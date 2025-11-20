Full NBA on Peacock Schedule for 2025–26 Season
In the first year of the NBA’s new media deal, NBC’s streaming service Peacock is hosting quite a few big matchups throughout the season.
Games will exclusively take place on Peacock on Mondays throughout the season, while NBC will broadcast games on Tuesdays and Sundays, which are also streamed on Peacock.
In almost every week of the season, Peacock will broadcast a few games on its app for fans to tune in to apart from NBC’s games. Here’s a full schedule of what games will be shown on Peacock solely this season, along with all NBC games available this season.
NBA games exclusively on Peacock in 2025–26 season
Like mentioned, Peacock will showcase NBA games solely on its streaming service on Mondays throughout the NBA season.
Date
Matchup
Time (ET)
Monday, Nov. 24
Cavaliers at Raptors
7 p.m.
Monday, Nov. 24
Rockets at Suns
9:30 p.m.
Monday, Dec. 1
Bulls at Magic
7:30 p.m.
Monday, Dec. 1
Sun at Lakers
10 p.m.
Monday, Dec. 8
Kings at Pacers
7 p.m.
Monday, Dec. 8
Spurs at Pelicans
9:30 p.m.
Monday, Dec. 22
Hornets at Cavaliers
7 p.m.
Monday, Dec. 22
Grizzlies at Thunder
9:30 p.m.
Monday, Jan. 5
Knicks at PIstons
7 p.m.
Monday, Jan. 5
Nuggets at 76ers
8:30 p.m.
Monday, Jan. 5
Warriors at Clippers
10 p.m.
Monday, Jan. 12
Celtics at Pacers
7:30 p.m.
Monday, Jan. 12
Lakers at Kings
10 p.m.
Monday, Jan. 19
Bucks at Hawks
1 p.m.
Monday, Jan. 26
Magic at Cavaliers
7 p.m.
Monday, Jan. 26
Trail Blazers at Celtics
8 p.m.
Monday, Jan. 26
Warriors at Timberwolves
9:30 p.m.
Monday, Feb. 2
Rockets at Pacers
7 p.m.
Monday, Feb. 2
Timberwolves at Grizzlies
9:30 p.m.
Monday, Feb. 9
Bucks at Magic
7:30 p.m.
Monday, Feb. 9
Thunder at Lakers
10 p.m.
Monday, Feb. 24
Spurs at Pistons
7 p.m.
Monday, Feb. 24
Jazz at Rockets
9:30 p.m.
Monday, March 2
Celtics at Bucks
7:30 p.m.
Monday, March 2
Clippers at Warriors
10 p.m.
Monday, March 9
Nuggets at Thunder
7:30 p.m.
Monday, March 9
Knicks at Clippers
10 p.m.
Monday, March 16
Magic at Hawks
7 p.m.
Monday, March 16
Suns at Celtics
8 p.m.
Monday, March 16
Lakers at Rockets
9 p.m.
Monday, March 23
Grizzlies at Hawks
7 p.m.
Monday, March 23
Warriors at Mavericks
9:30 p.m.
Monday, March 30
76ers at Heat
7 p.m.
Monday, March 30
Pistons at Thunder
9:30 p.m.
Monday, April 6
Knicks at Hawks
7 p.m.
NBA games on both NBC/Peacock in 2025–26 Season
On select Tuesdays and Sundays throughout the NBA season, games will be broadcasted nationally on NBC, while fans can stream the same games on Peacock as well.
Date
Matchup
Time (ET)
Tuesday, Nov. 25
Magic at 76ers
8 p.m.
Tuesday, Nov. 25
Clippers at Lakers
11 p.m.
Tuesday, Dec. 2
Knicks at Celtics
8 p.m.
Tuesday, Dec. 2
Thunder at Warriors
11 p.m.
Tuesday, Dec. 23
Nuggets at Mavericks
8 p.m.
Tuesday, Dec. 23
Rockets at Clippers
11 p.m.
Tuesday, Dec. 30
76ers at Grizzlies
8 p.m.
Tuesday, Dec. 30
Kings at Clippers
11 p.m.
Tuesday, Jan. 6
Heat at Timberwolves
8 p.m.
Tuesday, Jan. 6
Mavericks at Kings
11 p.m.
Tuesday, Jan. 13
Timberwolves at Bucks
8 p.m.
Tuesday, Jan. 13
Trail Blazers at Warriors
11 p.m.
Monday, Jan. 19
Thunder at Cavaliers
2:30 p.m.
Monday, Jan. 19
Mavericks at Knicks
5 p.m.
Monday, Jan. 19
Celtics at Pistons
8 p.m.
Tuesday, Jan. 20
Spurs at Rockets
8 p.m.
Tuesday, Jan. 20
Lakers at Nuggets
10 p.m.
Tuesday, Jan. 27
Bucks at 76ers
8 p.m.
Tuesday, Jan. 27
Clippers at Jazz
11 p.m.
Sunday, Feb. 1
Lakers at Knicks
7 p.m.
Sunday, Feb. 1
Thunder at Nuggets
9:30 p.m.
Tuesday, Feb. 3
Celtics at Mavericks
8 p.m.
Tuesday, Feb. 3
Suns at Trail Blazers
11 p.m.
Sunday, Feb. 22
Celtics at Lakers
6:30 p.m.
Tuesday, Feb. 24
Knicks at Cavaliers
8 p.m.
Tuesday, Feb. 24
Timberwolves at Trail Blazers
11 p.m.
Sunday, March 1
Thunder at Mavericks
8 p.m.
Tuesday, March 3
Spurs at 76ers
8 p.m.
Tuesday, March 3
Suns at Kings
9:30 p.m.
Sunday, March 8
Rockets at Spurs
8 p.m.
Tuesday, March 10
Mavericks at Hawks
8 p.m.
Tuesday, March 10
Timberwolves at Lakers
11 p.m.
Sunday, March 15
Warriors at Knicks
8 p.m.
Tuesday, March 17
Cavaliers at Bucks
8 p.m.
Tuesday, March 17
Spurs at Kings
11 p.m.
Sunday, March 22
Timberwolves at Celtics
8 p.m.
Tuesday, March 24
Magic at Cavaliers
8 p.m.
Tuesday, March 24
Nuggets at Suns
11 p.m.
Sunday, March 29
Knicks at Thunder
7:30 p.m.
Sunday, March 29
Warriors at Nuggets
10 p.m.
Tuesday, March 31
Knicks at Rockets
8 p.m.
Tuesday, March 31
Trail Blazers at Clippers
11 p.m.
Sunday, April 5
Lakers at Mavericks
7:30 p.m.
Sunday, April 5
Rockets at Warriors
10 p.m.
Tuesday, April 7
Timberwolves at Pacers
8 p.m.
Tuesday, April 7
Rockets at Suns
11 p.m.