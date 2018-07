Unsigned NHL free agents, listed as of noon on July 1, 2018.

GROUP 2 FREE AGENTS: Have been tendered a qualifying offer by their respective Clubs and are subject to draft-choice compensation and right to match. The draft choice compensation scale is based on compensation offered by the new Club:

OFFER COMPENSATION

$1,339,575 or below None

Over $1,339,575 to $2,029,659 Third-round choice

Over $2,029,659 to $4,059,322 Second-round choice

Over $4,059,322 to $6,088,980 First-round and third-round choice

Over $6,088,980 to $8,118,641 First-round, second-round and third-round choice

Over $8,118,641 to $10,148,302 Two first-round choices, one second- and one third-round choice

Over $10,148,302 Four first-round choices

GROUP 3 FREE AGENTS are age 27 or older or with at least seven Accrued Seasons and are Unrestricted Free Agents.

GROUP 6 FREE AGENTS are players whose contracts have expired, are age 25 or older, have completed three or more professional seasons, and (i) in the case of a player other than a goaltender, have played fewer than 80 NHL games (regular-season and playoff), or (ii) in the case of a goaltender, have played fewer than 28 NHL games (regular-season and playoff). Please note that these amounts are subject to pro-rating due to the 48-game season in 2012-13.

UNRESTRICTED FREE AGENTS are players not tendered a qualifying offer and are therefore not subject to a right to match or draft choice compensation.

ANAHEIM

GROUP 2: Chase De Leo, Ondrej Kase, Kalle Kossila, Brandon Montour, Nick Ritchie, Kevin Roy, Andy Welinski.

GROUP 3: Francois Beauchemin, Reto Berra, Kevin Bieksa, Jared Boll, J.T. Brown, Jason Chimera, Derek Grant, Chris Kelly, Mike Liambas, Andre Petersson, Corey Tropp, Antoine Vermette.

GROUP 6: Scott Sabourin.

UFA: None.

ARIZONA

GROUP 2: Michael Bunting, Laurent Dauphin, Marek Langhamer, Dakota Mermis, Trevor Murphy.

GROUP 3: Joel Hanley, Pierre-Cedric Labrie, Tye McGinn, Brad Richardson, Zac Rinaldo, Luke Schenn.

GROUP 6: None.

UFA: Freddie Hamilton, Sean Maguire.

BOSTON

GROUP 2: Anton Blidh, Colby Cave, Sean Kuraly.

GROUP 3: Chris Breen, Tommy Cross, Brian Gionta, Nick Holden, Anton Khudobin, Rick Nash, Riley Nash, Paul Postma, Tim Schaller, Tommy Wingels.

GROUP 6: Kenny Agostino, Austin Czarnik.

UFA: Justin Hickman.

BUFFALO

GROUP 2: Justin Bailey, Nicholas Baptiste, Danny O'Regan, Sam Reinhart.

GROUP 3: Justin Falk, Josh Gorges, Chad Johnson, Jacob Josefson, Jordan Nolan, Benoit Pouliot, Zach Redmond, Mike Sislo.

GROUP 6: Seth Griffith, Jason Kasdorf, Adam Wilcox.

UFA: Victor Antipin, Robin Lehner, Scott Wilson.

CALGARY

GROUP 2: Noah Hanifin, Garnet Hathaway, Mark Jankowski, Morgan Klimchuk, Brett Kulak, Elias Lindholm, David Rittich, Hunter Shinkaruk.

GROUP 3: Matt Bartkowski, Luke Gazdic, Tanner Glass, Cody Goloubef, Jaromir Jagr, Matt Stajan, Chris Stewart, Kris Versteeg.

GROUP 6: Marek Hrivik, Tyler Wotherspoon.

UFA: Austin Carroll, Emile Poirier, Daniel Pribyl, Nick Shore, Hunter Smith.

CAROLINA

GROUP 2: Greg McKegg, Trevor van Riemsdyk, Lucas Wallmark.

GROUP 3: Jake Chelios, Andrew Miller, Dennis Robertson, Derek Ryan, Jeremy Smith, Lee Stempniak, Cam Ward.

GROUP 6: Brenden Kichton, Philip Samuelsson.

​UFA: Klas Dahlbeck, Tyler Ganly, Keegan Kanzig, Joakim Nordstrom, Sergey Tolchinsky.

CHICAGO

GROUP 2: None.

GROUP 3: Lance Bouma, Christopher DiDomenico, Cody Franson, Jeff Glass, Michal Rozsival, Patrick Sharp, Viktor Svedberg, Jordin Tootoo.

GROUP 6: None.

UFA: Michael Chaput, Adam Clendening, Anthony Duclair, Tomas Jurco.

COLORADO

GROUP 2: Mason Geertsen, Ryan Graves, Spencer Martin, Patrik Nemeth, Matt Nieto.

GROUP 3: Jonathan Bernier, Joe Cannata, Joe Colborne, Blake Comeau, Andrew Hammond, Trent Vogelhuber.

GROUP 6: Rocco Grimaldi.

UFA: Felix Girard, Jesse Graham, Reid Petryk, Duncan Siemens, Nail Yakupov.

COLUMBUS

GROUP 2: Oliver Bjorkstrand, Boone Jenner, Ryan Murray.

GROUP 3: Andre Benoit, Matt Calvert, Taylor Chorney, Ian Cole, Cameron Gaunce, Jack Johnson, Mark Letestu, Thomas Vanek, Jeff Zatkoff.

GROUP 6: None.

UFA: Ryan Kujawinski.

DALLAS

GROUP 2: Philippe Desrosiers, Jason Dickinson, Remi Elie, Dillon Heatherington, Mattias Janmark, Devin Shore, Gemel Smith.

GROUP 3: Andrew Bodnarchuk, Brian Flynn, Dan Hamhuis, Kari Lehtonen, Mike McKenna, Curtis McKenzie, Greg Pateryn, Brent Regner, Antoine Roussel.

GROUP 6: Andrew O'Brien.

UFA: Cole Ully.

DETROIT

GROUP 2: Andreas Athanasiou, Dylan Larkin, Anthony Mantha, Matt Puempel.

GROUP 3: Adam Almquist, David Booth, Colin Campbell, Mike Green, Matt Lorito, Tom McCollum, Ben Street, Eric Tangradi.

GROUP 6: Jared Coreau, Turner Elson.

UFA: Matej Machovsky, Zach Nastasiuk, Dan Renouf.

EDMONTON

GROUP 2: Darnell Nurse, Anton Slepyshev, Ryan Strome.

GROUP 3: Yohann Auvitu, Michael Cammalleri, Mark Fayne, Roman Horak.

GROUP 6: Laurent Brossoit, Grayson Downing, Brian Ferlin, Joey Laleggia, Dillon Simpson.

UFA: Ben Betker, Braden Christoffer, Nick Ellis, Iiro Pakarinen, Kyle Platzer.

FLORIDA

GROUP 2: Jared McCann, Alexander Petrovic, Curtis Valk, MacKenzie Weegar.

GROUP 3: Harri Sateri, Radim Vrbata.

GROUP 6: Chase Balisy, Connor Brickley, Alexandre Grenier.

UFA: Gregory Chase, Linus Hultstrom, Edward Wittchow.

LOS ANGELES

GROUP 2: Paul LaDue, Alex Lintuniemi, Kurtis MacDermid.

GROUP 3: Christian Folin, Torrey Mitchell.

GROUP 6: Andrew Crescenzi, Kevin Gravel, Michael Mersch, Scott Wedgewood.

UFA: Justin Auger, Tobias Rieder, Jordan Subban.

MINNESOTA

GROUP 2: Matt Dumba, Nick Seeler, Jason Zucker.

GROUP 3: Patrick Cannone, Matt Cullen, Alex Grant, Zach Palmquist, Kyle Quincey, Niklas Svedberg, Daniel Winnik.

​GROUP 6: Kurtis Gabriel, Viktor Loov, Zack Mitchell.

UFA: Adam Gilmour, Dylan Labbe, Steve Michalek, Adam Vay.

MONTREAL

GROUP 2: Joel Armia, Phillip Danault, Jacob de la Rose, Michael McCarron, Kerby Rychel.

GROUP 3: Adam Cracknell, Ales Hemsky, Joonas Nattinen, Chris Terry.

GROUP 6: None.

UFA: Daniel Carr, Markus Eisenschmid, Zach Fucale, Jeremy Gregoire, Tom Parisi, Logan Shaw.

NASHVILLE

GROUP 2: Ryan Hartman, Miikka Salomaki, Juuse Saros.

GROUP 3: Cody Bass, Brandon Bollig, Stefan Elliott, Alexei Emelin, Mike Fisher, Scott Hartnell, Anders Lindback, John Ramage, Trevor Smith, Scott Valentine, Harry Zolnierczyk.

GROUP 6: Petter Granberg, Mark McNeill, Matthew O'Connor.

UFA: None

NEW JERSEY

GROUP 2: Christoph Bertschy, Blake Coleman, Nick Lappin, Stefan Noesen, Kevin Rooney.

GROUP 3: Ryane Clowe, Brian Gibbons, Michael Grabner, Jimmy Hayes, Bracken Kearns, Michael Latta, Patrick Maroon, John Moore, Drew Stafford, Alexander Urbom, David Wohlberg.

GROUP 6: Ben Thomson.

UFA: Ken Appleby, Mario Lucia.

NEW YORK ISLANDERS

GROUP 2: Kyle Burroughs, Ross Johnston, Brock Nelson, Ryan Pulock, Devon Toews.

GROUP 3: Calvin de Haan, Stephen Gionta, Jaroslav Halak, Thomas Hickey, Connor Jones, Nikolay Kulemin, Kane Lafranchise, Dennis Seidenberg, John Tavares, Chris Wagner.

GROUP 6: Kristers Gudlevskis.

UFA: Brandon Davidson, Shane Prince, Alan Quine, Kyle Schempp.

NEW YORK RANGERS

GROUP 2: Chris Bigras, Steven Fogarty, John Gilmour, Kevin Hayes, Vladislav Namestnikov, Boo Nieves, Rob O'Gara, Brady Skjei, Ryan Spooner, Jimmy Vesey.

GROUP 3: John Albert, Paul Carey, David Desharnais, Carl Klingberg, Cody McLeod, Ondrej Pavelec.

GROUP 6: Daniel Catenacci, Ryan Sproul.

UFA: Adam Tambellini.

OTTAWA

GROUP 2: Cody Ceci, Nick Paul, Mark Stone.

GROUP 3: Mike Blunden, Tyler Randell, Daniel Taylor.

GROUP 6: Max Reinhart.

UFA: Fredrik Claesson, Chris Driedger, Nick Moutrey, Ville Pokka.

PHILADELPHIA

GROUP 2: Tyrell Goulbourne, Robert Hagg, Taylor Leier, Alex Lyon, Danick Martel, Anthony Stolarz, Reece Willcox.

GROUP 3: Valtteri Filppula, Brandon Manning, Colin McDonald, John Muse, Will O'Neill, Johnny Oduya, Matt Read, Dustin Tokarski.

GROUP 6: None.

UFA: Petr Mrazek.

PITTSBURGH

GROUP 2: Lukas Bengtsson, Teddy Blueger, Thomas Di Pauli, Tristan Jarry, Jamie Oleksiak, Andrey Pedan, Ethan Prow.

GROUP 3: Josh Jooris, Michael Leighton, Carter Rowney, Tom Sestito, Zach Trotman.

GROUP 6: Jarred Tinordi.

UFA: Frank Corrado, Vincent Dunn, Tom Kuhnhackl.

SAN JOSE

GROUP 2: Tomas Hertl, Chris Tierney.

GROUP 3: Eric Fehr, Jannik Hansen, Brandon Mashinter, Daniil Tarasov, Joe Thornton, Joel Ward.

GROUP 6: None.

UFA: Dylan DeMelo.

ST. LOUIS

GROUP 2: Beau Bennett, Jordan Binnington, Joel Edmundson, Dmitrij Jaskin, Petteri Lindbohm, MacKenzie MacEachern, Jordan Schmaltz, Oskar Sundqvist.

GROUP 3: Kyle Brodziak, Carter Hutton, Wade Megan, Scottie Upshall.

GROUP 6: None.

UFA: Justin Selman, Thomas Vannelli.

TAMPA BAY

GROUP 2: Adam Erne, Slater Koekkoek, Cedric Paquette.

GROUP 3: Carter Ashton, Mathew Bodie, Erik Condra, Chris Kunitz, Jamie McBain, Andrej Sustr.

GROUP 6: Matthew Peca.

UFA: Alex Gallant.

TORONTO

GROUP 2: Miro Aaltonen, Frederik Gauthier, Justin Holl, Andreas Johnsson, Martin Marincin, William Nylander.

GROUP 3: Tyler Bozak, Colin Greening, Leo Komarov, Joffrey Lupul, Dominic Moore, Tomas Plekanec, Roman Polak, Ben Smith, James van Riemsdyk.

GROUP 6: Kyle Baun.

UFA: None.

VANCOUVER

GROUP 2: Sven Baertschi, Troy Stecher, Jake Virtanen.

GROUP 3: Darren Archibald, Nic Dowd, Jussi Jokinen, Jayson Megna, Daniel Sedin, Henrik Sedin, Patrick Wiercioch.

GROUP 6: Joseph LaBate.

UFA: Cole Cassels, Anton Cederholm, Griffen Molino, MacKenze Stewart.

VEGAS

GROUP 2: William Carrier, Oscar Dansk, Philip Holm, William Karlsson, Colin Miller, Tomas Nosek, Teemu Pulkkinen, Shea Theodore.

GROUP 3: Jason Garrison, Mikhail Grabovski, James Neal, David Perron, Luca Sbisa, Clayton Stoner, Paul Thompson.

GROUP 6: Chris Casto.

UFA: None.

WASHINGTON

GROUP 2: Riley Barber, Madison Bowey, Travis Boyd, Liam O'Brien, Tom Wilson.

GROUP 3: Jay Beagle, Alex Chiasson, Jakub Jerabek, Anthony Peluso, Zach Sill, Wayne Simpson.

GROUP 6: Tyler Graovac.

UFA: Adam Carlson, Adam Chapie, Tim McGauley.

WINNIPEG

GROUP 2: Eric Comrie, Marko Dano, Connor Hellebuyck, Nicolas Kerdiles, JC Lipon, Adam Lowry, Josh Morrissey, Nic Petan, Tucker Poolman, Brandon Tanev, Jacob Trouba.

GROUP 3: Toby Enstrom, Matt Hendricks, Michael Hutchinson, Shawn Matthias, Cameron Schilling, Paul Stastny.

GROUP 6: Julian Melchiori, Buddy Robinson, Michael Sgarbossa.

UFA: Jan Kostalek, Jimmy Lodge, Jamie Phillips.