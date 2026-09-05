2026-27 Boston Bruins Opponent Preview: St. Louis Blues
The 2026-27 Boston Bruins season is quickly approaching.
The Bruins begin their campaign on Sept. 29 at home against the New York Rangers. Leading up to the opener, Boston Bruins On SI is diving into each team Boston will face this season.
Next up on the list is the St. Louis Blues, a team that just barely missed the postseason in 2025-26.
Quick Facts:
Team: St. Louis Blues
Home Arena: Enterprise Center, St. Louis, Mo.
Conference/Division: Western/Central
General Manager: Alexander Steen
Head Coach: Jim Montgomery
Captain: forward Robert Thomas
Colors: Blue, yellow, navy blue, and white
Stanley Cup Championships: 1- 2019
Minor League Affiliate Teams: Springfield Thunderbirds (AHL) and Worcester Railers (ECHL)
2025-26 Stats:
Record: 37-33-12
Points: 86
Standings: No. 5 in Central Division, No. 9 in Western Conference
Stanley Cup Playoffs: Did Not Make It
Record vs. Bruins: 0-2
Dec. 4: L 5-2
Dec. 9: L 5-2
Offseason Moves:
Additions: forward Connor McMichael, forward Dillon Dube, forward Ross Johnston, defenseman Brandon Carlo, forward Mason McTavish.
Departures: forward Jordan Kyrou (Washington), forward Julien Gauthier (Brynas IF, Sweden), defenseman Justin Holl (Washington), forward Hugh McGing (Wilkes-Barre/Scranton, AHL), defenseman Hunter Skinner (Nashville), forward Akil Thomas (Vancouver), defenseman Matthew Kessel (New York Islanders).
Extensions/Re-signs: forward Dylan Holloway, forward Oskar Sundqvist, forward Jonatan Berggren, goalie Georgii Romanov, forward Zach Dean, forward Dylan Peterson, goalie Will Cranley.
Unrestricted Free Agents: forward Jonathan Drouin, goalie Vadim Zherenko, forward Thomas Bordeleau.
Restricted Free Agents: defenseman Leo Loof (signed: Ilves, Finland).
2026 NHL Draft: forward Tynan Lawrence (No. 11 overall, 1st round), forward Maddox Dagenais (No. 16 overall, 1st round), defenseman Luke Schairer (No. 75 overall, 3rd round), defenseman Landon Nycz (No. 107 overall, 4th round), goalie Vladimir Proskurin (No. 123 overall, 4th round), defenseman Nicholas Bogas (No. 139 overall, 5th round), forward Carter Stevens (No. 150 overall, 5th round), forward Lars Steiner (No. 171 overall, 6th round), forward Colin Fitzgerald (No. 203 overall, 7th round).
2026-27 Projected Lineup:
Blues 2026-27 Schedule:
October
Oct. 2: at Dallas
Oct. 3: at Colorado
Oct. 6: at Chicago
Oct. 8: vs. San Jose
Oct. 10: vs. Columbus
Oct. 13: at Ottawa
Oct. 15: at Minnesota
Oct. 17: at Nashville
Oct. 20: vs. Winnipeg
Oct. 22: vs. Vegas
Oct. 24: vs. Carolina
Oct. 27: vs. Montreal
Oct. 29: vs. Boston
Oct. 31: at Detroit
November
Nov. 3: at New York Islanders
Nov. 5: at New Jersey
Nov. 7: at Nashville
Nov. 10: vs. Detroit
Nov. 12: at Utah
Nov. 14: vs. Florida
Nov. 17: vs. Anaheim
Nov. 19: at Pittsburgh
Nov. 21: vs. New Jersey
Nov. 22: vs. Edmonton
Nov. 25: at New York Islanders
Nov. 27: vs. Dallas
Nov. 28: vs. Washington
December
Dec. 2: vs. Pittsburgh
Dec. 4: vs. Chicago
Dec. 6: vs. Nashville
Dec. 8: vs. Colorado
Dec. 10: at Utah
Dec. 12: at Dallas
Dec. 13: vs. Tampa Bay
Dec. 15: vs. Winnipeg
Dec. 17: at Boston
Dec. 19: at Washington
Dec. 21: at Florida
Dec. 22: at Tampa Bay
Dec. 27: vs. New York Rangers
Dec. 29: at Colorado
Dec. 31: at Vegas
January
Jan. 2: at Minnesota
Jan. 3: vs. Calgary
Jan. 5: at Carolina
Jan. 8: vs. Ottawa
Jan. 13: at Los Angeles
Jan. 14: at Anaheim
Jan. 16: vs. Minnesota
Jan. 18: at Toronto
Jan. 21: at Montreal
Jan. 23: vs. Toronto
Jan. 26: vs. Chicago
Jan. 28: vs. Colorado
Jan. 30: vs. Vancouver
February
Feb. 9: vs. Los Angeles
Feb. 12: at Edmonton
Feb. 13: at Seattle
Feb. 15: vs. Philadelphia
Feb. 17: at Chicago
Feb. 19: at Winnipeg
Feb. 21: vs. Utah
Feb. 25: vs. Vancouver
Feb. 27: vs. Minnesota
Feb. 28: vs. Dallas
March
March 4: at Buffalo
March 7: at Philadelphia
March 9: vs. Nashville
March 11: vs. San Jose
March 13: vs. Anaheim
March 15: at Seattle
March 18: at Edmonton
March 20: at Vancouver
March 21: at Calgary
March 23: at Winnipeg
March 25: vs. New York Islanders
March 27: at Columbus
March 28: vs. Buffalo
April
April 1: vs. Calgary
April 3: at Los Angeles
April 4: at San Jose
April 6: at Vegas
April 8: vs. Seattle
April 10: vs. Utah
Games Against Bruins: Oct. 29, Dec. 17
Other 2026-27 Boston Bruins Opponent Previews:
Opponent 1: New York Rangers
Opponent 2: Winnipeg Jets
Opponent 3: Minnesota Wild
Opponent 4: Ottawa Senators
Opponent 5: Utah Mammoth
Opponent 6: Philadelphia Flyers
Opponent 7: San Jose Sharks
Opponent 8: Anaheim Ducks
Opponent 9: Los Angeles Kings
Opponent 10: Dallas Stars
Opponent 11: Nashville Predators
Opponent 12: Carolina Hurricanes
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