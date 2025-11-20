SI

Full NBA on Peacock Schedule for 2025–26 Season

Some games will be shown solely on Peacock, while others will be shown on NBC and Peacock.

Madison Williams

NBC and Peacock will broadcast games during the 2025-26 NBA season.
NBC and Peacock will broadcast games during the 2025-26 NBA season. / David Dow/NBAE

In the first year of the NBA’s new media deal, NBC’s streaming service Peacock is hosting quite a few big matchups throughout the season.

Games will exclusively take place on Peacock on Mondays throughout the season, while NBC will broadcast games on Tuesdays and Sundays, which are also streamed on Peacock.

In almost every week of the season, Peacock will broadcast a few games on its app for fans to tune in to apart from NBC’s games. Here’s a full schedule of what games will be shown on Peacock solely this season, along with all NBC games available this season.

NBA games exclusively on Peacock in 2025–26 season

Like mentioned, Peacock will showcase NBA games solely on its streaming service on Mondays throughout the NBA season.

Date

Matchup

Time (ET)

Monday, Nov. 24

Cavaliers at Raptors

7 p.m.

Monday, Nov. 24

Rockets at Suns

9:30 p.m.

Monday, Dec. 1

Bulls at Magic

7:30 p.m.

Monday, Dec. 1

Sun at Lakers

10 p.m.

Monday, Dec. 8

Kings at Pacers

7 p.m.

Monday, Dec. 8

Spurs at Pelicans

9:30 p.m.

Monday, Dec. 22

Hornets at Cavaliers

7 p.m.

Monday, Dec. 22

Grizzlies at Thunder

9:30 p.m.

Monday, Jan. 5

Knicks at PIstons

7 p.m.

Monday, Jan. 5

Nuggets at 76ers

8:30 p.m.

Monday, Jan. 5

Warriors at Clippers

10 p.m.

Monday, Jan. 12

Celtics at Pacers

7:30 p.m.

Monday, Jan. 12

Lakers at Kings

10 p.m.

Monday, Jan. 19

Bucks at Hawks

1 p.m.

Monday, Jan. 26

Magic at Cavaliers

7 p.m.

Monday, Jan. 26

Trail Blazers at Celtics

8 p.m.

Monday, Jan. 26

Warriors at Timberwolves

9:30 p.m.

Monday, Feb. 2

Rockets at Pacers

7 p.m.

Monday, Feb. 2

Timberwolves at Grizzlies

9:30 p.m.

Monday, Feb. 9

Bucks at Magic

7:30 p.m.

Monday, Feb. 9

Thunder at Lakers

10 p.m.

Monday, Feb. 24

Spurs at Pistons

7 p.m.

Monday, Feb. 24

Jazz at Rockets

9:30 p.m.

Monday, March 2

Celtics at Bucks

7:30 p.m.

Monday, March 2

Clippers at Warriors

10 p.m.

Monday, March 9

Nuggets at Thunder

7:30 p.m.

Monday, March 9

Knicks at Clippers

10 p.m.

Monday, March 16

Magic at Hawks

7 p.m.

Monday, March 16

Suns at Celtics

8 p.m.

Monday, March 16

Lakers at Rockets

9 p.m.

Monday, March 23

Grizzlies at Hawks

7 p.m.

Monday, March 23

Warriors at Mavericks

9:30 p.m.

Monday, March 30

76ers at Heat

7 p.m.

Monday, March 30

Pistons at Thunder

9:30 p.m.

Monday, April 6

Knicks at Hawks

7 p.m.

NBA games on both NBC/Peacock in 2025–26 Season

On select Tuesdays and Sundays throughout the NBA season, games will be broadcasted nationally on NBC, while fans can stream the same games on Peacock as well.

Date

Matchup

Time (ET)

Tuesday, Nov. 25

Magic at 76ers

8 p.m.

Tuesday, Nov. 25

Clippers at Lakers

11 p.m.

Tuesday, Dec. 2

Knicks at Celtics

8 p.m.

Tuesday, Dec. 2

Thunder at Warriors

11 p.m.

Tuesday, Dec. 23

Nuggets at Mavericks

8 p.m.

Tuesday, Dec. 23

Rockets at Clippers

11 p.m.

Tuesday, Dec. 30

76ers at Grizzlies

8 p.m.

Tuesday, Dec. 30

Kings at Clippers

11 p.m.

Tuesday, Jan. 6

Heat at Timberwolves

8 p.m.

Tuesday, Jan. 6

Mavericks at Kings

11 p.m.

Tuesday, Jan. 13

Timberwolves at Bucks

8 p.m.

Tuesday, Jan. 13

Trail Blazers at Warriors

11 p.m.

Monday, Jan. 19

Thunder at Cavaliers

2:30 p.m.

Monday, Jan. 19

Mavericks at Knicks

5 p.m.

Monday, Jan. 19

Celtics at Pistons

8 p.m.

Tuesday, Jan. 20

Spurs at Rockets

8 p.m.

Tuesday, Jan. 20

Lakers at Nuggets

10 p.m.

Tuesday, Jan. 27

Bucks at 76ers

8 p.m.

Tuesday, Jan. 27

Clippers at Jazz

11 p.m.

Sunday, Feb. 1

Lakers at Knicks

7 p.m.

Sunday, Feb. 1

Thunder at Nuggets

9:30 p.m.

Tuesday, Feb. 3

Celtics at Mavericks

8 p.m.

Tuesday, Feb. 3

Suns at Trail Blazers

11 p.m.

Sunday, Feb. 22

Celtics at Lakers

6:30 p.m.

Tuesday, Feb. 24

Knicks at Cavaliers

8 p.m.

Tuesday, Feb. 24

Timberwolves at Trail Blazers

11 p.m.

Sunday, March 1

Thunder at Mavericks

8 p.m.

Tuesday, March 3

Spurs at 76ers

8 p.m.

Tuesday, March 3

Suns at Kings

9:30 p.m.

Sunday, March 8

Rockets at Spurs

8 p.m.

Tuesday, March 10

Mavericks at Hawks

8 p.m.

Tuesday, March 10

Timberwolves at Lakers

11 p.m.

Sunday, March 15

Warriors at Knicks

8 p.m.

Tuesday, March 17

Cavaliers at Bucks

8 p.m.

Tuesday, March 17

Spurs at Kings

11 p.m.

Sunday, March 22

Timberwolves at Celtics

8 p.m.

Tuesday, March 24

Magic at Cavaliers

8 p.m.

Tuesday, March 24

Nuggets at Suns

11 p.m.

Sunday, March 29

Knicks at Thunder

7:30 p.m.

Sunday, March 29

Warriors at Nuggets

10 p.m.

Tuesday, March 31

Knicks at Rockets

8 p.m.

Tuesday, March 31

Trail Blazers at Clippers

11 p.m.

Sunday, April 5

Lakers at Mavericks

7:30 p.m.

Sunday, April 5

Rockets at Warriors

10 p.m.

Tuesday, April 7

Timberwolves at Pacers

8 p.m.

Tuesday, April 7

Rockets at Suns

11 p.m.

Madison Williams
MADISON WILLIAMS

Madison Williams is a staff writer on the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated, where she specializes in tennis but covers a wide range of sports from a national perspective. Before joining SI in 2022, Williams worked at The Sporting News. Having graduated from Augustana College, she completed a master’s in sports media at Northwestern University. She is a dog mom and an avid reader.

