrestling writer for Varsity Sports Network and the Baltimore Banner. He has also served on the seeding committees for many prestigious regional and national tournaments. In addition, he is the editor of Billy B's Wrestling World, a popular Facebook page dedicated to high school wrestling, and is an editorial contributor for the Maryland State Wrestling Association (MSWA).