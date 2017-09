Christian Pulisic: How good can the young star be?

The United States men's national team takes the next step in its attempt to qualify for next year's World Cup when they face Honduras on Tuesday afternoon at Estadio Olimpico Metropolitano in San Pedro Sula.

The United States sits in third place in the Hex, if they can stay put then they would clinch a direct spot into the World Cup.

The game begins at 4:30 p.m. ET. It will be live streamed on BeIN Sports Connect.

BeIN Sports can be found on the following channels and cable packages:

• DISH: beIN SPORTS on Channel 408 in English and on Channel 871 in Spanish (SAP).

• DIRECTV: beIN SPORTS on Channel 620 in English & HD and beIN SPORTS en Español on Channel 426.

•​ Comcast: beIN SPORTS on Channel 726 in English and beIN SPORTS en Español on Channel 583.

• Time Warner Cable: beIN SPORTS on Channel 417 in English, beIN SPORTS en Español on Channel 443 and beIN SPORTS en Español in HD on Channel 958.

• Bright House Networks: beIN SPORTS on Channel 207 & HD on 1163 and beIN SPORTS en Español on Channel 913 & HD on 1919.

• Verizon FIOS: beIN SPORTS on Channel 598 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 1538 in HD.

• AT&T U-verse: beIN SPORTS on Channel 1662 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 1663 in HD.

• Advanced Cable: beIN SPORTS on Channel 160 & 659 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 421 & 422 in HD.

• Atlantic Broadband: beIN SPORTS on Channel 157 & 957 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 234.

• Claro Puerto Rico: beIN SPORTS on Channel 1629 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 1630 in HD.

• enTouch Systems: beIN SPORTS on Channel 494 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 495 in HD.

• Hotwire Communications: beIN SPORTS on Channel 392 & 871 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 873.

• Liberty Puerto Rico: beIN SPORTS on Channel 38 & 238 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 39 & 239 in HD.

• RCN: beIN SPORTS on Channel 378 & 579 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 808.

• Cox Communications: beIN SPORTS on Channel 727 & 1371 / 1727 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 372 / 726 & 1372 / 1727 in HD.

• Cablevision Optimum TV: beIN SPORTS on Channel 231 in HD and beIN SPORTS en Español on Channel 230 & 1070 in HD.