Boston Bruins On SI

2026-27 Boston Bruins Opponent Preview: St. Louis Blues

Boston Bruins On SI is taking a look at every opponent the Bruins are facing in the upcoming season. Next up is the St. Louis Blues.

Kim Rankin

Dec 9, 2025; St. Louis, Missouri, USA; Boston Bruins center Fraser Minten (93) and St. Louis Blues defenseman Colton Parayko (55) battle for the puck during the third period at Enterprise Center. Mandatory Credit: Jeff Curry-Imagn Images
Dec 9, 2025; St. Louis, Missouri, USA; Boston Bruins center Fraser Minten (93) and St. Louis Blues defenseman Colton Parayko (55) battle for the puck during the third period at Enterprise Center. Mandatory Credit: Jeff Curry-Imagn Images / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

The 2026-27 Boston Bruins season is quickly approaching. 

The Bruins begin their campaign on Sept. 29 at home against the New York Rangers. Leading up to the opener, Boston Bruins On SI is diving into each team Boston will face this season. 

Next up on the list is the St. Louis Blues, a team that just barely missed the postseason in 2025-26. 

Quick Facts:

Team: St. Louis Blues

Home Arena: Enterprise Center, St. Louis, Mo. 

Conference/Division: Western/Central

General Manager: Alexander Steen

Head Coach: Jim Montgomery

Captain: forward Robert Thomas 

Colors: Blue, yellow, navy blue, and white

Stanley Cup Championships: 1- 2019

Minor League Affiliate Teams: Springfield Thunderbirds (AHL) and Worcester Railers (ECHL)

2025-26 Stats:

Record: 37-33-12

Points: 86

Standings: No. 5 in Central Division, No. 9 in Western Conference

Stanley Cup Playoffs: Did Not Make It

Record vs. Bruins: 0-2

Dec. 4: L 5-2
Dec. 9: L 5-2

Offseason Moves:

Additions: forward Connor McMichael, forward Dillon Dube, forward Ross Johnston, defenseman Brandon Carlo, forward Mason McTavish. 

Departures: forward Jordan Kyrou (Washington), forward Julien Gauthier (Brynas IF, Sweden), defenseman Justin Holl (Washington), forward Hugh McGing (Wilkes-Barre/Scranton, AHL), defenseman Hunter Skinner (Nashville), forward Akil Thomas (Vancouver), defenseman Matthew Kessel (New York Islanders). 

Extensions/Re-signs: forward Dylan Holloway, forward Oskar Sundqvist, forward Jonatan Berggren, goalie Georgii Romanov, forward Zach Dean, forward Dylan Peterson, goalie Will Cranley. 

Unrestricted Free Agents: forward Jonathan Drouin, goalie Vadim Zherenko, forward Thomas Bordeleau. 

Restricted Free Agents: defenseman Leo Loof (signed: Ilves, Finland).

2026 NHL Draft: forward Tynan Lawrence (No. 11 overall, 1st round), forward Maddox Dagenais (No. 16 overall, 1st round), defenseman Luke Schairer (No. 75 overall, 3rd round), defenseman Landon Nycz (No. 107 overall, 4th round), goalie Vladimir Proskurin (No. 123 overall, 4th round), defenseman Nicholas Bogas (No. 139 overall, 5th round), forward Carter Stevens (No. 150 overall, 5th round), forward Lars Steiner (No. 171 overall, 6th round), forward Colin Fitzgerald (No. 203 overall, 7th round).

2026-27 Projected Lineup:

Photo Credit: NHL Media (NHLMedia) via X
NHL Media (NHLMedia) via X
Photo Credit: NHL Media (NHLMedia) via X
NHL Media (NHLMedia) via X

Blues 2026-27 Schedule:

October

Oct. 2: at Dallas
Oct. 3: at Colorado
Oct. 6: at Chicago
Oct. 8: vs. San Jose
Oct. 10: vs. Columbus
Oct. 13: at Ottawa
Oct. 15: at Minnesota
Oct. 17: at Nashville
Oct. 20: vs. Winnipeg
Oct. 22: vs. Vegas
Oct. 24: vs. Carolina
Oct. 27: vs. Montreal
Oct. 29: vs. Boston
Oct. 31: at Detroit

November

Nov. 3: at New York Islanders
Nov. 5: at New Jersey
Nov. 7: at Nashville
Nov. 10: vs. Detroit
Nov. 12: at Utah
Nov. 14: vs. Florida
Nov. 17: vs. Anaheim
Nov. 19: at Pittsburgh
Nov. 21: vs. New Jersey
Nov. 22: vs. Edmonton
Nov. 25: at New York Islanders
Nov. 27: vs. Dallas
Nov. 28: vs. Washington

December

Dec. 2: vs. Pittsburgh
Dec. 4: vs. Chicago
Dec. 6: vs. Nashville
Dec. 8: vs. Colorado
Dec. 10: at Utah
Dec. 12: at Dallas
Dec. 13: vs. Tampa Bay
Dec. 15: vs. Winnipeg
Dec. 17: at Boston
Dec. 19: at Washington
Dec. 21: at Florida
Dec. 22: at Tampa Bay
Dec. 27: vs. New York Rangers
Dec. 29: at Colorado
Dec. 31: at Vegas

January

Jan. 2: at Minnesota
Jan. 3: vs. Calgary
Jan. 5: at Carolina
Jan. 8: vs. Ottawa
Jan. 13: at Los Angeles
Jan. 14: at Anaheim
Jan. 16: vs. Minnesota
Jan. 18: at Toronto
Jan. 21: at Montreal
Jan. 23: vs. Toronto
Jan. 26: vs. Chicago
Jan. 28: vs. Colorado
Jan. 30: vs. Vancouver

February

Feb. 9: vs. Los Angeles
Feb. 12: at Edmonton
Feb. 13: at Seattle
Feb. 15: vs. Philadelphia
Feb. 17: at Chicago
Feb. 19: at Winnipeg
Feb. 21: vs. Utah
Feb. 25: vs. Vancouver
Feb. 27: vs. Minnesota
Feb. 28: vs. Dallas

March

March 4: at Buffalo
March 7: at Philadelphia
March 9: vs. Nashville
March 11: vs. San Jose
March 13: vs. Anaheim
March 15: at Seattle
March 18: at Edmonton
March 20: at Vancouver
March 21: at Calgary
March 23: at Winnipeg
March 25: vs. New York Islanders
March 27: at Columbus
March 28: vs. Buffalo

April

April 1: vs. Calgary
April 3: at Los Angeles
April 4: at San Jose
April 6: at Vegas
April 8: vs. Seattle
April 10: vs. Utah

Games Against Bruins: Oct. 29, Dec. 17

Other 2026-27 Boston Bruins Opponent Previews:

Opponent 1: New York Rangers

Opponent 2: Winnipeg Jets

Opponent 3: Minnesota Wild

Opponent 4: Ottawa Senators

Opponent 5: Utah Mammoth

Opponent 6: Philadelphia Flyers

Opponent 7: San Jose Sharks

Opponent 8: Anaheim Ducks

Opponent 9: Los Angeles Kings

Opponent 10: Dallas Stars

Opponent 11: Nashville Predators

Opponent 12: Carolina Hurricanes

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Published |Modified
Kim Rankin
KIM RANKIN

Kim Rankin is a lead writer for Boston Bruins on SI and Boston College On SI. A 2020 graduate of the University of Alabama. she joined Alabama Crimson Tide On SI in February 2024 covering baseball, softball, football, men’s basketball, and more for BamaCentral, but has also contributed to Missouri Tigers On SI. She previously worked as the brand manager at Tide 100.9 FM in Tuscaloosa, Ala. She has covered a wide variety of events including SEC Championships, NCAA Regionals, and bowl games.

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