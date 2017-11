EMOTIVO | Las palabras de Paco Jémez un día después de salir de Cruz Azul

A un día de haberse marchado del conjunto cementero el ex entrenador de Cruz Azul, Paco Jémez, dio una entrevista para un medio español asegurando que su decisión fue por temas personales de su familia ya que había vivido un año muy difícil para él.

El español dió su entrevista comenzando con lo diferente que había sido este torneo a comparación de los últimos 6 torneos de Cruz Azul, destacando el pase a la liguilla: "Ha sido un torneo diferente, luego de estar sin calificar seis torneos, este torneo pudimos estar entre los mejores."

Hector Vivas/GettyImages

Además Jemez declaró lo obvio por lo que les costó la eliminación de cuartos de final: "Nos faltó gol. Hemos jugado bien al fútbol, hemos sido mejores que América, nos eliminan por una regla que existe" sentenció.





Me quedo con la capacidad de presionar, de jugar siempre en campo contrario y de jugar bien. Cuando debimos ganar los partidos ante Morelia y Veracruz lo hicimos", declaró el estratega español.

El originario de las islas Canarias no descartó que volvería a México además que no es una mentira que lo sorprendió más de lo normal el nivel de la liga MX;"Muy buen fútbol, mucho mejor de lo que me esperaba." Además de manifestar su deseo por volver a Cruz Azul algún día de su vida, "Sí, sin duda alguna. La experiencia ha sido formidable; dura y muy difícil. Me llevo muchísimos amigos y grandes recuerdos, si la situación lo merece me gustaría volver a México y por supuesto a Cruz Azul".





El canario se mostró agradecido con la gran afición del Cruz Azul, "Sólo les puedo dar las gracias, gracias con mayúsculas. Me han dado su cariño, apoyo, paciencia, tiempo y me han demostrado que son la afición de un club muy grande. Es increíble que vayas donde vayas, siempre hay afición de Cruz Azul, ha sido una satisfacción y un honor ser el primer técnico español en el banquillo de Cruz Azul, he disfrutado de una afición leal que me ha apoyado en momentos difíciles y ha dado la cara por mí, es una de las cosas por las cual me duele más irme, ojalá que algún día los caminos de Cruz Azul y los míos se crucen en algún momento porque sería un orgullo volver a México y sentarme de nuevo en este banquillo".





Cabe mencionar que la razón por la que se decidió llegar a un mutuo acuerdo con la directiva cementera fue personal y se limitó a mencionar: "La razón por la que me marcho es mi familia, luego de hablar con ellos decidiré si tomar un equipo en España o descansar seis meses".

JORGE GUERRERO/GettyImages

Y así es como termina la etapa de un técnico que si bien no logró la novena tan deseada, logró devolver la pasión a la afición y por lo menos una liguilla que en 6 torneos no se lograba. Mal o bien, amado u odiado, será recordado el pelón de canarias.